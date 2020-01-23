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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (267) медицина (1917) Гончарук_Алексей (562)

 Медреформа в Украине в этом году откроет отрасль для частного капитала, - Гончарук

Правительство Украины в 2020 году намерено осуществить сложные реформы в сфере здравоохранения, которые откроют ее для частного капитала.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на организованном Фондом Виктора Пинчука "Украинском завтраке" в Давосе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Реформы в сфере здравоохранения впервые дадут возможность частному капиталу зайти в медицинскую сферу, так как впервые государство будет платить за услуги, которые могут предоставлять как государственные, так и частные медучреждения", – сказал он.

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Гончарук еще раз призвал инвесторов активнее вкладываться в Украину. "Сегодня лучшее время инвестировать в Украину, это самая привлекательная развивающаяся страна для инвестиций", – заявил премьер, подчеркнув, что новое поколение во власти пытается трансформировать страну настолько быстро, насколько это возможно.

Источник: https://censor.net.ua/n3171455
 
 
 Топ комментарии
 
Частный капитал в здравоохранении процветает . Арамис , надо быть ближе к людям и земле .
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В отсутствие страховой медицины попахивает геноцидом.
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Частный капитал в здравоохранении процветает . Арамис , надо быть ближе к людям и земле .
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Медицина должна быть государственной на всех уровнях. Иначе откроется огромное поле для мошенничества.
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Нет, я не медик. Но уверен, что медицина должна быть государственная - сегодня её надо вернуть хотя бы до состояния 1991 года. Но посмотрите - многие медики уехали за границу, часть из них навсегда. Это обученные кадры ещё с советских времён. А речь шла всего лишь о повышении зарплаты. Надо спасать то, что есть. Адекватная медицинская реформа на сегодня в Украине - невозможна.
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Шо то открываем, шо то закрываем, может пора за работу взяться? А то как то не удобно становится.
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Тобто бюджетні гроші ОФІЦІЙНО будуть перетікати в приватні кармани? Геніально!

Гончарук еще раз призвал инвесторов активнее вкладываться в Украину. "Сегодня лучшее время инвестировать в Украину, это самая привлекательная развивающаяся страна для инвестиций" Источник: https://censor.net.ua/n3171455

Саме тому МВФ згорнув програму підтримки, узгоджену і підписану з "клятими папєрєднікамі" і вам доводиться домовлятися з нуля? Чи падіння економіки повинно зацікавити інвесторів?
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В отсутствие страховой медицины попахивает геноцидом.
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Тысячи лет геноцида (без страховой медицины) и вдруг бац - пошёл запах...
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В отношении вас подходит поговорка: "Смотрю в книгу, вижу фигу".
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да забудьте вы уже про медицину, реформа свое дело сделала у нас нет медицины (бесплатной положенной по конституции) ну если точнее осталась токо в феофании а туда вход по пропускам! так что все так сказать на кладбище и помирать!!
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ПОДТВЕРЖДАЮ! сегодня из поликлиники(рядовая горбольница "коммунальный заклад") - почти все анализы платные! "жалуйтесь куда хотите, да вот хоть в 5 кабинет идите, там у нас "антикорупционный(!) кабинет находится" Я ПРОСТО ВЫПАЛ В ОСАДОК!!!
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Разрушили медицину полностью, нарушили Конституцию и теперь вместо чтобы лечить, будут на медицине бабки зарабатывать. Что на Майдан даже мне захотелось, в двух участвовал, покрышки не проблема.
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с логикой зато проблема. Медицина это бизнес, естественно на ней должны зарабатывать бабки. "Бесплатная" медицина всегда будет плохая.
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в ізраїлі всє равни а тут вони равнєє всєх...
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Инвесторы приходят чтобы зарабатывать. Поэтому инвесторы и "бесплатная медицина" несовместимы.
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подскажите как фото из телефона выложить тут!!! ВЫЛОЖУ ФОТО ЧЕКА ЗА "УСЛУГИ" В РЯДОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ, "ПРАЙС" НА "УСЛУГИ" В "КОМУНАЛЬНОМ ЗАКЛАДЕ"! ЗВОНКИ НА "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" МОЗ - БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ! НЫНЕШНИЕ ПРОДОЛЖАЮТ С УСПЕХОМ "РЕФОРМЫ" ДОКТОРА-СМЕРТЬ СУПРУН!!!!
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