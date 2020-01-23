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 Политика Украины
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Все про:майдан (3992) Сюмар (327) преступления против Майдана (81) ГБР (872) Бабиков (8)

 Венедиктова должна объяснить, что имела в виду, заявляя, что первый замглавы ГБР не имеет доступ к делам Майдана, - Сюмар

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар заявила, что по структуре Государственного бюро расследований первый заместитель главы бюро имеет доступ к делам Майдана. Поэтому, по словам Сюмар, исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова должна объяснить, что имела в виду, заявляя, что первый заместитель главы бюро не имеет доступ.

Об этом  Сюмар заявила на общем с адвокатами экс-президента Петра Порошенко брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Есть утвержденная структура ГБР. Ее не может изменить сама и. о. директора. По этой структуре, первый заместитель имеет влияние на первое, второе и третье управления. Как раз третье управление занимается делами Майдана. Поэтому мы будем спрашивать у ГБР, каким образом они намерены останавливать первого заместителя. Нас интересует, как это будет организовано в правовом поле. Потому что согласно закону поменять эту структуру может только президент", - сказала она.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3171454
 
   
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А что тут объяснять?
В попытках успокоить зе-бильный ЛОХторат ляпнула очередную УЙНЮ.
Все как обычно...
Венедиктова должна объяснить, что имела в виду, заявляя, что первый замглавы ГБР не имеет доступ к делам Майдана, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1275
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зедрисня взагалі ніколи й нічого не має на увазі
просто ляпає ізиком
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Сюмар Ты наивная , - Просто поставили Смотрящего и за самой Венедиктовой . Поставили , а не назначили клерком .Ну как коалиционное правительство .Где как то Есть , а виновного Нет. Здесь сложнее Все свои и Все Ваше , а Виноваты Попередники.
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Это же Цирк, тут каждый говорит что хочет, и никакой ответственности не несет, шоу!!!
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Як би цей цирк, та не завершився як у кліпі Шнура....
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Венедиктова за брехню должна быть уволена к чертовой матери !!! А адвокат янека идет нахрен !!! Вот здесь как раз СБУ должна показать свою работу и разобраться кто этих уродов ставит на такие стратегически важные должности Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник голови ДБР не має доступу до справ Майдану, - Сюмар - Цензор.НЕТ 310
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А что тут объяснять?
В попытках успокоить зе-бильный ЛОХторат ляпнула очередную УЙНЮ.
Все как обычно...

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зедрисня взагалі ніколи й нічого не має на увазі
просто ляпає ізиком
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Шлёперы пытаються оправдать своё существование.Брехня на брехне сидит и брехнёй погоняет ,без перерывов на обед,круглосуточно и круглогодично.
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А чи не перший заступник стає ТВО (тимчасово виконуючим обов'язки) при хворобі, відпусці чи відрядженні керівника? Як тоді з недопуском?
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Сюмар Ты наивная , - Просто поставили Смотрящего и за самой Венедиктовой . Поставили , а не назначили клерком .Ну как коалиционное правительство .Где как то Есть , а виновного Нет. Здесь сложнее Все свои и Все Ваше , а Виноваты Попередники.
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«"Європейська Солідарність" готова відкликати свого кандидата у
конкурсну комісію з відбору директора Державного бюро розслідувань; і закликаємо інші фракції відкликати своїх кандидатів з тим, аби підтримати незалежного кандидата. Ймовірно, що найбільш незалежним серед висунутих фракціями парламенту - є Євгенія Закревська", - заявила Сюмар».

https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-gotova-vidklikati-svogo-kandidata-u-konkursnu-komisiyu-z-vidboru-direktora-dbr-syumar/
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Це вона так сказала, Венедіктова, а він потім скаже, що не так зрозуміли, що має доступ і буде валити справу.
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А ще саме головне, ніхто не репетує, як міг адвокат Януковича стати такою фігурою, хто затвердив наказ? Немає нацсук біля офісу президента, не кидаються ігрушечками, а всі просто тихо запитали, а не буде він чіпати справи по Майдану? Та буде чіпати, ще й як. Розвалить він їх і всі хто були потерпілими будуть екстремістами, чи як їх там називають на московії?
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аааа, точно, "нацсуки" - це точніше, ніж нацжони"...
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