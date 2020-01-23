 Венедиктова должна объяснить, что имела в виду, заявляя, что первый замглавы ГБР не имеет доступ к делам Майдана, - Сюмар

Об этом Сюмар заявила на общем с адвокатами экс-президента Петра Порошенко брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Есть утвержденная структура ГБР. Ее не может изменить сама и. о. директора. По этой структуре, первый заместитель имеет влияние на первое, второе и третье управления. Как раз третье управление занимается делами Майдана. Поэтому мы будем спрашивать у ГБР, каким образом они намерены останавливать первого заместителя. Нас интересует, как это будет организовано в правовом поле. Потому что согласно закону поменять эту структуру может только президент", - сказала она.
Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.
https://youtu.be/ktiONWfSL48
В попытках успокоить зе-бильный ЛОХторат ляпнула очередную УЙНЮ.
Все как обычно...
просто ляпає ізиком
конкурсну комісію з відбору директора Державного бюро розслідувань; і закликаємо інші фракції відкликати своїх кандидатів з тим, аби підтримати незалежного кандидата. Ймовірно, що найбільш незалежним серед висунутих фракціями парламенту - є Євгенія Закревська", - заявила Сюмар».
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-gotova-vidklikati-svogo-kandidata-u-konkursnu-komisiyu-z-vidboru-direktora-dbr-syumar/