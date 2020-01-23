 Кабмин в течение 1-2 лет планирует создать Единый реестр украинцев, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в ходе пресс-брифинга в четверг по итогам электронной переписи населения в Украине.

"Я надеюсь, что на протяжении одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполнен одновременно с многих реестров. А сейчас у нас каждый реестр живет своей жизнью", - отметил он.

"Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем каждый день отвечать на вопрос, сколько же людей в Украине", - добавил Дубилет.

Напомним, сегодня представили данные электронной переписи населения Украины.

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