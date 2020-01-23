 Статистика по суицидам ветеранов в Украине отсутствует, - Коляда

"Данных о суицидах нет, и статистики такой нет, потому что нигде не ставится отметка. Но мы опираемся на эмпирические данные и оценочные суждения психологов", - сказала Коляда в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, владеет ли министерство статистикой по суицидам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, министр подчеркнула, что в ведомстве понимают остроту проблемы и работают над системой оказания экстренной психологической помощи, которая бы давала результат в плане профилактики суицидов.

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В частности, создан Центр защиты психического здоровья в Пуще-Водице, где идет работа по трем направлениям, таким как: лечение зависимостей у ветеранов, лечение посттравматических стрессовых расстройств и лечение постконтузионных состояний.

"У нас есть проблема с тем, что у нас есть много случаев незафиксированной контузии, и нам важно сейчас ее диагностировать, чтобы понимать, что то, что происходит с ветераном или ветеранкой - являются следствием именно контузии", - отметила Коляда.

Также, по ее словам, на базе этого учреждения открыт тренинговый центр, который работает со специалистами и учит в том числе людей, которые работают с теми, кто потенциально может покончить жизнь самоубийством.

Третье направление - это в рамках "ветеранских пространств", которые в будущем будут в каждом областном центре, запланирован запуск экстренной психологической помощи в виде выездных мобильных групп.

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"У нас есть хорошие примеры в некоторых областях, когда психологи работают совместно с ветеранами в рамках таких групп, они выезжают домой к ветерану в передсуицидном состоянии, работают с ним и забирают к себе в центр для восстановления его нормального состояния, а при необходимости направляют в больницу", - отмечает министр.

Она подчеркнула, что важно масштабировать такой опыт на другие области.