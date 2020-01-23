 Минобороны: Вылавливать призывников на улицах и дискотеках не будем, но ответственность за уклонение остается

Об этом сообщил пресс-центр Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закон, каким образом должно происходить сообщение призывнику. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если он не приходит или уходит - за это наступает ответственность", - отметил Загороднюк.
Кроме того, министр объяснил, что призыв на службу будет обязательным с 20 лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно.
Минобороны внедрило призыв с 18 лет, потому что, по словам министра, были такие ситуации, когда парни 18-19 лет хотели вступить в ряды ВСУ, пойти на срочную службу. Но их не могли принять, потому что действовал указ президента о призыве с 20 лет.
"Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20 лет - это будет обязательно, с 18, 19 – добровольно", - добавил Загороднюк.
Министр отметил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании. Информация об этом появится ближе к началу призыва.
Кроме того, призывники-срочники не будут привлекаться к службе в район проведения операции Объединенных сил.
"У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках", - отметил Загороднюк.
А это - не наш метод.
в принципе, для Украины это сейчас было бы правильно...
страну нужно милитаризировать - поднимать статус служивших..., - пацифизм нам дорого обошелся...
Т.е. воспользоваться правом выбрать по приколу криворожского ублюдка президентом малолетки могли, а от выполнить гражданский долг и послужить защите Родины они не могут.
Армейские воспоминания… https://youtu.be/Lg0-CTKGqGw
"Минобороны внедрило призыв с 18-ти лет, потому что, по словам министра, были такие ситуации, когда парни 18-19-ти лет хотели вступить в ряды ВСУ, пойти на срочную службу. Но их не могли принять, потому что действовал указ президента о призыве с 20-ти лет."
"Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20-ти лет - это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти - добровольно", - добавил Загороднюк."
"У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках", - отметил Загороднюк."
Мать вашу, так призыв в армию в 18 или в 20 ???
Окрім того, досить багато хлопців, яким не пощастило мати "смазливую" зовнішність, перетворилися на психічно зламаних пасивних **********, яких трахали усією казармою (звичайно, жодними дідами вони не ставали - пєтух він і є пєтух аж до дембеля, ще й "опущені" татуювання силоміць робили).
Знайомий майстер спорту з кікбоксингу (причому людина абсолютно спокійна й неагресивна) з армії потрапив прямо у тюрму за вбивство. Причина? Постояв за себе і врізав якомусь дідові, а вночі йому спробували влаштувати "темну" і опустити в підораси. Йому нічого не залишалося робити, як зламати шию одному з "дєдушек". Вісім років відмотав.
Де я лопатою черпав гімно
Не піду в армію в-о-о-о-о-о
Не піду в армію є-є-є
Я памятаю свій рідний мопед
На ньому я собі зломав хребет
Не піду в армію в-о-о-о
Не піду в армію є-є-є
А командир кречить щас дам *****
Не піду в армію в-о-о-о-о
Не піду в армію є-є-є