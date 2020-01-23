 Минобороны: Вылавливать призывников на улицах и дискотеках не будем, но ответственность за уклонение остается

Об этом сообщил пресс-центр Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закон, каким образом должно происходить сообщение призывнику. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если он не приходит или уходит - за это наступает ответственность", - отметил Загороднюк.

Кроме того, министр объяснил, что призыв на службу будет обязательным с 20 лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно.

Минобороны внедрило призыв с 18 лет, потому что, по словам министра, были такие ситуации, когда парни 18-19 лет хотели вступить в ряды ВСУ, пойти на срочную службу. Но их не могли принять, потому что действовал указ президента о призыве с 20 лет.

"Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20 лет - это будет обязательно, с 18, 19 – добровольно", - добавил Загороднюк.

Министр отметил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании. Информация об этом появится ближе к началу призыва.

Кроме того, призывники-срочники не будут привлекаться к службе в район проведения операции Объединенных сил.

"У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках", - отметил Загороднюк.

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