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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6241) призыв (522) Загороднюк (114)

 Минобороны: Вылавливать призывников на улицах и дискотеках не будем, но ответственность за уклонение остается

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что негативно относится к идее вылавливания призывников на службу в армию на улицах и в клубах.

Об этом сообщил пресс-центр Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закон, каким образом должно происходить сообщение призывнику. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если он не приходит или уходит - за это наступает ответственность", - отметил Загороднюк.

Кроме того, министр объяснил, что призыв на службу будет обязательным с 20 лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно.

Минобороны внедрило призыв с 18 лет, потому что, по словам министра, были такие ситуации, когда парни 18-19 лет хотели вступить в ряды ВСУ, пойти на срочную службу. Но их не могли принять, потому что действовал указ президента о призыве с 20 лет.

"Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20 лет - это будет обязательно, с 18, 19 – добровольно", - добавил Загороднюк.

Министр отметил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании. Информация об этом появится ближе к началу призыва.

Кроме того, призывники-срочники не будут привлекаться к службе в район проведения операции Объединенных сил.

"У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках", - отметил Загороднюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171446
 
 
 Топ комментарии
 
Вот зря Осла Оманского к ответственности не привлекли за уклонение от армии, щас бы и гемора этого не было
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Зе чуть кишку не надорвал , когда перед коронацией обещал контрактную армию .
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Зебобик иди служить! Армия сделает из тебя настоящего человека!
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Вот зря Осла Оманского к ответственности не привлекли за уклонение от армии, щас бы и гемора этого не было
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Дык он был все время на дискотеке.
А это - не наш метод.
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От вже який раз пишу - не ображайте осликів.
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Забавне всего что молодежь за карлика и голосовала. Сделали вместе что тут скажешь
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Зе чуть кишку не надорвал , когда перед коронацией обещал контрактную армию .
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ВВЕДИТЕ БОНУСЫ ЗА НЕУКЛОНЕНИЕ!!! Кнут и пряник никто не отменял.Госслужба только для служивших в армии
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в СССР кстати, так и было - на многие места ты не мог устроится не прослужив..
в принципе, для Украины это сейчас было бы правильно...
страну нужно милитаризировать - поднимать статус служивших..., - пацифизм нам дорого обошелся...
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призовник, мотай на вуса: вулиці та дискотеки - найбезпечніші місця від призову!
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поспать можно и в парке.., на лавочке..
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А почему вылавливать не будут?

Т.е. воспользоваться правом выбрать по приколу криворожского ублюдка президентом малолетки могли, а от выполнить гражданский долг и послужить защите Родины они не могут.
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Зебобик иди служить! Армия сделает из тебя настоящего человека!
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Не надо его пугать . Сбежит , останемся без генерала .
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Не вова - а володимир олександрович, і не звати - а свати.
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Ну якщо Зелебенське чотири рази ухиліст, то чого молодь буде бігти в армії служить, вони із президента приклад беруть!
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У призывников есть пример - Ишак Оманский. Он знает как откосить. А в целом возобновление призыва - отличный пример, как неправильный выбор моментально заставляет сожалеть об этом самом выборе. Удачи молодым зебилам! Минобороны: Вылавливать призывников на улицах и дискотеках не будем, но ответственность за уклонение остается - Цензор.НЕТ 8174
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И весна на носу. Очень не кстати, правда зебилята?
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Зачем призывники стрелять же перестали
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Багатії як не йшли,та і йти не будуть в армію.А працівники ніколи не прийдуть до них до дому.Бо потім ці працівники отримають добряче на горіхи.Це означає,що в нас не всі рівні перед законом і ніколи не будуть всі рівні.Саме тому потрібно відмовитися від призову і зробити контракт.Гроші на це є,нехай олігархи повернуть.
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Шановні допризивники! Будьте справжніми патріотами - беріть приклад з Всенародно обраного Президента!
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А ще в нас дуже всі за гендерну рівність.Але ж жінки не йдуть примусово до армії.То про яку можна рівність говіорити? Це лицемірство.
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"Кроме того, министр объяснил, что призыв на службу будет обязательным с 20-ти лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно."

"Минобороны внедрило призыв с 18-ти лет, потому что, по словам министра, были такие ситуации, когда парни 18-19-ти лет хотели вступить в ряды ВСУ, пойти на срочную службу. Но их не могли принять, потому что действовал указ президента о призыве с 20-ти лет."

"Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20-ти лет - это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти - добровольно", - добавил Загороднюк."

"У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках", - отметил Загороднюк."

Мать вашу, так призыв в армию в 18 или в 20 ???
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Не кипишуй. Молодые зебилы сделали свой выбор 21.4.2019. Тем более Ишак сказал "какая разница" Міноборони: Виловлювати призовників на вулицях і дискотеках не будемо, але відповідальність за ухилення залишається - Цензор.НЕТ 1291
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Призывная армия была при Порошке, осталась и при Зе. В чем проблема?
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Проблема в том, что Порошенко и не собирался отменять призыв, учитывая агрессию и оккупацию со стороны запоребрика. А Ишак обещал. Дотумкал, зебиленыш?
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Молоді хлопці повинні пройти цю школу, щоб в майбутньому не стати якимось чмом в красних трусєлях.
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когда это в армии учили воевать? стирать труселя учили, чистить картошку учили, заметать плац и ходить строем учили, а вот насчет воевать это уж врятли! по твоему умение стирать труселя отличает настоящего мужчину от всех остальных?!!
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А також жити у скотських умовах, терпіти знущання (у перший рік) та знущатися з інших (другий рік).
Окрім того, досить багато хлопців, яким не пощастило мати "смазливую" зовнішність, перетворилися на психічно зламаних пасивних **********, яких трахали усією казармою (звичайно, жодними дідами вони не ставали - пєтух він і є пєтух аж до дембеля, ще й "опущені" татуювання силоміць робили).
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P.S.: принаймні у 90-і та навіть нульові було так.
Знайомий майстер спорту з кікбоксингу (причому людина абсолютно спокійна й неагресивна) з армії потрапив прямо у тюрму за вбивство. Причина? Постояв за себе і врізав якомусь дідові, а вночі йому спробували влаштувати "темну" і опустити в підораси. Йому нічого не залишалося робити, як зламати шию одному з "дєдушек". Вісім років відмотав.
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До війни всі "атслужившиє" постійно понти ганяли, які вони круті, як там вони служили, які всі решта "не такі"... Коли весною 14-го повіз на воєнкомат меншого брата, взяв із собою одного такого атслужившого, ще й сержанта. ***, як воно трусилось, як воно возмущалось, що це його хочуть призвать (а тоді війна ще тільки намічалась, ще тільки Крим збирались відбивати). Коли мій малий нарешті переконав воєнкома, що він іде воювати, замість нашого сержантіка, отслуживший мало не вмер від щастя. Ще добавлю, малий після строчки був простим звязковим, проте на АТО зразу ж до рапіри став, там її і вивчив і демобілізувався уже командиром гармати.
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Обязательный - в 20 лет. Но, если есть желание, то можно добровольно пойти служить раньше, с 18 лет.
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Опять превращают армию в обрыганое дерьмо куда идут одни дебилы
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Я памятаю своє рідне село
Де я лопатою черпав гімно
Не піду в армію в-о-о-о-о-о
Не піду в армію є-є-є
Я памятаю свій рідний мопед
На ньому я собі зломав хребет
Не піду в армію в-о-о-о
Не піду в армію є-є-є
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Солдати бігають туди сюди
А командир кречить щас дам *****
Не піду в армію в-о-о-о-о
Не піду в армію є-є-є
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А почему би не сделать Закон-хочешь на держслужбу отслужи в армии.Там и для женщин полно должностей.Если гендерное равенство так до конца.
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И начинать надр с должности президента. При чем не в тылу что бы отслужил, а на передке. Минимум три года по контракту.
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Послушайте, вот по улицам Киева, туда сюда разезжает и бродит один поц четырежды уклонивщейся от призыва. Мало тго, что этот поц бродит тут он еще и всободно выезжант за границу. То в Турцию, то в Оман, то в Давос. Вот сегодня по Израилю шляется. Егокогда за уклонегие от призыва к ответственности притянут? По всей, так сказать, строгости.
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Бути держслужбовцем або займати якусь виборну посаду мають лише ті, хто служив і пройшов службу в АТО
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