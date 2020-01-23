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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Давос (313) инвесторы (246) Гончарук_Алексей (562)

 У каждого инвестора должен быть прямой контакт с правительством, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что хотел бы, чтобы у каждого человека, инвестирующего в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах: "Через конкретного менеджера можно будет обратиться к правительству в случае нарушения прав инвестора, и именно он будет заниматься вашими инвестициями".

Об этом Гончарук заявил сегодня, 23 января, во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.
Вопрос о поддержке отечественных инвесторов премьеру адресовал украинский предприниматель и бывший совладелец "УкрСиббанка" Александр Ярославский. Он поинтересовался, смогут ли внутренние инвесторы надеяться на такую ​​же поддержку, как иностранные. В ответ Гончарук подчеркнул, что никаких параллелей в этом вопросе правительство проводить не будет.

"Для людей, которые инвестируют в Украину уже, отношение будет точно не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь. Инвестинг сейчас - это маркетинг, чтобы привлечь внимание. Думаю, суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Я хочу, чтобы у каждого человека, инвестирующего в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах", - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр добавил, что каждый инвестор может иметь в правительстве конкретного менеджера, к которому сможет обратиться в случае нарушения прав или за другой помощью. Гончарук также попросил предпринимателей максимально оперативно информировать правительство о любых нарушениях на местах.

"Мы можем быстро поменять руководителей центральных органов, можем работать над изменением процедур. Но мы не можем гарантировать, что в каждом конкретном органе на каждой конкретной должности будет стоять честный чиновник, который будет сотрудничать с бизнесом. Для этого нужно время. Если вы готовы инвестировать, у вас есть возможность иметь конкретного менеджера в правительстве, который будет вас слышать и заниматься вашими инвестициями. Наша задача не в ручном режиме заниматься проблемами инвесторов, а максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбой. Это подход, который мы сейчас выбрали и реализуем", - пояснил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3171445
 
 
 Топ комментарии
 
каждому инвестору по смотрящему!
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А хіба у Світі є психічнохворі інвестори?
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Мда. Помянем инвестиционный климат. Он жил безрадостно, хотя и недолго.
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та да! только вам карманов по-больше попришивать надо...
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И никаких посредников, нечего народное добро разбазаривать.
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Гончарук - давай свой номер телефона - и попробуй только трубку не взять )))
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Ты не "инвестор"........ У тебя нет 100 млн. долларов...

Боже, как же мне это напоминает "Свадьбу в МАлиновке: "Батька, хлопцы говорят - "Какой-же ты атаман, если у тебя нет золотого запасу? Батька, дай грошей!"
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А хіба у Світі є психічнохворі інвестори?
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То есть, заносить сразу напрямую, без посредников. Не, ну это реально уменьшит величину взятки.
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Всё по понятиям . Суд не смогли реформировать (или не захотели) . Где верховенство права ?
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Низовые звенья суда должны были быть реформированы в 2020 году, т.к. реформа идёт поэтапно и телегу впереди лошади не ставят.
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вот дебилы ! любой инвестор должен доверять судам страны, в которую он пришел, и ее правоохранительной системе. все! И ПИХУЙ ЕМУ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО, ТАК КАК В НОРМАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А ЗАКОН ОСТАЕТСЯ! зебилы несут такую ахинею, и даже не подозревают, что те же инвесторы смотрят на них как на крыс или тараканов, мешающим нормальным людям жить и работать
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Так Лукашенко заявил, что лично гарантирует инвесторам... или Зелемойский?..
Оба заявили...
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У вас и так нихрена не получается, а если с каждым инвестором разбираться - вообще полная ж...па
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Всем прахоботам!-
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
😁
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Ви б подивтлися на Мій рейтинг спочатку,
щоб дурних питань не задавати!
Really Yo're from USA??
😁
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Рейтинг - 73%, неудивительно, что тебя спросили.
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Таки це ти був , бульбашист?
ФСБшні меточки вже аж смердять!
😜
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Зачем мне смотреть на рейтинг идиота в дурдоме?
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Таки й видно - Ваш IQ рівень плінтуса!
Нульовочко, не турбуй, будьласка!
😁
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Yes I am from the US. For nearly 30 years now. Good luck to you my undeveloped and mentally challenged countryman.
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не дивний рейтинг Бакса.. )))
особа яскрава..
Настільки,що лише або в президенти або під гільйотину )))
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На американській мові -смоктун..))
Не турбуй своїм перекладачем..😂😂
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Дурачек какающий за копеечку. Надеюсь тебе хватает на пивас и шмаль. Не плодись только-сделай цивилизации такое одолжение.
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Переклад - педік, ващето..бувай!)))
😂😂😂
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Никогда в жизни не встречал лично таких восторженных идиотов как ты. Вот любопытно, ты хоть иногда сомневаешься в себе? Или у тебя в черепке все прямо как у Кивы вашего? Захотелось вздрочнуть-дрочит прямо в зале парламента! Он представляет в вашей стране таких как ты?
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надінеш свою гарнюнечку шубку, та підеш на прямий контакт з інвестором
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и берет...
без берета (и беретты)))) никто ж не пойдет)))))
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Инвесторы не любят бюрократии и подконтрольности. Это больше призыв к коррупции похоже.
От того, что у инвесторов будет няня в правительстве - не решит никакой проблемы. Разве няня будет расценки называть - сколько стоит проблемы порешать.
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а может лучше создать независимую судебную систему?????????
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країна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком і повернулася на рівень 2017 року, посівши 126-те місце зі 180.
Джерело: дослідження міжнародної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2019"
Дослівно: "Мінус два. 30 балів зі 100 можливих - результат "Індексу сприйняття корупції-2019" для України. Ми повернулися на рівень 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу - Киргизстан, Азербайджан та Джибуті".

Деталі: Водночас відзначається, що Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце).
Лідирує серед сусідів Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце).
Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Водночас у деяких сусідів індекс знизився: Румунія - мінус 3 бали, Угорщина - мінус 2, Молдова - мінус 1.
Лідери рейтингу у 2019 році суттєво не змінилися. На першому місці - Нова Зеландія та Данія (по 87 балів). У кінці списку Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).
На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращити показники України в рейтингу. Станом на кінець року, було виконано або частково виконано лише 6 з них, і ті в останньому кварталі 2019-го.
Зокрема, вдалося скасувати монополію СБУ на прослуховування і державну монополію на проведення експертиз. Верховна Рада змогла визначити порядок вручення підозри спеціальним суб'єктам, а Конституційний суд скасував дискримінаційне електронне декларування для антикорупційних активістів.
Разом з тим влада так і не змогла забезпечити ефективну роботу реєстру бенефіціарів, посилити контроль за фінансуванням політичних партій, змінити спосіб формування органів суддівського самоврядування, повернути довіру до САП, позбавити СБУ та Нацполіцію повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю та покарати винних в організації нападів на антикорупційних активістів.
Щоб знизити рівень корупції в Україні, владі у 2020 році рекомендують: сформувати незалежну та професійну судову владу, забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери, позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним і корупційним злочинам, підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції, запустити відкритий та підзвітний процес приватизації держмайна.
Індекс сприйняття корупції (СРІ) - показник, який Transparency International розраховує з 1995 року на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.
Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства.

Українська правда

У каждого инвестора должен быть прямой контакт с правительством, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5012https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238184/
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А нашему бизнесу нельзя такой контакт организовать? Или наш бизнес это чернь?
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не умеют. Инвестор сразу сумку бабла приносит., а в украинский бизнес надо вкладывать.
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Как нельзя. Можно. Заносишь кому надо и получаешь защиту.
Это не коррупция, а протекция зеленой власти бизнесу.
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вот дебилы ! любой инвестор должен доверять судам страны, в которую он пришел, и ее правоохранительной системе. все! И ПИХУЙ ЕМУ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО, ТАК КАК В НОРМАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А ЗАКОН ОСТАЕТСЯ! зебилы несут такую ахинею, и даже не подозревают, что те же инвесторы смотрят на них как на крыс или тараканов, мешающим нормальным людям жить и работать
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Айфоновские корпаративщики даже не подозревают, что именно в те страны, где власть в обмен на сотню вложенных миллионов предлагает всего лишь "персональную защиту бизнеса", настоящий, а не спекулятивный бизнес и не идёт. Потому, что он никогда не хочет зависеть от какой-либо "персональной защиты", а предпочитает опираться на работающую силу права и закона.
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Т.е. все на ручнике.
Ручник и личные единоличные решения ставленников Коломойского - залог гарантий и борьбы с коррупцией.
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таки у каждого??
это упрощает сбор рэкетной дани?
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Пропущено слово "крупный"
....крупный инвестор....
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не пропущено...любой...можно подумать очередь стоит))))
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Дэбилы и жлобы. Я никогда бы и в страшном сне не мог бы представить что на моей Родине такое количество идиотов! Молодые ведь люди! Они на полном серьезе предлагают инвесторам «решал»! Дикари! Ублюдки! Всех вон! Прямое правление! Диктатура! Суды, прокуроров, полицию- нафуй! Всех! Всех набрать из-за границы! Это просто зашквар!!!! Где вы их всех нашли!?
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думаю,тут все таки не про "рішал" йдеться.. У кожного інвестора має бути прямий контакт з урядом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6596

Інвестиційна няня -неправильний переклад..
має бути -"проститутка для інвестора"


тобто для "інвесторів" -покупців землі вже помаленьку вимальовується цілий пакет..
за 100 млн -20 000 га землі(2-3 села дешевої робочої сили) + громадянство України + персональна проститутка"від уряду"..
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был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах", - сИсточник: https://censor.net.ua/n3171445 Вот это как!? Что за Бутустан!? Кто мой контакт в правительстве США!? *****!!!!!! И так 30 лет уже!!!!!
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Власть + бизнес =коррупцией называется
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Браво! Тепер Бєня може офіційно зустрічатись зі своїми маріонетками і ставити їм задачі по заміні тих чи інших людей або по їх переслідуванню. Ще раз БРАВО! У кожного інвестора має бути прямий контакт з урядом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5134
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Нет слов! Если дадут по голове или ограбят на улице ,с правительством пойдут писать заяву в мусаровку? У следователе которых по тысячи возбужденных дел и они ни хрена не делают !? Про остальные мелочи как депутаты местных советов не голосующих ни за один вопрос без денег и коррумпированные суды,даже не напоминаю ! гончарук ты дебил вместе со своим зеленским! Вы хоть своих граждан частных предпринимателей удовлетворите сначала,а потом зазывайте из за границы бизнес !
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Льоха, якщо ти сам признав, що ти тупий в економіці, а Зеля ще тупіший, то хто ж сюди буде інвестувати?
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-- И Остапа понесло: - в Васюках надо устроить международный инвестиционный турнир! На турнир съедутся любители инвестиций со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки !!!

Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду, - Кривой Рог - Большие Васюки. Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец инвестиций, где будет происходить турнир, сверхмощную радиостанцию, аэропорт "Большие Васюки", регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн....
( Ильф и Петров.)
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Ничего нового. Пока Президент ищет кого заняньчить по давосам, в Украине нянчат бизнес по своему. (3748)
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Дебилы, бл* (с). Лешенька, если министерство будет решать проблемы отдельных инвесторов, это те же кумовство и коррупция, с которыми вы должны бороться. Дебилоиды, вы расписались в том, что закон в стране не работает. Вы, суки, вообще свои тупые хари не должны в бизнес совать. Так же, как и менты. Ну нет такой функции у министерства. Тогда, может быть, кто-то и заведет деньги. Но таким тупым уродам денег никто не даст.
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Соросята, [23.01.20 12:39]
Турок, швед, литовец, немец и Лещенко Сережа - список тех, кто принял решение о передаче украинской железной дороги немцам
Напоминаем вам состав Наблюдательного совета Укрзалізниці
Шевки Аджунер
Глава наблюдательного совета.
Гражданин Турции. Место постоянного проживания Великобритания. С апреля 2013 по 2018 работал директором Европейского банка реконструкции и развития в Украине.
В прошлом году получил 3,5 миллиона гонорара от УЗ
Даниэль Билак
Заместитель председателя Наблюдательного совета.
В 90-х работал старшим экспертом по вопросам добропорядочности и демократического управления в Программе развития ООН-Украина.
С 2016 года директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций в Кабинете Министров Украины.
В прошлом году получил 2,2 миллиона гонорара от УЗ
Андерс Ослунд
Гражданин Швеции
С 1994 по 2005 - старший научный сотрудник Фонда Карнеги.
В 2014 году вошел в Экспертный совет при Министерстве экономики Украины. Член наблюдательного совета банка Кредит-Днепр, который принадлежит Виктору Пинчуку. Сопредседатель совета попечителей Киевской школы экономики, через которую соросята отмывают деньги. (https://t.me/sorosata/47)
Кристиан Кун
Гражданин Германии. Украинским языком (и русским) товарищ не владеет (https://www.youtube.com/watch?v=A2kSWYnGaO0). Член наблюдательного совета Литовских железных дорог.
Андреас Матье
Вице-президент, финансовый директор, старший советник австрийской нефтяной компании OMV AG. Данная компания - один из партнеров "Газпрома" в строительстве "Северного потока-2".
Государство Украина публично выступает против Северного потока.
Адомас Азуолас Аудицкас
Гражданин Литвы
В прошлом советник премьер-министра Украины Гройсмана по вопросам корпоративного управления, коммуникаций, энергетической политики.
В 2012 недолго работал заместителем министра экономики Литвы.
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Dubinsky.pro, [23.01.20 13:16]
Вот так, за 588 тыс гривен в месяц Серёжа Лещенко украл у государства Украина стратегическое предприятие Укрзализныцю.
Чтобы не приватизировать, бесплатно отдалив управление.
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