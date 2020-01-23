 У каждого инвестора должен быть прямой контакт с правительством, - Гончарук

Об этом Гончарук заявил сегодня, 23 января, во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос о поддержке отечественных инвесторов премьеру адресовал украинский предприниматель и бывший совладелец "УкрСиббанка" Александр Ярославский. Он поинтересовался, смогут ли внутренние инвесторы надеяться на такую ​​же поддержку, как иностранные. В ответ Гончарук подчеркнул, что никаких параллелей в этом вопросе правительство проводить не будет.



"Для людей, которые инвестируют в Украину уже, отношение будет точно не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь. Инвестинг сейчас - это маркетинг, чтобы привлечь внимание. Думаю, суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Я хочу, чтобы у каждого человека, инвестирующего в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах", - сказал Алексей Гончарук.



Премьер-министр добавил, что каждый инвестор может иметь в правительстве конкретного менеджера, к которому сможет обратиться в случае нарушения прав или за другой помощью. Гончарук также попросил предпринимателей максимально оперативно информировать правительство о любых нарушениях на местах.



"Мы можем быстро поменять руководителей центральных органов, можем работать над изменением процедур. Но мы не можем гарантировать, что в каждом конкретном органе на каждой конкретной должности будет стоять честный чиновник, который будет сотрудничать с бизнесом. Для этого нужно время. Если вы готовы инвестировать, у вас есть возможность иметь конкретного менеджера в правительстве, который будет вас слышать и заниматься вашими инвестициями. Наша задача не в ручном режиме заниматься проблемами инвесторов, а максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбой. Это подход, который мы сейчас выбрали и реализуем", - пояснил Гончарук.