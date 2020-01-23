 Увеличение штрафов за отказ в льготной перевозке ветеранов не решило проблему, - Коляда

"Это был важный для нас законопроект, но он не решил проблему", - сказала Коляда в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, решило ли проблему увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке ветеранов, передает Цензор.НЕТ.
По мнению министра, данную проблему решит внедрение реестра и онлайн-системы получения услуг ветеранами.
"Мы недавно говорили с мэром Житомира, где работает уже электронная система считывания карт в общественном транспорте, о том, что мы хотим протестировать в этом городе использование ветеранской карточки", - заявила она.
Коляда отметила, что когда будет сформирован реестр, обновится информация о каждом ветеране, то каждый из них получит свою электронную карточку, которая будет и удостоверением участника боевых действий и карточкой для пользования льготами, в том числе и бесплатным проездом.
"Это решит абсолютно все вопросы с перевозчиками, потому что им будет четко возмещено за то количество проездов наших бенефициаров, которые они осуществят. Потому что сегодняшняя неопределенность приводит к человеческому фактору и конфликтным ситуациям, когда водители отказываются подвозить ветеранов", - добавила она.
але ви боїтеся маршруточну мафію чіпати, бо з неї високі чини харчуються
Если общество считает, что надо кому-то что-то дать, тогда пусть общество и платит из бюджета...
Я не против гуманизма. Я против гуманизма за счет чужого кармана. Если общество хочет проявить гуманизм, то у него для этого есть бюджет.
Плюс этот пенсионер купит водки, и этим поблагоприятствует спиртопроизводству в Украине. Как раз из-за своих потребительских качеств инвалиды и пенсионеры и являются движущей силой экономики.
Ты прочитай то, что написал - просто идиотский текст. Не говоря уже о том, что ты неуч. Обидно? Учись. Не можеш? Инвалид. Не хочешь? Тоже инвалид, ещё и дурак.
дайте компенсационные деньги ветеранам и не будет проблем
правда откатов не получишь от перевозчиков )))