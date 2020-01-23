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 Политика Украины
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Все про:ветераны (648) льготы (480) транспорт (1315) Коляда Оксана (33)

 Увеличение штрафов за отказ в льготной перевозке ветеранов не решило проблему, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что увеличение штрафов за отказ в льготной перевозке ветеранов не решило данную проблему.

"Это был важный для нас законопроект, но он не решил проблему", - сказала Коляда в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, решило ли проблему увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

По мнению министра, данную проблему решит внедрение реестра и онлайн-системы получения услуг ветеранами.

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"Мы недавно говорили с мэром Житомира, где работает уже электронная система считывания карт в общественном транспорте, о том, что мы хотим протестировать в этом городе использование ветеранской карточки", - заявила она.

Коляда отметила, что когда будет сформирован реестр, обновится информация о каждом ветеране, то каждый из них получит свою электронную карточку, которая будет и удостоверением участника боевых действий и карточкой для пользования льготами, в том числе и бесплатным проездом.

"Это решит абсолютно все вопросы с перевозчиками, потому что им будет четко возмещено за то количество проездов наших бенефициаров, которые они осуществят. Потому что сегодняшняя неопределенность приводит к человеческому фактору и конфликтным ситуациям, когда водители отказываются подвозить ветеранов", - добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3171442
 
 
 Топ комментарии
 
не хотел возить наших вояк бесплатно на автобусе? будешь возить их за деньги на бтр!
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Проблему решает не увеличение штрафа а неотвратимость наказания.
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проблему вирішить тільки обов'язковий електронний квиток
але ви боїтеся маршруточну мафію чіпати, бо з неї високі чини харчуються
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не хотел возить наших вояк бесплатно на автобусе? будешь возить их за деньги на бтр!
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Есть ещё вариант - "будешь возить асвабадителей, а они тебя за это киздить по тупой башке"
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Неужели? Ну кто-бы мог подумать1 А обоюдовыгодную систему разработать слабо?
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Проблему решает не увеличение штрафа а неотвратимость наказания.
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Да согласен не повез ветерана пошел родину защищать! Ну или как вариант депортация в Донецк!
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Ну вот и н...я такое быдло на фронте? Чтоб потом убежало, и кого то подставило в трудный момент? Что за бред ввиде наказания такого. В тюрьму, или штраф такой, чтоб потом горбатился несколько лет оплатить. Таких гнид только кнутом учить.
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Ну или штрафной батальон а если сбежит то родствеников на урановые рудники! Или депортация на усмотрение провинившегося!
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значит были не убедительными если они не поняли.
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В Украине - экономический фашизм против стариков!
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А увеличение количества министерств проблему решит? Вы там совсем грохнулись?
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А реестр на пільги депутатів не треба вводити?
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проблему вирішить тільки обов'язковий електронний квиток
але ви боїтеся маршруточну мафію чіпати, бо з неї високі чини харчуються
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В чем смысл возить бесплатно и делить население на касты? Допустим, инвалидов - бесплатно, стариков - бесплатно. А здоровых мужиков? Дискриминация населения.
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вони що - інваліди? І хто герой , а хто - ні, - чим будеш міряти? Хто більше вбив чи хто в АТО прогулявся, горілки попив? Можна поділити на ворог і свій, а герой - сьогодні герой, а завтра - ізгой.
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Ні вони Герої - цвіт і гордість Нації! І завдання України поважати своїх героїв і дбати про них - за те що вони врятували Україну від наволочі! І Герої ніколи не будуть мати інший статут доки буде Україна..
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Ну ясно. Герої в тебе недієздатні. Розумно - коли людина на війні, то сім'я його - на забезпеченні держави. Це вірно. Але це не значить, що солдат недієздатний. Скоріше ти недієздатний.
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А почему перевозчик должен из своего кармана оплачивать проезд инвалидов и пенсов??? Почему хлеб в магазине тогда им не давать бесплатно??? Или по машине бесплатно не дать?

Если общество считает, что надо кому-то что-то дать, тогда пусть общество и платит из бюджета...
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через елементарний гуманізм, і негативні наслідки його несприйняття. Старі й інваліди - майже те саме. До речі, як у тебе виникают такі питання, то може й ти - інвалід, в сенсі мозку.
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А лично вы что сегодня подарили инвалиду или пенсионеру из элементарного гуманизма? Ничего? Тогда откуда такие претензии к перевозчикам?
Я не против гуманизма. Я против гуманизма за счет чужого кармана. Если общество хочет проявить гуманизм, то у него для этого есть бюджет.
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Вчера подарил 5 грн. на водку. Плюс купил товар в супермаркете, часть цены от которого уйдёт на развития производства и зарплаты рабочим.
Плюс этот пенсионер купит водки, и этим поблагоприятствует спиртопроизводству в Украине. Как раз из-за своих потребительских качеств инвалиды и пенсионеры и являются движущей силой экономики.

Ты прочитай то, что написал - просто идиотский текст. Не говоря уже о том, что ты неуч. Обидно? Учись. Не можеш? Инвалид. Не хочешь? Тоже инвалид, ещё и дурак.
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Монетизация льгот решила бы проблему. Иначе так и будем ждать, когда водятлов посетит сознательность.
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імітація корисної діяльності - візитна картка зедрисні
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сама идея льготного проезда бредовая
дайте компенсационные деньги ветеранам и не будет проблем
правда откатов не получишь от перевозчиков )))
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Дык это надо где-то реальных денег взять. А так это проблема перевозчиков Политики дают льготу, а бизнес расплачивается... У нас всегда так...
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Начнем с того, что надо штрафы не только поднимать, но и применять. Это чтоб был эффект. Только вот со льготами все вообще плохо. Государству и чиновникам нужно научиться оплачивать те льготы, которые они "дарят" людям. А то привыкли льготы за чужой счет делать...
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Дело не в нежелании перевозчиков возить льготников, и не в "ветеранских карточках".. Дело в том, что местные бюджеты не имеют денег (или не хотят погашать) перевозчикам их расходы на перевозку льготников.. Возмещайте, вовремя, эти расходы, и никакие "драконовские штрафы" будут не нужны....
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Я решу за одну минуту.Запретить перевозки,тем кто не согласен.Только взятки не дают принять такое решение.Всё ясно.
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Вопрос принципиальный - за ЧЕЙ СЧЁТ едут льготники - за счёт перевозчика или за счёт государства?
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Если проблема не решается, значит кто-то с нее имеет хорошие деньги.
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