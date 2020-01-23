 Увеличение штрафов за отказ в льготной перевозке ветеранов не решило проблему, - Коляда

"Это был важный для нас законопроект, но он не решил проблему", - сказала Коляда в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, решило ли проблему увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

По мнению министра, данную проблему решит внедрение реестра и онлайн-системы получения услуг ветеранами.

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"Мы недавно говорили с мэром Житомира, где работает уже электронная система считывания карт в общественном транспорте, о том, что мы хотим протестировать в этом городе использование ветеранской карточки", - заявила она.

Коляда отметила, что когда будет сформирован реестр, обновится информация о каждом ветеране, то каждый из них получит свою электронную карточку, которая будет и удостоверением участника боевых действий и карточкой для пользования льготами, в том числе и бесплатным проездом.

"Это решит абсолютно все вопросы с перевозчиками, потому что им будет четко возмещено за то количество проездов наших бенефициаров, которые они осуществят. Потому что сегодняшняя неопределенность приводит к человеческому фактору и конфликтным ситуациям, когда водители отказываются подвозить ветеранов", - добавила она.