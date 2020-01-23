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Все про:перепись населения (77) население (120) Дмитрий Дубилет (69)

 Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", - сказал Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Отмечается, что в стране проживают 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

При этом дети - 15,4% или 5,756 тыс. чел., люди раннего работоспособного возраста (15-24 года) - 9,6% или 3, 584 млн чел., основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1% или 16, 458 млн чел., зрелого (55-64 года) - 14,1% или 5,243 млн чел., пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 млн чел.

Для электронной переписи использовались три метода - комбинированный метод оценки численности имеющегося населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод - использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также реестровый метод.

"К счастью, все три метода дали, приблизительно одинаковый результат… Максимальная разница между результатами – около 2,86%... Для эффективных управленческих решений большая точность не нужна. И для управленческих решений в государстве, и в бизнесе. Если будет необходимость в более точная погрешность, будем делать отдельные точечные исследования", - пояснил Дубилет.

Что касается дальнейших планов, то в феврале правительство планирует получить оценку численности наличествующего населения на уровне регионов и районов, в марте - оценку гендерно-возрастного распределения по регионам, в августе - оценку имеющегося населения на основе верификации данных о физлицах в национальных информресурсах с максимальным охватом демографических и социально-экономических показателей.

В то же время Дубилет отметил, что дискуссия о проведении традиционной переписи, которая потребует 3-4 млрд грн из госбюджета, продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о формате переписи населения Кабмин примет в январе, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3171439
 
 
 Топ комментарии
 
Эти цифры из пальца. Совсем из пальца.
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ну так возвращайся в свой семью нах и не воняй...
Зе-идиоты, - видите как вы этого шута раздражаете...?

Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи - Цензор.НЕТ 6019
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Я еще хорошо помню плакаты: "Нас 52 мільйони"
Это ппц. Еще 30 лет и можно заселять дикое поле китайцами
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при Януковиче (намного меньше чем при всех остальных) - давай, досвидания.
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В годы Голодомора, с 1930 по 1933 год население Украины все-таки выросло более чем на 2 миллиона. 4 миллиона погибших сомнительная цифра, а может просто усиленно завозили кацапов.
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За 28 лет минус 15 млн. человек, так это настоящий геноцид украинцев. 28 лет грабежа, да ещё и уменьшение населения на 25%.
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Св'ята закінчилися . Отже 7-9млн.людей найближчим часом знову повернуться на роботу за межами України . Цікаво , чи це враховують ?
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