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 Российский комик Долгополов экстренно покинул страну из-за жалобы сторонника "ЛДНР" на его шутки о Путине и религии

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России под угрозой уголовного преследования за шутки о церкви и политике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "euronews".

По словам его адвоката Леонида Соловьева, артист намерен следить из-за границы за развитием ситуации. Перед отъездом Долгополов внезапно отменил своё выступление в московском баре "Большой город".

Концертный директор стендап-комика Армен Гандилян отметил, что во время подготовки мероприятия неизвестный мужчина в штатском "настойчиво интересовался", когда приедет артист. Это, по словам Гандиляна, стало последним доводом в пользу отъезда: Долгополов почувствовал угрозу, отказался от концерта и уехал.

Об угрозе уголовного преследования комик сообщил во вторник. Он опубликовал запрос подмосковного управления МВД к петербургскому бару "Хоп-Хед" об обстоятельства выступления комика в начале 2019.

На концерте звучали, в частности, шутки о политической ситуации в России: "Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: "О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?" "Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство", - написал Долгополов, комментируя проверку МВД.

Впоследствии онлайн-издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что артиста подозревают в оскорблении чувств верующих. Опубликованы и выдержки из интервью с мужчиной, который, согласно этим данным, инициировал разбирательство. Автор жалобы, как отмечает Baza, "придерживается глубоко религиозных взглядов, увлекается тематикой "ЛДНР" и подписан на паблик "Первого канала" в "ВКонтакте".

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Российский комик Долгополов экстренно покинул страну из-за жалобы сторонника ЛДНР на его шутки о Путине и религии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171438
 
   
 Топ комментарии
 
Не здумайте дать йому політичний притулок в Україні - по-перше, "критик" Путіна - не обов"язково прихильник України (Читайте Скоропадського. "Русские в Украине"). А по-друге, "Блазень" дасть команду "закрить очі", коли ФСБ буде його з України викрадать.. І тоді в ПАСЕ буде лишній привід "посмердіть" в бік України...
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- Куме, а ви знаєте, як розшифровується "ДНР"?
- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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Далпайопам Нужен Расстрєл!".
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Совет форумчанПравила форума
 
Неважно , пусть эти уроды сожрут друг друга .
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пока они убивают НАС С ВАМИ.... долго будем ждать там только радикально но увы.. какое именно не ясно..... катаклизм вселенского масштаба...так пострадаем и мы и не только.. атомные снаряды, увы также не вариант... а ждать эволюционной революции в умах этих ублюдков дело дохлое....
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Не має жодного значення. Скоріш за все це агент під прикриттям. Нам він нах не потрібен.
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он говорит все так. Поэтому и уехал. Чтобы не посадили.
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просто неизвестный спрашивал когда он будет что бы подарить ему цветы, а он обдрыстался.. организм слабенький.
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Давай сюда, убогий. Здесь клоуны рулят.
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https://glavcom.ua/news/zelenskiy-vidmovivsya-vid-uchasti-na-forumi-pamyati-golokostu-654574.html воно навіть і не єврей, а просто малорос.
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прямо на соевую ботоферму.пеця все оплатит
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Х"р сним, с Петей. Забывай про него. А шо, тут у клоунов конкуренция? Избыток на самом верху?
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так с петей хер всегда,ты в гей клубе 25 уж точно об этом знаешь
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Интересные у тебя ассоциации. Вот так разведчики и пропадают. Ты, *****, не на тот сайт забрёл.
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свинорус ты что на обеде в мусорном баке помоями траванулся? Російський комік Долгополов екстрено залишив країну через скарги прихильника "ЛДНР" на його жарти про Путіна та релігію - Цензор.НЕТ 9038
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так Петя ж уже сидит, чи не? а шо ж такое? зебня опхезалась
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Надеюсь, это кацапское трусло не в Украину свалил
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Українці навпаки, більше ніж 15 років виращували в себе зелену блазневу заразу, якої все дозволяли.
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"виращували", "заразу, якої все дозволяли"

Ти з орєхово-зуєво пишеш?
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Ні, з Одеси. Просто перекладачами принципово не користуюсь
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Не здумайте дать йому політичний притулок в Україні - по-перше, "критик" Путіна - не обов"язково прихильник України (Читайте Скоропадського. "Русские в Украине"). А по-друге, "Блазень" дасть команду "закрить очі", коли ФСБ буде його з України викрадать.. І тоді в ПАСЕ буде лишній привід "посмердіть" в бік України...
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был такой автор песен и певец в рефии И.Тальков, ху..лу не понравился намек на тирана, его убили. А эти сразу бегут кто куда.
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"И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область - 6 октября 1991, Санкт-Петербург) - русский рок-музыкант советского периода, певец, бард, автор песен, поэт, киноактёр."
Путин пришёл к власти через ДЕСЯТЬ лет........
У вас, на "Лахте", "Википедия" не работает? Пожалуйтесь на Лубянку...
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может вам и виднее с Лубянки вы больше знаете теперь понятно.
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Мне, с Украины, как раз видно страну "ЗнаковопРоссию"... И тебя там.... Кому ты пытаешься "лапшу на уши навесить...", "провокатор лахтинский"?..
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Зебобіки готують нові законопроекти з цензури. Скоро більшу половину дописувачів ЦН можна буде сміливо саджати в автозаки і везти в Колиму.
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Тебе дебіла забули спитати що робити)))
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А я бы послушал шутки про Зе, а то сейчас как-то у всех язык в оном месте застрял шутить про него...
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Я-бы, тебе скинул файл "Блазень", из сборника анекдотов (там половина - моих собственных), но "личный" комп сейчас в ремонте - пишу с "семейного" ....... Если напомнишь на следующей неделе - скину....
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Залегендований агент. Можливо чергова "ходяча мішень".
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Ти про Долгополова? Не виключено... Ми, за останні роки, багатьох таких, "борців з путінським режимом", бачили тут, в Україні.... Але у мене є "лекало" - мемуари Скоропадського... Він на одній сторінці розклав по поличках менталітет "класичного росіянина".....
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а я бы пускал всех, кого режим Путина выдавливает из страны.
Правда, я бы их никогда и не менял бы, как обменный фонд. Потому что это не обменный фонд.
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Набери в Гугле "Скоропадский о русских в Украине", почитай и подумай - И ОНО ТЕБЕ НАДО?.........
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А Он , что про вождя Так нельзя. Как в Корее , - не так Плачешь на нары, не так с пристрастием хлопаешь в Ладоши , - на Нары.Государство не может быть Бараном , а тут нашелся самый умный
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Дынырийские учоные " открыли " недавно бутылку водки...
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Чому б нашому коміку не послідувати цьому досвіду?
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...вальдемар оманский, интересно, договорился в Израиле насчет ПМЖ?
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Він давно вже паспорта має на всю сім'ю.
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его как недоеврея не принимают за своего. И комики так не в почете.
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С каких радостей он "недоеврей"? Папа - типичный абрам, мама - типичная сара Российский комик Долгополов экстренно покинул страну из-за жалобы сторонника "ЛДНР" на его шутки о Путине и религии - Цензор.НЕТ 6186
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- Куме, а ви знаєте, як розшифровується "ДНР"?
- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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і, щоб два рази не вставати -
Лішнєхромосомним Нужєн Расстрєл!.
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"Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"... правда,ж кацапюри?
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-какая ваша суперсила?
-я умею вовремя с#*********!
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А хотите, мы вам отдадим нашего Клована, можете с ним делать все, что угодно
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ссылок в якутию и повешений за покльопы на сцаря не практикуют. скушные...
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Одна из российских туристок, летевшая рейсом Уфа-Дубай, сильно перебрала с алкоголем и принялась материть остальных туристов и членов экипажа, после чего ее обмотали скотчем и усадили силой на место. Чтобы «российская культура» не распространялась в другие страны, глава государства-агрессора, похоже, всерьез задумался и решил закрыть свою страну от цивилизованного мира, возведя "Великую русскую стену", которая бы охватывала четыре региона Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе поездки в Липецкую область
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/199601_1579701325
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по фиг..
с недавних пор (с пол года где-то)))) к комикам отношусь... не отношусь к ним, короче ))))
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Новости из рубрики "В мире животных".
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Да ну такого не может быть, рассея самая "демократическая страна". А от у нас после принятия закона о дезинформации скоро такое будет
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А шо там могло по інакшому бути? Це ж російська демократія цілих два варіанти вибору тюрма або могила
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Піпочка своїм лохам-дебілам теж хоче так зробить, як у ху#ла на расєі.
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скоро так же и Зеленский сделает всё к тому идёт
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Зато наконец сбежал из проклятой рашки.
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Теперь будет гастролировать по европейским барам т. е. по Украине.
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