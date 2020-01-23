 Российский комик Долгополов экстренно покинул страну из-за жалобы сторонника "ЛДНР" на его шутки о Путине и религии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "euronews".
По словам его адвоката Леонида Соловьева, артист намерен следить из-за границы за развитием ситуации. Перед отъездом Долгополов внезапно отменил своё выступление в московском баре "Большой город".
Концертный директор стендап-комика Армен Гандилян отметил, что во время подготовки мероприятия неизвестный мужчина в штатском "настойчиво интересовался", когда приедет артист. Это, по словам Гандиляна, стало последним доводом в пользу отъезда: Долгополов почувствовал угрозу, отказался от концерта и уехал.
Об угрозе уголовного преследования комик сообщил во вторник. Он опубликовал запрос подмосковного управления МВД к петербургскому бару "Хоп-Хед" об обстоятельства выступления комика в начале 2019.
На концерте звучали, в частности, шутки о политической ситуации в России: "Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: "О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?" "Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство", - написал Долгополов, комментируя проверку МВД.
Впоследствии онлайн-издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что артиста подозревают в оскорблении чувств верующих. Опубликованы и выдержки из интервью с мужчиной, который, согласно этим данным, инициировал разбирательство. Автор жалобы, как отмечает Baza, "придерживается глубоко религиозных взглядов, увлекается тематикой "ЛДНР" и подписан на паблик "Первого канала" в "ВКонтакте".
Ти з орєхово-зуєво пишеш?
Путин пришёл к власти через ДЕСЯТЬ лет........
У вас, на "Лахте", "Википедия" не работает? Пожалуйтесь на Лубянку...
Правда, я бы их никогда и не менял бы, как обменный фонд. Потому что это не обменный фонд.
- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
Лішнєхромосомним Нужєн Расстрєл!.
-я умею вовремя с#*********!
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с недавних пор (с пол года где-то)))) к комикам отношусь... не отношусь к ним, короче ))))