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 Политика Украины
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 Арахамия в Давосе озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Януковича, - НФ

Заявление Давида Арахамии в Давосе подрывает доверие к нынешней власти по реализации курса на европейскую интеграцию и является тревожным знаком для общества.

Назначенный руководитель и представитель парламентской фракции "Слуга народа" озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Виктора Януковича, говорится в заявлении пресс-службы НФ.

Читайте: Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия


"Мысли о том, что не надо проводить евроинтеграционных изменений, как и недавние заявления чиновников из команды "Слуги народа" о том, что не надо "стучать" в двери НАТО - это симптомы ревизии нашего курса в Объединенную Европу.

Попытки Януковича остановить этот курс и мантра Азарова "Украину никто в ЕС не зовет" закончились восстанием людей.

План Арахамии поставить на паузу приведения законодательства Украины в соответствие с законами ЕС свидетельствует об элементарном непонимании целей и природы европейской интеграции", - говорится в заявлении.

"На нашем пути в ЕС не может быть пауз. "Остановка" означает не только возврат в прошлое, но и провал всех прогрессивных преобразований и реванш Москвы.

Парламентский лидер "Слуги народа", к сожалению, выбрал возможность выступления в Давосе, которую политики используют с максимальной пользой для интересов своих стран, для распространения очередных скандалов и сомнений в действиях Украины.

Призываем руководство государства и правительства публично отмежеваться от озвученных идей ревизии европейской интеграции и навести порядок во внешней коммуникации должностных лиц, чья позиция может нанести ущерб нашим национальным интересам", - говорится в заявлении.

 Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам".

Позднее Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали.

Источник: https://censor.net.ua/n3171437
 
   
 Топ комментарии
 
эти твари все пробуют лед на прочность, постепенно усыпляя бдительность активной части населения.
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lemkoitaliano‏ @MGorokhovska 20 ч.20 часов назад

Печалька. Авто с киевскими номерами припарковалось в Давосе на тротуаре, как в Киеве. Под дворником уже выписанный штраф - 120 швейцарских франков - примерно 150 евро. З ФБ Віктора Яковлева

Арахамия в Давосе озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Януковича, - НФ - Цензор.НЕТ 2410
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зедрисня - відвертий прокацапський реванш
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Вот и новые ходы от Зё слуг (чьих слуг?). С тактикой "переть буром" не получилось, начали "точить как крысы".
А по поводу слабой экономики - так что вы сделали для её усиления?
Доколе, братья?
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а можно узнать КОГО представляет так называемый НФ?? гражданина яценюка(с маленькой буквы) проживающего на постоянной основе в США???
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Обратись с этим вопросом в офис партии НФ
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что ты тут из себя дурачка разыгрываешь. зайди на их сайт, и задай вопрос. если он тебя действительно интересует
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"деятельность" НФ меня интересует исключительно с позиции Уголовного Кодекса Украины.
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я не сторонник и не избиратель народного фронта. но сданным их заявлением согласен
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Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ - Цензор.НЕТ 4512
Прямая речь Арахамии: «Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой» гармонизации законодательства «. Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам .
Если мы гармонизуемся, то можем стать слабым экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют.
Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться «.
Напомним - на днях таким же путем принято решение двигаться и в России. В новой конституции ЕС отменяется верховенство международного права. Кроме того - остановка евроинтерации и интеграция в «Таможенный союз» является одним из негласных условий прекращения агрессивной политики России против Украины, которое в свое время было озвучено еще беглому Януковичу.
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Я не знаю, что СКАЗАЛ Арахария.
Я знаю, что он ХОТЕЛ сказать: "наша торговля с ЕС квотирована не в украинскую пользу. Нужно расширять в пользу Украины."
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даже когда он оправдывался, что его не так поняли - он этого не озвучил. Пан амфаш ясновидящий?
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Я видел другое его оправдание, сегодня утром.
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Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ - Цензор.НЕТ 1592

- Моє питання - які додаткові реформи важливі для вас у ближчому майбутньому?
- А... дякую за запитання. А... чесно кажучі, ви знаєте, я, а... працюю на посаді президента України, а... двісті сорок вісім днів. Ви розумієте яка це складна професія, тому що я точно знаю скільки днів я працюю. І десь біля ста п'ядитесяти днів працює наш новий парламент, починаючи з вересня.

А... і ви знаєте, в середньому за цей час за чотири місяці, п'ять місяців десь так, а... ми прийняли новим нашим парламентом, Верховною Радою України, ми прийняли а... таку кількість а... законів важливих, дуже важливих, яких не можна було прийняти по різним причинам, справа не в президенстві, по різним причинам за багато років, які поліпшують а... дійсно бізнес клімат для України. Ми реформували, незважаючи не на́що, а... незва... ми реформували а... все, ми почали с... ви знаєте у нас дуже складна ситуація земельної реформи, але ми вже проголосували цю реформу мараторія землі, з продажу землі у першому читанні, це одна з найскладніших реформ для ******** України.

Ми а... проголосували концесії проголосували у нас зараз дійсно знаєте я можу дуже довго говорити про закони, які ми проголосували і попереду їх дійсно дуже бага-багато, дерегуляція, а... і... все це дуже важливі закони для кожного українця і ви знаєте я вам сказав про кількість днів скільки ми працюємо в середньому десь щодня, щодня наш працюючий новий парламент прийняв приймав один закон. А... це не про кількість законів, це про кількість викликів. І коли я вам сказав наприклад, що ми прийма... а... прийняли закон а... проголосували закон про концесію, це не проте щоби сказати - ми приймали, ми працювали і ось вам будь ласка, ні, у нас вже проходять конкурси, буде концесія, концесія портів, ми за ти, не через роки, а найближчі тижні ми будем знати хто переміг конкурси і до нас будуть заходити західні інвестори.

Ми робимо а... великі зміни в правоохороній системі, ви знаєте а... що у нас була велика теж складна реформа перезапуск генеральної прокуратури ми теж проголосували і вже перезапустили. Готуємось до перезапуску служби безпеки України, ми запустити антікорупційний суд, починаючи з вересня він працює, наближаємось до а... запуску бюро фінансових розслідувань, тобто амбітні плани а... ми ставимо для себе задачі щоб щодня ти повертався додому і знав що ти не просто так працював президентом тому що, ще раз хочу сказати - я президент двісті сорок вісім днів і всі ці дні я працюю на державу Україну, і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю тому щодня на посту президента я маю давати якихось важливий результат для країни, щоби хоча б це пояснити своїм дітям чому я не вдома... Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ - Цензор.НЕТ 7837
ФБ.
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У этих "слуг народа" хвати лисапетов чтобы до Ростова доехать?
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у Зе точна есть. Иму президент Эстонии презентовала
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Что сказано, то сказано, и не надо Арахамии дальше трындеть, что, мол, "Я не я и жопа не моя".
В Украине во всю происходит пророссийский реванш. Зебилы, "ви зробили це разом"!
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Шо неЛОХ,з зебілами шо будкобудівник з свинарчуками, дві половинки одніеї *опи. Треба вже б за три десятки років навчітися українцям думати головою а не *****і вірити тим хто більше або красивіше всіх збреше
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