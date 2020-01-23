 Арахамия в Давосе озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Януковича, - НФ

Назначенный руководитель и представитель парламентской фракции "Слуга народа" озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Виктора Януковича, говорится в заявлении пресс-службы НФ.
"Мысли о том, что не надо проводить евроинтеграционных изменений, как и недавние заявления чиновников из команды "Слуги народа" о том, что не надо "стучать" в двери НАТО - это симптомы ревизии нашего курса в Объединенную Европу.
Попытки Януковича остановить этот курс и мантра Азарова "Украину никто в ЕС не зовет" закончились восстанием людей.
План Арахамии поставить на паузу приведения законодательства Украины в соответствие с законами ЕС свидетельствует об элементарном непонимании целей и природы европейской интеграции", - говорится в заявлении.
"На нашем пути в ЕС не может быть пауз. "Остановка" означает не только возврат в прошлое, но и провал всех прогрессивных преобразований и реванш Москвы.
Парламентский лидер "Слуги народа", к сожалению, выбрал возможность выступления в Давосе, которую политики используют с максимальной пользой для интересов своих стран, для распространения очередных скандалов и сомнений в действиях Украины.
Призываем руководство государства и правительства публично отмежеваться от озвученных идей ревизии европейской интеграции и навести порядок во внешней коммуникации должностных лиц, чья позиция может нанести ущерб нашим национальным интересам", - говорится в заявлении.
Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам".
Позднее Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали.
А по поводу слабой экономики - так что вы сделали для её усиления?
Доколе, братья?
Прямая речь Арахамии: «Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой» гармонизации законодательства «. Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам .
Если мы гармонизуемся, то можем стать слабым экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют.
Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться «.
Напомним - на днях таким же путем принято решение двигаться и в России. В новой конституции ЕС отменяется верховенство международного права. Кроме того - остановка евроинтерации и интеграция в «Таможенный союз» является одним из негласных условий прекращения агрессивной политики России против Украины, которое в свое время было озвучено еще беглому Януковичу.
Я знаю, что он ХОТЕЛ сказать: "наша торговля с ЕС квотирована не в украинскую пользу. Нужно расширять в пользу Украины."
- Моє питання - які додаткові реформи важливі для вас у ближчому майбутньому?
- А... дякую за запитання. А... чесно кажучі, ви знаєте, я, а... працюю на посаді президента України, а... двісті сорок вісім днів. Ви розумієте яка це складна професія, тому що я точно знаю скільки днів я працюю. І десь біля ста п'ядитесяти днів працює наш новий парламент, починаючи з вересня.
А... і ви знаєте, в середньому за цей час за чотири місяці, п'ять місяців десь так, а... ми прийняли новим нашим парламентом, Верховною Радою України, ми прийняли а... таку кількість а... законів важливих, дуже важливих, яких не можна було прийняти по різним причинам, справа не в президенстві, по різним причинам за багато років, які поліпшують а... дійсно бізнес клімат для України. Ми реформували, незважаючи не на́що, а... незва... ми реформували а... все, ми почали с... ви знаєте у нас дуже складна ситуація земельної реформи, але ми вже проголосували цю реформу мараторія землі, з продажу землі у першому читанні, це одна з найскладніших реформ для ******** України.
Ми а... проголосували концесії проголосували у нас зараз дійсно знаєте я можу дуже довго говорити про закони, які ми проголосували і попереду їх дійсно дуже бага-багато, дерегуляція, а... і... все це дуже важливі закони для кожного українця і ви знаєте я вам сказав про кількість днів скільки ми працюємо в середньому десь щодня, щодня наш працюючий новий парламент прийняв приймав один закон. А... це не про кількість законів, це про кількість викликів. І коли я вам сказав наприклад, що ми прийма... а... прийняли закон а... проголосували закон про концесію, це не проте щоби сказати - ми приймали, ми працювали і ось вам будь ласка, ні, у нас вже проходять конкурси, буде концесія, концесія портів, ми за ти, не через роки, а найближчі тижні ми будем знати хто переміг конкурси і до нас будуть заходити західні інвестори.
Ми робимо а... великі зміни в правоохороній системі, ви знаєте а... що у нас була велика теж складна реформа перезапуск генеральної прокуратури ми теж проголосували і вже перезапустили. Готуємось до перезапуску служби безпеки України, ми запустити антікорупційний суд, починаючи з вересня він працює, наближаємось до а... запуску бюро фінансових розслідувань, тобто амбітні плани а... ми ставимо для себе задачі щоб щодня ти повертався додому і знав що ти не просто так працював президентом тому що, ще раз хочу сказати - я президент двісті сорок вісім днів і всі ці дні я працюю на державу Україну, і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю тому щодня на посту президента я маю давати якихось важливий результат для країни, щоби хоча б це пояснити своїм дітям чому я не вдома...
ФБ.
В Украине во всю происходит пророссийский реванш. Зебилы, "ви зробили це разом"!