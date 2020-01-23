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 На Донбассе наемники РФ оставили на ночлег в "серой зоне" девять человек, - Госпогранслужба

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское" на Донбассе 22 января наемники РФ оставили на ночлег в "серой зоне" девять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщили пограничники, в связи с этим по решению командующего Объединенных сил работу КПВВ "Майорское" было продолжено.

"Пограничниками обеспечен пропуск на контролируемую территорию 9 граждан, которых оккупанты оставили на ночлег в так называемой "серой зоне", - сообщили в ГПС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171431
 
 
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Какая разница ,ну не расстреляли же .... ))))
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А ОН в серой зоне случайно не с Снайперскими Винтовками.
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То черга за українськими пенсіями, ліками, продуктами... Кармільци бандёравцев, ***.
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На Донбассе наемники РФ оставили на ночлег в "серой зоне" девять человек, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4265

В інтерв'ю ізраїльському виданню Зеленський збрехав про ситуацію на фронті, - журналістка Ольга Лень

Володимир Зеленський говорить про зниження кількості обстрілів на Донбасі в інтерв'ю ізраїльській газеті. А голова МЗС Вадим Пристайко звертається до ОБСЄ та готує заяви до Норманської четвірки щодо збільшення обстрілів на Донбасі з боку контрольованих РФ збройних формувань. І це в один день. Що за…?
10 загиблих і кілька десятків поранених українських військових лише за перші 20 днів нового року. Фантазії на РФ щодо можливості внесення в російську конституцію приєднання українських областей. Про яке "пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах" ви пишете у проєкті Стратегії національної безпеки України?
Золоте-4 обстрілюють так, що не можуть поремонтувати електропостачання. Із боку РФ задіюють важкі калібри. Та ви ж говорили, що це розведення було якраз для того, щоб там не обстрілювали мирних людей! І чого добилися? Тільки того, що в "сіру зону" не можуть "швидкі" проїхати й ремонтні бригади не здатні працювати. А безпеки для людей немає, бо відведенням українських військових безпеки досягнути неможливо. І який зробила висновок "зелена" влада? Оголосила ще одну ділянку для розведення сил.
Всюди плодять такий цинізм і брехню. Заради чого? Можливість продати кілька серіалів і фільмів на телеканали РФ хіба вартує цих жертв?

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12483077.html
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вам то что? пусть сидят и ждут. шахтеры пенсии по 16000 гр едут получать после пенсионной реформы, а ненавидят Украину.
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Эка невидаль
Там всегда гнездилось по ночам 20-30 машин
В 5 часов все подскакивали и в Украину. И уже были в очереди пятидесятыми.
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