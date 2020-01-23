 На Донбассе наемники РФ оставили на ночлег в "серой зоне" девять человек, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщили пограничники, в связи с этим по решению командующего Объединенных сил работу КПВВ "Майорское" было продолжено.

"Пограничниками обеспечен пропуск на контролируемую территорию 9 граждан, которых оккупанты оставили на ночлег в так называемой "серой зоне", - сообщили в ГПС.

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