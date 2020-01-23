 Обязательные ежегодные бесплатные медосмотры ветеранов стартуют с 1 апреля, - Коляда

"Я думаю, что эти обязательные медицинские осмотры будут внедрены со стартом второго этапа медицинской реформы, с 1 апреля 2020 года, когда мы перейдем на оплату медицинских услуг через Национальную службу здоровья Украины", - сказала Коляда в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Министр отметила, что важно заниматься превенцией, а не преодолевать последствия, как это чаще всего происходит на данный момент.
"Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, они не будут иметь права получить от нас проплаченную медицинскую услугу", - подчеркнула она.
Также Коляда отметила, что ведомство продолжает работу с Министерством здравоохранения по совершенствованию подхода, который предусматривает пакета дополнительных услуг, которые будут бесплатно предоставляться ветеранам в медицинских учреждениях.
"Сейчас активно работаем с теми заведениями, которые потенциально будут нам предоставлять эти услуги", - подчеркнула министр.
Она отметила, что это будут не все медучреждения, а только те, которые будут соответствовать требованиям НСЗУ и захотят предоставлять услуги ветеранам.
"Мы договорились, что мы им поможем соответствовать этим требованиям в части какого-то оборудования или функциональной способности, принимая во внимание то, что у нас есть определенные международные партнеры, которые согласились поддержать медицинские учреждения, которые в дальнейшем будут обслуживать ветеранов", - заявила Коляда.
доведи, шо в тебе нога за рік не виросла?
Источник: https://censor.net.ua/n3171428
И сколько их будет этих заведений на всю страну?
Диджитализаторы с зарплатами в десятки тысяч гривен оплатят дорогу и проживание ветеранов из небольших городков и сел для прохождения этих медосмотров?
Что будет входить в медосмотр?
Как бы это не стало очередной профанацией и проблемами для ветеранов.
А как этот бред связан с гарантией государства на бесплатное медицинское обслуживание ветеранов войны !?
Никакая мед.комиссия или мед.осмотр не может изменить того, что человек ветеран !!!! А следовательно, даже если он ничего не проходил (медецинского) - на него ВСЁ РАВНО распространяется право на БЕСПЛАТНОЕ МЕДЕЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ !!!!
По большому счету, это тянет на уголовное преступление ст 15 УКРАИНЫ ( покушение на преступление) и ст. Злоупотребление властью.
Тем более осуществляется по предварительному сговору группой лиц.
По данному факту должно быть возбуждено и расследовано уголовное дело !
23.01.2020 12:31
ОтветитьМне нравится