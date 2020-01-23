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 Политика Украины
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Все про:ветераны (648) здравоохранение (267) медицина (1917) Коляда Оксана (33)

 Обязательные ежегодные бесплатные медосмотры ветеранов стартуют с 1 апреля, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медицинского осмотра ветеранов с 1 апреля 2020 года. Ветераны, которые не пройдут этот медицинский осмотр, не будут иметь права получить от министерства проплаченную медицинскую услугу.

"Я думаю, что эти обязательные медицинские осмотры будут внедрены со стартом второго этапа медицинской реформы, с 1 апреля 2020 года, когда мы перейдем на оплату медицинских услуг через Национальную службу здоровья Украины", - сказала Коляда в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что важно заниматься превенцией, а не преодолевать последствия, как это чаще всего происходит на данный момент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено: будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер, - Коляда

"Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, они не будут иметь права получить от нас проплаченную медицинскую услугу", - подчеркнула она.

Также Коляда отметила, что ведомство продолжает работу с Министерством здравоохранения по совершенствованию подхода, который предусматривает пакета дополнительных услуг, которые будут бесплатно предоставляться ветеранам в медицинских учреждениях.

"Сейчас активно работаем с теми заведениями, которые потенциально будут нам предоставлять эти услуги", - подчеркнула министр.

Она отметила, что это будут не все медучреждения, а только те, которые будут соответствовать требованиям НСЗУ и захотят предоставлять услуги ветеранам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ожидаем принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года, - Коляда

"Мы договорились, что мы им поможем соответствовать этим требованиям в части какого-то оборудования или функциональной способности, принимая во внимание то, что у нас есть определенные международные партнеры, которые согласились поддержать медицинские учреждения, которые в дальнейшем будут обслуживать ветеранов", - заявила Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/n3171428
 
 
 Топ комментарии
 
Щось багато заходів пов"язано з 1 квітня. Як кажуть у народі "1-ше квітня - брехня всесвітня".
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Професійний день чинного презедента.
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Прагнуть зменшити кількість виплат ветеранам ? Такий гуманний привід.
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Щось багато заходів пов"язано з 1 квітня. Як кажуть у народі "1-ше квітня - брехня всесвітня".
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Прагнуть зменшити кількість виплат ветеранам ? Такий гуманний привід.
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Вы что Овощи. Первое апреля никому не Веря , - День Смеха.
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Професійний день чинного презедента.
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Да , есть Идея , - перенести все презентации всей Власи на Этот День , - А не Смешить нас Тут Каждый День.
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Тепер не треба чекати концертів кварталу, вмикнув новини - і на тобі шоу.
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На Цензорі , що Хвилини то Перли Не можна і відлучитись і Попкорн уже Закінчився.
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сраний совок
доведи, шо в тебе нога за рік не виросла?
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Нє, ви з ветеранів ще почніть гроши брати, дебіли глядь.
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зеокупантам не гроші потрібні а персональні дані українських ветеранів, щоби видати їх путлєру.
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Повністю погоджуюсь, теж була така думка.
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Я б провів медогляд всіх міністрів - щось з ними не те. ЗІ Нігті і волосся здати обов"язково, щоб не було як минулого разу!
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Коли вернуться пільги на комунальніпослуги для ветеранів, "дорогенька моя"? В гробу я бачив твої (та ще й обов'язкові - чи ви не ох.їли?) медогляди.
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Такач практика и с инвалидностью. Ккждый год показывай, что у тебя нога не выросла
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"Она отметила, что это будут не все медучреждения, а только те, которые будут соответствовать требованиям НСЗУ и захотят предоставлять услуги ветеранам."

Источник: https://censor.net.ua/n3171428

И сколько их будет этих заведений на всю страну?
Диджитализаторы с зарплатами в десятки тысяч гривен оплатят дорогу и проживание ветеранов из небольших городков и сел для прохождения этих медосмотров?

Что будет входить в медосмотр?
Как бы это не стало очередной профанацией и проблемами для ветеранов.
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Мне одному кажется, что это противоречит законодательству, о запрете снижать льготы с соц.защиту гарантированные государством...!?
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"Ветераны, которые не пройдут этот медицинский осмотр, не будут иметь права получить от министерства проплаченную медицинскую услугу"Источник: https://censor.net.ua/n3171428

А как этот бред связан с гарантией государства на бесплатное медицинское обслуживание ветеранов войны !?
Никакая мед.комиссия или мед.осмотр не может изменить того, что человек ветеран !!!! А следовательно, даже если он ничего не проходил (медецинского) - на него ВСЁ РАВНО распространяется право на БЕСПЛАТНОЕ МЕДЕЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ !!!!
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НЕ ВАРТО УКРАЇНСЬКИМ ВЕТЕРАНАМ (САМЕ УКРАЇНСЬКИМ А НЕ СОВЄТСЬКИМ) ВЕСТИСЯ НА ЦЕЙ РАЗВОД ВІД ЗЕОКУПАНТІВ. ЦЕ ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ТОГО, АБИ ПЕРЕПИСАТИ УСІ ОСОБИСТІ ДАННІ НАШИХ ВЕТЕРАНІВ І ВИДАТИ ЇХ московії! УКРАЇНСЬКІ ВЕТЕРАНИ - БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ - ЗЕОКУПАНТИ ПОЛЮЮТЬ НА ВАС!
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mart
По большому счету, это тянет на уголовное преступление ст 15 УКРАИНЫ ( покушение на преступление) и ст. Злоупотребление властью.
Тем более осуществляется по предварительному сговору группой лиц.
По данному факту должно быть возбуждено и расследовано уголовное дело !
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По-видимому, кто то решил заработать на своих мед.заведеничх - при компенсации государством "обязательных мед.комиссиях"...
23.01.2020 12:31
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