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 Политика Украины
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Все про:прослушка (284) экспертиза (248) Труба (259)

 Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы, - "Прямой"

Журналисты "WATCHDOGS.Расследование" утверждают, что, заказав экспертизу за рубежом, получили неопровержимые доказательства подлинности пленок, на которых фигурирует экс-директор ГБР Роман Труба.

Об этом сообщает телеканал "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Пленки Трубы" взорвали информационное пространство несколько месяцев назад. Директор Государственного бюро расследований на тех записях наговорил на несколько уголовных дел. Он раздавал указания, не имел права раздавать, докладывал о ходе расследований людям, которым не вправе докладывать. Но до сих пор оставался один большой вопрос - настоящие ли эти записи?

"Они были опубликованы в анонимном телеграмм-канале, достоверность источника проверить невозможно. И поэтому мы, как добросовестные журналисты долгое время вынуждены были пользоваться формулировкой" голос, похожий на голос директора ГБР ". Как бы это ни было неуклюже, но это было юридически правильно ", - говорит журналист-расследователь Илья Лукаш.

Когда Роман Труба отчитывался перед журналистами 9-го октября 2019 года, он не знал, что запись именно этого брифинга станет источником данных для биометрического анализа голоса директора ГБР. До скандала с "прослушкой" оставалось больше месяца.

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Телеграмм канал "Трубу прорвало" был создан 19 ноября. Неизвестные авторы опубликовали первые десять файлов с записями из кабинета Трубы. Впоследствии, в течение декабря-января публикации продолжились. Всего на сегодня обнародовано двадцать файлов.

Журналисты "Прямого" решили провести фоноскопическую экспертизу. Они нашли эксперта-криминалиста в Канаде. "У меня было много разных дел в Центре криминалистических исследований, но я продолжал то, с чего начинал - исследования по голосовой идентификации. Я работал со всеми типами магнитных записей - аудио, видео, все варианты. Но я всегда был сосредоточен именно на идентификации голоса ", - рассказал эксперт по голосовому анализу Штеван Паушак.

Доктор Штеван Паушак - один из ведущих специалистов по биометрической идентификации голоса в Канаде. Более двадцати лет он проработал в Центре криминалистических исследований Торонто, это один из крупнейших институтов такого типа в Северной Америке. Сегодня Штеван Паушак возглавляет собственную криминалистическую компанию, и имеет более сорока лет опыта. Он неоднократно брался за анализ пленок, имели политическое значение, поэтому прекрасно понимает степень ответственности. Паушак дважды проанализировал файлы, опубликованные каналом "Трубу прорвало". Первый этап - обычная спектрография. Ее могли бы сделать и в Украине. Но канадский эксперт имеет доступ и к гораздо лучшим технологиям - он провел биометрическую идентификацию голоса.

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"Голос похож на почерк, да? Он такой же индивидувальный. Но штука в том, что когда вы попробуете оцифровать почерк человека, и оцифровать ее голос, для голоса вам нужно в тысячу раз больше компьютерного времени, чем для почерка", - отмечает эксперт.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы, - Прямой 01


Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы, - Прямой 02
Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы, - Прямой 03

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы, - Прямой 04

Если коротко, "фоноскопическая экспертиза" - очень человекозависима. Двое экспертов на основании одного и того же набора данных могут прийти к разным выводам, так как в конечном итоге голос анализирует человек.

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"Биометрическая идентификация" - надежнее. Много лет это была секретная технология, ее имела только разведка - США, Канады, Великобритании. Для биометрической идентификации голоса Романа Трубы были использованы уже известные вам записи брифинга директора ГБР от 9 октября. Его сравнили с записями якобы "прослушки".

"Это означает, что председатель ГБР не является независимым, не проводит расследование, а он является марионеткой, политической фигурой, которая согласовывает все действия вне своих полномочий, выдает право принятия решений людям, которые этого не могут делать фактически это означает фактически, что нивелируется вообще цель досудебного расследования ", - отмечает адвокат Татьяна Козаченко.

Результаты работы канадского эксперта Штевана Паушака ждали больше месяца. "Вероятность очень высока. Очень высокая, я бы сказал. Думаю, у меня было очень немного дел, где бы совпадение было бы столь же надежным, как в этом. Главным образом это потому, что у вас очень много образцов его голоса", - резюмировал эксперт голосового анализа.

Из всего массива записей для анализа были выбраны пять файлов. Важнейший показатель биометрической идентификации - коэффициент вероятности, соотношение похожих и непохожих черт. Если этот коэффициент больше ста, идентификация успешна. Вы можете видеть, - в файлах Трубы эти коэффициенты не просто больше сотни, некоторые больше на порядок: шестьсот шесть с половиной тысяч, семь тысяч.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы, - Прямой 05

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

Журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

3 января 2020 года Национальное антикоррупционное бюро, выполняя решение суда, открыло уголовное производство, касающееся бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Источник: https://censor.net.ua/n3171427
 
   
 Топ комментарии
 
Богдану с его замом Смирновым придется давать указания Венедиктовой другими методами.
Этот уже "спалили".
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Они там все портновские. И Венедиктова, и Бабиков, и еще один ее зам Соколов.
Все эти трое "чисто случайно" оказались харьковскими.
Или в условиях конкурса был пункт "харьковчанин".

О связях Венедиктовой и Портнова:

Новий керівник ДБР Венедиктова - людина Портнова
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Ага, тільки повістку йому і Ко ні як не вручать...
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Богдану с его замом Смирновым придется давать указания Венедиктовой другими методами.
Этот уже "спалили".
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Знову навчаться писати авторучками на папері? Не вірю!
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Так там Портнов своего зама поставил
Опять из украинцев дураков пытаются делать
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Они там все портновские. И Венедиктова, и Бабиков, и еще один ее зам Соколов.
Все эти трое "чисто случайно" оказались харьковскими.
Или в условиях конкурса был пункт "харьковчанин".

О связях Венедиктовой и Портнова:

Новий керівник ДБР Венедиктова - людина Портнова
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Тихо))) Ща спикер фонить будет))) Как там её...))))
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А вы как думаете, почему бубочка аж в Оман летал? Чтобы не записывали его сдачу интересов Украины
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Якобы ЗА СВОЙ СЧЕТ.
Кстати , СЧЕТА ЗА БИОЕТЫ И ОТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДО СИХ ПОР НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ
А может ему раша все оплатила?
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А мацковское ГБР подозрительно отмалчивается. Модет перестать платить налоги, шоб им на жизнь денег не осталось и не делали из украинуев лохов
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А канадский эксперт не сказал, почему педро на допросы не ходит?
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Твоя піпочка у Ізраїловку поїхала на допит до ху#ла, а ти все про Пороха.
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Він навіть не каже чому слідчі трубачі повістки до суду отримувати відмовляються! Зараза!!!
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Нет. Зато они сказали почему ты зе-тыпил.
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зедрисня - банда невігласів та прокацапських ушлепків?
несподівано
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А что, зеленогнойные сомневались в этом? Если даже сам бубочка не опротестовывал факт разговоров. Хотя этим вечным генетическим рабам - какая разница!
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ФСБ совсем обнаглело - пишет всех и вся. ЧУСТВУЕТ СЕБЯ КАК ДОМА😀😀😀
Вот читала, шо Ермак поручил Маркаровой писать то заседание с Гончаруком . Значит и пленки он в сеть вбросил.
А фотка ЗЕ ( и Ермака) в Омане? И тоже в сеть сбросили.
Короче , под носом у ГРУ работает ФСБ и никто их не видит . А украинцы жтим слепцам зарплату платят
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А далі пісня:
Млачний лєйтінанд - мальчік маладой
Всє хотят патанцєвать с тобой...
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так теперь привлекать надо и трубу и отдающего ему приказы клованского кореша.
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та усіх ціх гнід треба на Смереці повісити, нехай подумають...
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Антикоррупционный суд, Аууу! Андрій Йосипович, ви де?? Вас шукають!
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Зная, ЧТО ТАКТИКА ПРОСЛУШКИ И СБРАСЫВАНИЯ ЕЕ В СЕТЬ с целью дестабилизации в странах, практика рашки, предлагаю бороться с этим явлением.
1. При появлении пленок прослушки из официальных государственных помещений , АВТОМАТИЧЕСКИ УВОЛЬНЯЕТСЯ ВСЕ РУКОВОДСТВО ОХРАННОГО ВЕДОМСТВА
2. Варианты можно придумать

Интресно, что прослушка доступна только в странах бывшего соцлагеря. ТО ЕСТЬ ГДЕ ВСЕ ЗАРАЖЕНО ФСБ
В странах западного мира этот метод редок, т к демократия сама вычищает негативные элементы
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КВН всегда находился в подчинении КГБ.
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Все, что происходит в государственных ведомствах от маленького городка до столицы- публичная информация доступная каждому.
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Демократическим путем.
ВБРОС ПЛЕНОК ПРАКТИКУЕТСЯ ТОЛЬКО В СТРАНАХ БЫВШЕГО СОВКА. - ибо ФСБ имеет доступ ко всему. И над жтим стоит задуматься, А НЕ ПРИКРЫВАТЬСЯ ВАШЕЙ ДЕМАГОГИЕЙ
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Де кримінальна справа? Чому нове ДБР пана Януковича не порушила кримінальну справу на ОЗУ "ДБР" пана портянки? Там зловживання службовим становищем, там є все, що тільки потрібно для таких справ такого рівня.
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Опять ПАМНЕНИЮБТАНСКИХЭКСПЕРДОВ!
Своих что ли нет?
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Арахамія чи Дубінський? Ці експерти? Ще є портянка, підійде?
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Януковсько-Рюкзаковська ДБР (донецько-харківська) проти ПортновськоРюкзаковської ДБР (харківської), хто кого! А ще харківська НАБУ і донецькі суди. Клас, оце так поперло.
А під вечір рюкзаковські нацсуки підуть, а можливо ні, але рюкзаковські гвардійці підуть на вулиці Києва, щоб хтось там не взмумав робити протести.
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Орел та курник
Раз півень та його гарем
Орла обрали королем,
Щоб від Курчат ганяв Шулік.
Згубив король той битвам лік.
Збагнули Кібці й Яструбки -
Минати краще курники!
Не стало нападів Шулік…
Здається, рай? Ні, чути крик!
- Король - барига і злостивець! -
Кричав здаля Курчатам Кібець.
- Чом не клює він черв'яків? -
Хтось крикнув з молодих Півнів.
Улізли Кури: "Про Свободу
Узявсь король брехать народу,
Про Віру в крила та хмарину,
Про Мову гордую орлину,
Про все, до чого нам бай-де!
Зерно для нас хай красти йде!"
Прокинувсь Півень: "Кукуріку!
Обрав я нового владику!
Ось благородний князь Це-Це:
Злотії спинка й черевце!"

Як Президентом оберуть
Орла … та пек цьому, мабуть!
Бо між Птахів та між Людей
Орлам неслава від Курей!
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Міжнародні експерти підтвердили ідентичність голосу Романа Труби на записах з його кабінету, на яких екс-керівник ДБР обговорює з представниками Офісу президента та іншими представниками нинішньої влади, чим підтверджено факт політичних переслідувань у притягненні завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності і організації переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка. Про це заявив адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань під час прес-конференції щодо опублікованих результатів журналістського розслідування з аналізу "плівок Труби". Захід транслював телеканал "Прямий".
"Вчора журналісти телеканалу "Прямий" опублікували висновок міжнародної компанії, і цей висновок експерта за допомогою найпередовіших методів інструментарію, що використовуються провідними спецслужбами західних країн та експертними установами, стосовно ідентифікації голосів і вивчення аудіо і відео-записів встановив, що всі ці опубліковані в мережі записи "Трубу прорвало" було встановлено чітко і категорично, що там говорить саме Роман Труба. Використовувались біометричні методики дослідження, при яких не бере участь людина у дослідженні", - сказав адвокат.
Він наголосив, що в аудіо-записах посадовці обговорювали можливості організації політичного переслідування проти п'ятого Президента України Петра Порошенка.
"З високою ступеню вірогідності, практично категорично, було зроблено експертом канадським висновок, що в опублікованих відео-кліпах, в яких особи, що були записані, змовлялися щодо політичних переслідувань у притягненні завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності і організації переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка і не тільки.
Ми знаємо, що в тих опублікованих кліпах мова йшла і про інші кримінальні провадження, на яких здійснювався виходячи з змісту тих розмов незаконний вплив. Там точно встановлено, що звучить голос Романа Труби і це такий категоричний висновок без обмовок, без якихось застережень зробив канадський експерт", - зазначив Головань.
Аналіз, наданий міжнародною експертною службою, був зроблений на основі публічних виступів екс-очільника Державного бюро розслідувань і аналіз ідентичності голосів інших імовірних учасників розмови буде зроблено найближчим часом.
"Тепер цей висновок є серйозним доказом того, що ці плівки є автентичними, суспільство в цього не сумнівалося. Для того щоб ідентифікувати пана Романа Трубу в цих розмовах, використані були ті відкриті записи, наприклад, брифінги, які він робив на посаді. І це відкриває для нас подальші можливості, ми знаємо, що були останні провокації з викликами Петра Порошенка на допит, різні брехливі чутки про те, що він не з'являється. В той час, коли йому навіть належним чином не вручалися повістки про виклики", - сказав він.
Ігор Головань нагадав, що Петро Порошенко особисто відвідав ДБР "для того, щоб примусити слідчих ДБР діяти законно і отримати повістки".
"Там багато коментував пан Корецький, який теж імовірно є активним учасником тих розмов , які були опубліковані. Де імовірно йде мова про його участь в організації політичних переслідувань та незаконних дій. А також йде мова про те, що він особисто їздив до офісу президента з доповідями проте, як він виконує незаконні дії. Для нас тепер відкривається можливість, маючи зразки коментарів телеканалам, це відкриває можливість робити відповідну експертизу і ідентифікувати та перевести його статус з імовірного на точно встановлений", - додав адвокат.
Нагадаємо, раніше журналісти "WATCHDOGS.Розслідування" отримали неспростовні докази справжності плівок, на яких фігурує ексдиректор ДБР Роман Труба, замовивши експертизу за кордоном.
https://prm.ua/kanadski-eksperti-pidtverdili-identichnist-golosu-trubi-na-zapisah-shho-dovodit-politichniy-harakter-peresliduvan-poroshenka-golovan/
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правильно...теперь на каждом тв-канале должон присутствовать иностранный эксперт для безаппеляционных заявлений...
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Обработка идентификаторов
Речь человека разбивается на отдельные «звуковые кадры», которые затем преобразуются в цифровую модель. Эти модели принято называть «голосовыми отпечатками» (по не слишком удачной аналогии с отпечатками пальцев). При дальнейшей идентификации сравниваются ранее зарегистрированный и вновь сформированный «голосовые отпечатки».
Для повышения надежности и ускорения распознавания пользователя часто просят отвечать на заранее оговоренные вопросы или произносить пароль (условленную фразу). В этом случае распознавание осуществляется в режиме «верификации диктора» (в этой роли выступает сам пользователь, произносящий ответы или пароль).
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Підтвердження ідентичності голосу колишнього керівника ДБР Романа Труби свідчить про серйозне втручання Офісу президента у діяльність органу і має всі ознаки політичного переслідування та кримінального правопорушення.
Про це у коментарі "Прямому" заявила народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.
"Очевидно, що ключовою новиною сьогодні є те, що голос на так званих «плівках Труби» належить саме Трубі. Це свідчить про те, що було серйозне політичне втручання у діяльність ДБР, яке більшість справ відкривало на замовлення Офісу президента", - заявила вона.
"Це має всі ознаки політичного переслідування та кримінального правопорушення. Ми наполягатимемо на тому, щоб відбулось розслідування, хто саме в Офісі президента порушував закон і ці люди мають бути відсторонені та притягнуті до відповідальності. У діяльності Труби було занадто багато політичного підтексту", - додала політик.
https://prm.ua/pidtverdzhennya-identichnosti-golosu-trubi-svidchit-pro-seryozne-vtruchannya-ofisu-prezidenta-u-diyalnist-dbr-syumar/
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И эксперт - профессионал, и голос подлинный, и другие свидетели подтверждают все эти действия...
Но где ваши доказательства???
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