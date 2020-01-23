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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Давос (313) МВФ (2783) Гончарук_Алексей (562)

 Гончарук: Ожидаем начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает начала действия программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал 23 января в кулуарах "Украинского завтра" в швейцарском Давосе.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая. - Ред.) программа с МВФ будет начата", - сказал Гончарук.

Как сообщалось, 23 января президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Георгиевой обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ. На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году. Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ: Ожидаем полного завершения Украиной всех действий для принятия решения по финансированию

Источник: https://censor.net.ua/n3171424
 
 
 Топ комментарии
 
Они не пришли! Их выбрал мудрый нарид! Нарид всегда знает что он делает!
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Навіщо вам 5,5 млрд з МВФ, якщо точно таку ж суму можна не позичати, а просто забрати у боржника Коломойського?
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Лысый из квартала всегда смеётся при слове "жопа", скоро все посмеёмся вместе.
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Оно ожидает. а свою промышленность развивать. реанимировать. тарифы снизить?
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Пусть ожидает,в планах кредитования МВФ на 2020 год Украина не упоминается.Просто самокатчик провел обычную протокольную встречу с одним из двух с половиной десятков директоров распорядителей МВФ.Беседа обо всем и ни о чем.
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земля и беня. Это не шутки. Не шути так.
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Навіщо вам 5,5 млрд з МВФ, якщо точно таку ж суму можна не позичати, а просто забрати у боржника Коломойського?
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пришли ребята, которые до конца угробят страну.
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Они не пришли! Их выбрал мудрый нарид! Нарид всегда знает что он делает!
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все меньше украинцев остается, а нарида все больше.
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Зелєбоба грощі любе ще більше ніж Петро))
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"Петро" потерял за время президентства половину капитала - около 750 миллионов баксов.
Любовь?
Или все-таки патриотизм?
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Лысый из квартала всегда смеётся при слове "жопа", скоро все посмеёмся вместе.
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посмотри на рост промышленности при зележопых - и взоржи
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"Взоржать" - гарне слово, беру до нотатника. Гончарук: Очікуємо початку нової програми з МВФ найближчими місяцями - Цензор.НЕТ 7778
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Вам можна, дозволу можеш навіть не питати.
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Можете смеяться,Инокентий.Но теперь вы зебилы Свинарчуки.
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в первый раз самокатчик сказал это, если не ошибаюсь, месяцев 6 назад...
все ждет и ждет
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Ухх, заживем !!! А если еще плюсануть ко всему этому миллиарды, которые остались в бюджете после того как барыгамальдивский перестал воровать - догоним и перегоним!
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Зе-бильчики, вас вот уже пол года кормят "вот-вот, завтра-завтра"...
Не накушались ещё?

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МВФ от таких "реформаторов" будет бежать без оглядки.
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Придурок--краще б мовчав, бо ця брехня вже остогидла. Вже більше півроку на цю тему--одна брехня.
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Как бюрократия хочет денег МВФ !
Аж слюни капают !
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Зеленский провел в Омане переговоры с представителями страны-оккупанта https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA
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А чи не ви влітку репетували, що новий договір з МВФ буде підписаний торік і перший транш буде в грудні 19-го - січні 20-го? І слухаючи ваші Зєлєнсько-Гончаруковсько-Разумково-Арахамійні заяви вже просто треба вимагати пояснення: "найближщіми місяцями" це скільки? Пів року, рік, п'ятирічка?
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Порохоидиотики радуйтесь, землю продадим, железную дорогу отдадим, трубу на металлолом, а вам конюшни, будете теперь настоящими КОЗАКАМЫ по бурьянам скакать. ВОЛЯ.
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Зелеидиотики,Леха,зелеидиотики будут скакать.
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Не, у них атамана нет, пешком разбегутся кто куда. А у порохоидиотиков ВЕРА, МОВА, АРМИЯ, ну не совсем АРМИЯ, ВИЙСЬКО и АТАМАН на белом коне.
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Совсем наши зеленогнойные ипанулись. Просят бабла у МВФ- потому как воровать уже нечего молодым рехформаторам, но при этом долги по Привату вместо бени перекладываем на государство, т.е. в игнор основное требование МВФ, США и всей Европы-гнать международного вора и афериста беню ссанными *********. Наши самые великие и справедливые портновско-кломойские суды скоро всех обяжут платить деньги за счастие работать на заводах бени и лицезреть лучезарного осла оманского. А гончарук на самокате расскажет с арахноидом и богдано-ермаком- что экономика выросла с стопятьсот миллиардов раз, все цветут и пахнут и пора целовать сапоги у *****. Потому как во всем мире посмотрят на этот гребанный цирк и пошлют нас на фиг всех с этим кремлевско-шестерочном правительством.
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А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...
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Я правильно зрозумів? Готові приймати з усіх сторін в необмеженій кількості.
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Но слава Богу, мудрый нарид выбрал себе слуг. Они в турборежиме выводят страну из нищеты. Презедент и его команда - люди незаурядного ума и мудрости. Зарплаты чиновникам повышены, цены на газ упали, зарплаты учителей бьют рекорды, владельцы банков штурмуют Нацбанк с требованием снизить учетную ставку, цифра роста производства впервые за почти 30-ть лет берется по модулю, аграрии в экстазе от будущего рынка земли достали свои миллионы из под подушек...
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...не видать уж вам дорог.
бо нарид - единорог!
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для этого нужно закон о земле (нормальный) и запрете отмены национализации принять в ближайший месяц, а с вашими новымилицами вы скорее пол пачки валиума примете, наркоманы, насильники, *******, профаны, клоуны, сепары, воры и просто дебилы.
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Давосская няня для инвесторов от Зеленского - по полочкам

Очень интересный анализ того, про что впаривал с трибуны Давоса Зеленский в пустой зал от Антона Швеца из "Демократичной Сокири". Весьма рекомендую.

Anton Shvets: Я вообще не эксперт, просто рядом стоял пока мальчики курили. НО
Предложенное Зеленским решение с "няней" РЕАЛЬНО может работать. Поверьте, инвесторы любят диктаторские режимы не просто так. Там простые и понятные правила игры.
Здравствуйте, господин инвестор. Знакомьтесь. Вот Джабраил, он свояк жены бессменного президента страны. Он не какой-то ***** с западным образованием из какого департамента министерства экономики. У него вообще должности нет и образования тоже нет. Но он у нас отвечает за добычу всего, что добывается и вашего анобтаниума в частности, если какие-то проблемы он их все решит. Нашу долю запишите на вот этот офшор, процент такой при таких условиях и вот такой при таких условиях.
За кофе с Джабраилом вы узнаете, что Джабраил не просто выглядит как отъявленный бандит, но таковым и является. Неделю назад он поставил своего генпрокурора, взорвав в лимузине предыдущего, который был из клана школьного друга президента. Джабраил действительно способен решить любые проблемы с вашим бизнесом в этом бантустане. Я сейчас не про конфликты с госорганами еще не находящимися в ведении Джабраила, даже если таковые возникнут, а вообще любые проблемы. Работники из числа местных жителей подворовывают запчасти или продукцию и продают их на черном рынке? С завтрашнего дня любого кого поймают за продажей, покупкой или даже использованием вашего добра найдут развешенным вдоль дороги. По частям. А ваш бывший начальник охраны, который такое допустил, уже кормит рыб, кстати, вот вам новый. Приехали ваши уважаемые партнеры, топ-менеджеры или просто друзья и надо обеспечить их досуг? Личный гарем Джабраила, его яхта и годовой запас кокаина для всех безлимитно. Кстати можно поохотиться на краснокнижных животных или местных жителей по желанию. Надо снизить зарплаты для уменьшения издержек и местные отказываются работать? Джабраил решит проблему. Лучше не спрашивайте как.
Никаких проблем с экологией и экологами, никаких проблем с забастовками или профсоюзами, никаких проблем с полицией или разрешиловкой, даже если ваш завод травит местных жителей пачками или если смертность на вашем заводе зашкаливает, любые изменения в законодательстве вас не касаются, как они не касаются самого Джабраила. Плати бабки в срок и работай. Налоги при этом можно тоже не платить, ведь если платить налоги - меньше денежек упадет в офшор с которого кормиться сам Джабраил, а с бюджета кормятся уже другие люди, которых Джабраил не любит и мечтает тоже взорвать.
Если Джабраил вдруг взорвется в своей машине, не беспокойтесь, у президента много друзей и родственников, недели не пройдет, как все будет по-старому, просто Джабраил будет новый. Даже офшор менять не придется и никаких дополнительных затрат.
Не работают суды, полиция и каждый чиновник требуют взятки за все, взрываются прокуроры, умирают десятками оппозиционные активисты и журналисты, свирепствуют эпидемии, нет экологии, население спивается и падает рождаемость? Пофиг вообще. Вам все пообещал и гарантировал лично президент, хотя вы и увидите его хорошо если разок.
Согласитесь это намного проще, чем развитая демократическая страна и уж, тем более проще, чем неразвитая квазидемократическая страна. Риски посчитаны, понятны и предсказуемы. При этом никаких экологических норм, санитарных норм и вообще никаких норм. По большому счету весь риск это насильственная смерть президента или переворот. Но и при этом раскладе, скорее всего, все, что вам придется поменять это тот самый офшор, куда вы доляху скидываете.
Хуже если диктатор сойдет с ума, но не потеряет власть и будет, например, национализация вашего предприятия в рамках бескомпромиссной борьбы с Западом, но это уж судьба. Да у такого диктатора экономика быстро пойдет по ***** и его сожрут, а ваш завод вам скорее всего вернут, потому что ***** он им нужен без вас. Работать то они не умеют и рынков сбыта у них не особо. Хотя бывают исключения, Коноко не даст соврать. Потому-то вкладывать вы ничего в развитие не будете, скорее всего.
Простой расчет - допустим, проект окупается за пять лет, норма прибыли такая-то, затраты постоянны. Вам нужно просто прикинуть проживет ли этот конкретный диктатор еще пять лет и не сойдет ли с ума и соотнести это с планируемыми прибылями минус постоянные расходы. Если уравнение сходится то поехали, пока конкуренты не успели раньше. Если после пяти лет все нормально, то ты вы уже прикуриваете в полный рост, даже если вшатанное предприятие убивает своих работников пачками и грозит ********* как Бхопал.
Я всегда дико орал с заявлений, что инвесторам нужны честные суды и работающая правоохранительная система. Они нам нужны, а инвесторам вообще никакие суды не нужны. Им нужен ретерн он инвестмент. А уж судами он обеспечивается или чем-то еще им глубоко *******. Хоть личной гвардией президента вокруг твоего заводика.
Так что да, предложение Зеленского могло бы сработать.
В теории.
А на практике есть две основных проблемы. Для нас. И три основных замечания. Для Зеленского.
Замечание один. Как уже было сказано схема более-менее работает у диктаторов и в диктатурах. Зеленский не диктатор, но что еще более травматично для такой схемы - Украина не диктатура. Тут куча игроков разного уровня. Вон президентский глава НикОДА Стадник не может главу облсовета снять. Три раза не смог. А она Зеленского малороссом назвала публично. И ничо. Аваков Кернеса доразобрать никак не может. Как действуют Кернес, Аваков и николаевские бандиты когда дело касается денег рассказывать не надо, я думаю. О том какая сложная страна Украина знают все, даже на Западе, так что предложение Зеленского звучит *****ц странно. Я вам все обеспечу, верьте мне, но как это будет сделано, какие гарантии и что это все обозначает непонятно.
Замечание номер два. Так как в диктатурах нет никакого внутреннего рынка, по причине бедного и забитого населения, то предприятия, которые открываются в диктатурах это экспортно-ориентированные добывающие предприятия. Алмазы, колтан, бокситы, никель, нефть и т.д. Или сельхоз с минимальной переработкой максимум, если банановая республика. И тут есть проблема в том, что на добыче у нас такие дяди сидят, что им на личные обязы Зеленского перед какими-то инвесторами западными глубоко *****. Укртатнафта которую Коломой отжал владея 1% наглядный пример, а татары совсем не эльфы, они в те годы и не таких зубров укатывали.
Ситуация с Приватом вообще показывает, что если гарантии вам даст Зеленский, но ваш бизнес не понравится Бене - вам *****ц. Значит надо открывать не добычу, а переработку при сельхозе или что-то что работает на внутренний рынок. Но внутренний рынок это большой средний класс, а это значит реформы, выборы, гражданское сознание и волеизъявление граждан, которые могут иметь отличные от Зеленского планы. На свою конкретную область и налоги с ее предприятий. Есть вариант вырулить как Китай или Сингапур, но тут нужны люди уровня Сяопина способные придумать или продумать план на тридцать лет и заставить всех по нему жить, включая своих сменщиков после своей смерти. Непростая задача.
Замечание три. Все наши олигархи транснациональные и граждане трех стран минимум. Завести сто лямов баксов с офшора не проблема, особенно в предприятие, которому пять лет особый режим, и можно налог на прибыль не платить. Потом спрятать всю прибыль в типа иностранное предприятие, которое налоги пять лет не будет платить с местных предприятий, которые работают давно это тоже не проблема. Неделя делов на построение схемы, доступной любому олигарху. Потом бюджет может начинать сосать ***, хотя налогов на прибыль итак никто не платит. Так зачем Зеле этот цирк, если нет иностранных инвестиций, а есть только внутренний офшор для своих, ведь напоминаю у вас не диктатура и бабушка еще голосует. Чтобы прибыль на офшор записать? Так это можно сделать итак.
Но есть еще и проблемы для нас.
Проблема один. Такие заявления и планы говорят нам что никаких реформ, как минимум с фере отделения экономики от государства и нормальной правоохранительной и судебной системы не планируются. Для особых людей, будет особый режим, а нам вот все вот это говно от которого инвесторов планируется уберечь. Это всратая Африка в чистом виде.
Проблема два. Профита нам от таких инвестиций ровно нихуя. Профит весь уходит инвестору и на офшор друзьям президента и вот этим усатым «няням». Налогов не будет, у нас местный бизнес налится и не палится, и эти будут в крайнем случае. Особые условия ага, они же предполагают, что будет как минимум не хуже чем у местных. Мы же получаем уваленную экологию, профзаболевания, профтравмы и все остальыне прелести. Сомнительная сделка, если по классике.
Короче вообще такое работает.
Но в нашем случае я не особо понимаю как.
А вот реформ нам хер на воротник.
Дякую. Дуже дякую.
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Блестящий анализ! А с учетом того, что зеленогнойные рехформаторы еще и постоянно булки раздвигают перед ******, никому даже в голову не придет вкладывать деньги в Украину, с учетом того, что кремлевские могут прийти в любой момент и все забрать , не говоря даже спасибо, ну как в лугандоне.
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По этой программе МВФ будет занимать деньги у Украины.
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Sergey Naumovich

На фоне очередного приглашения инвесторов в Давосе очередным нашим президентом в Украину, очень контрастно смотрится попытка микитасёвских рейдеров захватить "Киевметрострой". Я себе представляю: сидит такой инвестор, слушает очередное приглашение в Украину и думает, "может уже пора вложиться в эту недоинвестированную и недолюбленную страну...", тут же открывает украинский новостной сайт и читает резонансную новость на тему рейдерства. "Нет уж. До следующего Давоса", - подумает он.
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геноцид населения по новой программе
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и этому ожиданию скоро год... праздновать будете?
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какой кредит, лошара? что бы эти деньги через верховный суд коломойскому отдать? дебил
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