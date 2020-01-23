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 Политика Украины
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 "Лучше создать там музей", - Малюська о планах насчет Лукьяновского СИЗО

Министерство юстиции Украины хочет снести Лукьяновское СИЗО в Киеве и переселить его обитателей в новую тюрьму. Часть старых корпусов СИЗО сохранят в качестве музея.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, делясь планами создания в Украине сети современных тюрем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Лукьяновское СИЗО неоднородно. Там есть старые здания, которые по своему назначению строились еще в 19 веке. Там санитарные и инженерные условия особо не продумывались. Их лучше отдать под музей, потому что там содержались Грушевский, Винниченко, Петлюра. Лучше музей делать, но никак не современную тюрьму", – пояснил министр.

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"А есть и строения, в которых довольно хорошие современные адекватные условия. Есть отдельное помещение для пребывания женщин, отдельно для детей, отдельно есть здание для общего содержания. Там тоже камер немного, но достаточно современные. А есть старые здания 19 века. Там грибок, там содержат избыточное количество людей. Мы это подкорректируем в течение года, выведем на стандартный уровень, более-менее адекватный", – отметил он.

При этом Малюська уточнил, что "глобальный стратегический план" – часть людей из Лукьяновского СИЗО перевести за пределы города, продать землю, а одну-две постройки оставить под музей.

"Наверное, это было бы самым оптимальным, но это планы следующих 2-3 лет. СИЗО – это историческое здание, мы не можем его просто продать. Его цена будет меньше, потому что там нельзя построить офисно-жилые помещения", – добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171423
 
 
 Топ комментарии
 
Дебилы всё больше подтверждают свой диагноз.
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Малюська, у куда же мы будем "блазенят" сажать? Ведь в нормальной тюрьме вас тут же "опустят", потому что уже и ваши приспешники вас "пидар..ами" называют.. Макошино не "безразмерное".. Да и не возьмут вас туда - там только бывшие "силовики" сидят, "менты, прокуроры.. А так будет отдельная "Зелёная тишина".....
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Лучше туда переселить всю зекоманду вместе с зебеней
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заграли ви вже з тими офісно-житловими приміщеннями
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Та то Гончарук, як анонсував, побудує там 100 садочків, 100 шкіл і 100 стадіонів... Малюських. Бо грошей на великі, в бюджеті все одно не закладено на жодний заклад!
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Конечно надо снести, в центре Киева такой "подарок" не нужен. Там стены еще с 19 века пропитаны всякими синегнойными палочками и микобактериями туберкулеза.
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Надо, но что там строить? кто захочет на месте такого негатива и страданий жить, работать?
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Какой ты наивный КОТ, памятный камень, да продадут только так и построят секс- готель, игорный дом и будет там массовый разврат.
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Территория в центре Киева, там один квадратный метр земли стоит большие деньги. Снесут и построят жилкомплекс или торговый центр.
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Це-ж найкраще місце для нової жОПи президента, Просторі приміщення є, зв"язок є, територія має найвищий рівень охорони!
Як про таку просту річ і досі ніхто не здогадався!?
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Конечно, на еврейском кладбище построен телецентр и жилой массив.
Понаехавших живут и даже не догадываются что за кости грызут их собачки.
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В Киеве не только телевышка стоит на кладбище. Есть еще куча захоронений в разных районах города которые застроены, кажется даже вертоУлетная площадка Овоща, тоже построена на месте кладбища. По крайней мере там точно где то рядом раньше было кладбище.
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Ну, там хотя бы соблюдены санитарные нормы, как на мостицком массиве - 70 лет.
А старое Лукьяновском и еврейское кладбище стали застраивать гораздо раньше.
Перед строительством телецентра просто загребли могильные плиты в яр или вывезли.
Кладбище ещё выглядело вполне ухоженным . С металлическими оградками и гранитными памятниками.
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Дебилы всё больше подтверждают свой диагноз.
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Сизо за город- нормально!Вдали от сёл.на неудобьях.Надо строить и раширять тюрьмы .Ужесточать законы.По улицам не должны вештаться преступники.Им хорошо будет в тюрьме.
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А пущай Малюск малюсєнька тама помешкає..
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Малюська, у куда же мы будем "блазенят" сажать? Ведь в нормальной тюрьме вас тут же "опустят", потому что уже и ваши приспешники вас "*****..ами" называют.. Макошино не "безразмерное".. Да и не возьмут вас туда - там только бывшие "силовики" сидят, "менты, прокуроры.. А так будет отдельная "Зелёная тишина".....
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Судя по тому , что они вытворяют, сидеть им не придется. 😀😀😀или на Ростов или к Кадафи
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Угу. Земля в том месте дорогая.
Проще за Госбюджет за городом построить, а эту тихонько выаести из госимущества, якобы приватизировать и продать. 😀
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Лучше туда переселить всю зекоманду вместе с зебеней
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Сделать , где грибок ОФИС , ведь они искали помещение.
А Банкрвую продать и деньги в бюджет
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Так тоді ви ж сидіти будете не в столиці, а десь в провінції! Не пристижно якось! Думай...те! "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 5423 "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 5423
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нафиг оно вообще надо тут почти в центре города. нужно там сравнять все с землей! И построить или бизнес центр или инфраструктуру по айти-технологиям или био-технологиям или еще какой то научный центр. нужно делать город красивый и все серое уничтожать и строить светлое, что то!
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Серое уничтожать и строить светлое, переименуй себя в ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. Пока мы идем в прошлое и притом быстро.
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Краще посадити туди Малюську і показувати за гроші
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А ви включить його в список на приватизацію. Може,братва зацікавиться,візьме трохи бабла з общака,та і викупе його,нарешті. І всім буде добре.
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...зебилоид, лучше откройте там шаурмячную имени оманского осла
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Какой музей?
Раду с кабмином туда перевести.
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Що за дурня? Сама ідея полягає у будівництві ********* СІЗО, за рахунок інвесторів, в обмін на землю під забудову. Хто збудує тоді нове СІЗО? З бюджету, за ради музею? "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 6094
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да ладно, хостел там откроете, там всё для этого есть))
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