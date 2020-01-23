 "Лучше создать там музей", - Малюська о планах насчет Лукьяновского СИЗО

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, делясь планами создания в Украине сети современных тюрем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Лукьяновское СИЗО неоднородно. Там есть старые здания, которые по своему назначению строились еще в 19 веке. Там санитарные и инженерные условия особо не продумывались. Их лучше отдать под музей, потому что там содержались Грушевский, Винниченко, Петлюра. Лучше музей делать, но никак не современную тюрьму", – пояснил министр.
"А есть и строения, в которых довольно хорошие современные адекватные условия. Есть отдельное помещение для пребывания женщин, отдельно для детей, отдельно есть здание для общего содержания. Там тоже камер немного, но достаточно современные. А есть старые здания 19 века. Там грибок, там содержат избыточное количество людей. Мы это подкорректируем в течение года, выведем на стандартный уровень, более-менее адекватный", – отметил он.
При этом Малюська уточнил, что "глобальный стратегический план" – часть людей из Лукьяновского СИЗО перевести за пределы города, продать землю, а одну-две постройки оставить под музей.
"Наверное, это было бы самым оптимальным, но это планы следующих 2-3 лет. СИЗО – это историческое здание, мы не можем его просто продать. Его цена будет меньше, потому что там нельзя построить офисно-жилые помещения", – добавил он.
Проклятое место...
Снести нафиг и поставить памятный камень...
https://books.google.com.ua/books?id=GI09CwAAQBAJ&pg=PA336&lpg=PA336&dq=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B&source=bl&ots=2DwPWBn6hK&sig=**********************************&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwji7pbwqJnnAhVjpIsKHe4WCVw4ChDoATAIegQICBAB
Як про таку просту річ і досі ніхто не здогадався!?
Понаехавших живут и даже не догадываются что за кости грызут их собачки.
А старое Лукьяновском и еврейское кладбище стали застраивать гораздо раньше.
Перед строительством телецентра просто загребли могильные плиты в яр или вывезли.
Кладбище ещё выглядело вполне ухоженным . С металлическими оградками и гранитными памятниками.
Проще за Госбюджет за городом построить, а эту тихонько выаести из госимущества, якобы приватизировать и продать. 😀
А Банкрвую продать и деньги в бюджет
Раду с кабмином туда перевести.