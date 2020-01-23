 Ожидаем принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года, - Коляда

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Законопроект будет подан, я думаю, в течение двух недель… Я надеюсь, что мы его примем в течение первого квартала, хотя прогнозировать, как он будет проходить в комитете, невозможно", - сказала Коляда в интервью агентству.
По словам министра, при подготовке данного законопроекта были объединенные группы авторов, среди которых и ветераны, и общественный совет, и совет семей погибших и народных депутатов из разных фракций парламента, которые бы могли адвокатировать этот законопроект в Раде.
"Интересно, что каждый блок закона был согласован с нашими бенефициарами. То есть, блок в части семей погибших мы прорабатывали с семьями погибших, в части Революции Достоинства - с советом семей Героев Небесной сотни. Поэтому, могу сказать, что мы публично с общественностью его обсудили и вступаем вместе с ними в процесс его принятия", - констатировала Коляда.
@writetodarkk
Здравствуйте.
Есть информация из МО и военкоматов на местах, что реально будут призывать в армию выпускников школ, которые достигнут возраста 18 лет на момент выпуска из школы. Т.е., многие могут получить повестки ещё даже до выпуска из школы, чтобы не получить возможность поступать в вузы.
Аргументация (обман) будет заключаться в следующем: повестки будут выдаваться якобы для того, чтобы ученики явились в военкомат после выпускного "для уточнения некоторых данных, буквально на 10 минут". При этом допризывные медкомиссии предполагается проводить в мае, во время проведения ЗНО, чтобы максимально всех нервировать и выбивать из колеи. Тоже аргументируя это тем, что на носу 18 лет и необходимо пройти уже комиссию.
Для "особо хитрых" выпускников есть дежурная и хитрая отмазка, которую следует им предъявлять, как аргумент на их отсылку к "разъяснению" министра обороны: "Верховный Главнокомандующий издал Указ, а министр - всего-навсего его подчинённый и его комментарии не имеют юридической силы".
У майбутньому до них в українців(якщо вони патріоти) має бути відношення,як і до промосковських холуїів -як до прокажених..
на роботу НЕ брати в жодну державну установу..