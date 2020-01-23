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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (648) диджитализация (33) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (29) Коляда Оксана (33)

 Электронная платформа "Е-ветеран" будет реализована и заработает до 2021 года, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что электронная платформа "Е-ветеран" заработает до 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что до 2021 года, или в начале 2021 года ветераны уже смогут пользоваться онлайн-услугами", - сказала она, отвечая на вопрос, когда начнет функционировать Единый государственный реестр ветеранов войны, а также, когда будет реализована и заработает электронная платформа "Е-ветеран".

По ее словам, на данный момент готово техническое задание, а также есть финансы, которые предоставлены международными партнерами, и министерство вступает в практическую стадию выполнения задачи.

"Мы не будем в этом плане выдумывать новый велосипед, мы возьмем те базы и реестры, которые уже есть у наших коллег, например, достаточно хорошая база людей с инвалидностью в Минсоцполитики. Мы возьмем ее, апгрейд своей спецификой и пойдем более быстрым путем", - заявила Коляда.

Что касается открытия региональных центров психосоциальной адаптации ветеранов "Ветеранское пространство", министр отметила, что такие центры во всех областях появятся на протяжении пяти лет.

"Я не говорю, что это будет продолжаться все 5 лет. Если нам удастся это сделать за 2020-21 годы - это будет прекрасно, мы будем стараться ускорить это. Сейчас у нас есть методики, есть утвержденный стандарт предоставления такой помощи, а также четыре пилота. Теперь надо их протестировать, и в течение этого года сделать так, чтобы эти ветеранские пространства были открыты уже за счет бюджетных, а не донорских средств, как сегодня", - заявила Коляда.

Напомним, 14 августа Кабинет Министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171415
 
 
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А пенсам треба начисляти бали, Кожному пенсіонеру по Е-балу. Электронная платформа "Е-ветеран" будет реализована и заработает до 2021 года, - Коляда - Цензор.НЕТ 855Ми копіюємо Моржовію.
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Это ускорит получение ветеранами обещанных им участков земли, или к тому времени Украинской земли уже не будет?
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А платформа Е батюшка для Попов когда будет?
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А пенсам треба начисляти бали, Кожному пенсіонеру по Е-балу. Ми копіюємо Моржовію.
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За е-баллы также можно будет проехать бесплатно на е-бусе...
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Надо завязывать, а то выпишут сейчас е-бан...
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Это ускорит получение ветеранами обещанных им участков земли, или к тому времени Украинской земли уже не будет?
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Е-малятко
Е- ВЕТЕРАН
Е-ТЮРМА(ПІСЛЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТЮРЕМ МАЛЮСЬКОЮ..

Електронна платформа "Е-ветеран" буде реалізована і запрацює до 2021 року, - Коляда - Цензор.НЕТ 1724
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