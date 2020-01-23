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 Политика Украины
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 "У нас не было "штаба спасения Гончарука", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если бы президент высказался за увольнение премьер-министра Алексей Гончарука, то в Раде бы нашлись голоса за отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказала в интервью "УП".

Арахамия опроверг информацию о том, что именно он якобы придумал "маневр" с заявлением об отставке Гончарука на имя президента Украины Владимира Зеленского.

"Могу сказать, что точно принимал участие в том, чтобы выйти из этой трудной ситуации. ... Пытался, потому что это нас касается, мы - власть. И обычным людям на улице вообще безразлично: парламент, правительство или президент. Они говорят "власть", - отметил он.

В ответ на вопрос, кто еще был причастен к тушению скандала, Арахамия ответил: "Если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Также читайте: Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171412
 
 
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ага и все говорит, чтобы потом отказаться, мол не правильно поняли
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глиста иносраная ніяк не вспокоїться ...не переживай ...вас як "винесуть" то всю соросятню відразу ...недалеко ...але на завжди
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А що там за нова постать у політиці (обличчя під білою бородою)?
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То стриптизер Дід Мороз перебрав з коксом.
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А я думав, що борода для того щоби, викликаючи проституток, прикривати телефон.
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Раніше у відстійку прем"єрів відправляли за економічні показники, тепер за полеміку про атмосферні осади, порожнини і переміщення в них повітряних мас.
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Это от вас шоблы слуг Внешнего управления надо граждан Украины спасать!!!
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шобы спасти рядового профана нужен. как минимум, взвод самокатчиков
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Интересно, а кто-то интересовался почему на совещании не было Смолия? Решался вопрос бюджета и финансового будущего Украины, но ключевой фигуры Нацбанка не было и нет до сих пор. Очень напоминает теневое управление, причем командой от Порошенко, которая подчинена беглой погорелой.
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