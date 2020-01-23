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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4336) Израиль (1002) Холокост (122)

 Украинская делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль", - написал Зеленский в четверг утром на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, президент Украины 23-24 января осуществляет рабочий визит в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста.

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Украинская делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171411
 
 
 Топ комментарии
 
У него там встреча с Хуйлом ващето запланирована.
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те кто "пережили эту трагедию" уже в таком возрасте что под себя ходят, а не на приемы.
Или они здоровее тех кто "не переживал трагедии".
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У него там встреча с ****** ващето запланирована.
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представляю какой там хлам маразматиков собрался.. война то закончилась почти 75 лет... ну пусть им было по 13-15 лет.. ну по 6 даже одни маразматики... и что и нафиг летел тратил бабло государства котрых и так в стране нет -зарплаты массово по Украине в январе дуля скоро вот прогнозируют в марте с пенсиями начнутся колосальные задержки...
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Він тобі доповість письмово,коли вернеться.
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Ага. Чекайте. З Оману чорт зна коли повернувся, а щось пояснить про те, чим там займався, колись в майбутньому ( як сказав Пристосувайко ). Може...
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Будем молится Яхве что бы не вернулся!
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А хто ж боді доповість? Ти краще за свого пуйла молись,він теж там.
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По магазинах повертатися, на пляжах полнжати. Ви справді думали, що їх цікавить тема Холокосту, чи Голодомору, чи Вірменська різанина 1915 року? Поки зацікавлені Золокомтом будуть демонструвати траур, ці будуть ходити по інших, більш веселих заходах і місцях.
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Другими словами, зеленым вежливо намекнули , что их там не хотят видеть.
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Там хотіли бачити вас, в якості тих кого поминають.
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так слова не дали - тра' якось благородно обтікати
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те кто "пережили эту трагедию" уже в таком возрасте что под себя ходят, а не на приемы.
Или они здоровее тех кто "не переживал трагедии".
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А чим від них по віку відрізняється безсмертний кацапський полк нквдешників?
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Им должно бить за 90 с гаком...По всей видимости будут ветерани 47г.рождения
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или мумии которые не понимают где они находятся и как их зовут.
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А Кому уступили Пофамильно , Коломойський был среди Их.
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Если покопаться в истории , то выяснится, что именно сектанты-хабатники стоят за идеей Холокоста, ведь по их иудейским писаниям, если еврей перестает быть приверженцем иудейской религии и становится атеистом или христианином, то он подлежит уничтожению.
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Ты бы лучше то место, которое занял благодаря тупорылым избирателям, передал здравомыслящему человеку. Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957 Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957 Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957
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Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2699

Какой преЗЕдент - такая и система. Конченая

1. Сегодня - День Соборности. В январе 1918 года была создана УНР, а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи - ЗУНР. В декабре 1918-го лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт Великої Злуки, был обнародован в Киеве на Софийской площади. И хотя стране в то время не удалось сохранить единство, Акт Злуки стал первым воплощением вековой мечты украинцев о суверенном государстве.

2. Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения. Министр обороны: "С кем разводиться, если они должны разоружаться?"
NB - Первые вменяемые слова от нынешнего военного руководства. После печальных результатов "разведения" на первых трёх участках, кто-то понял, что играть с шулером в поддавки - не только бессмысленно, но и опасно. Сомневаюсь, что это понял ЗЕ-Главком: в своём последнем интервью он дал понять, что продолжит игру с шулером: на кону украинские жизни и земли - ему не жалко.
Для справки: январь 2019 - 6 убитых бойцов ВСУ, январь 2020 -11.
"Нужно просто перестать стрелять..."

3. Президенты Литвы и Польши отказались ехать в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста.
NB - Причина очевидна - присутствие и выступление там Путина. Наш Вова поездку не отменил, ибо нашего Вову "прёт" от другого Вовы. Этот другой Вова истребляет сейчас литовцев в Литве и поляков в Польше, а не украинцев в Украине, правда? Впрочем, "какая разница".

4. Уровень средней зарплаты в Украине снизился. На сегодня он составляет 9 322 гривен 61 копейку. А вот в октябре этот показатель был выше на 234 гривны.
NB - Закон физики: если где-то убывает, значит где-то прибывает. У населения убыло, у министров и государственных топ-менеджеров прибыло. Они опять сделали нас вместе, "зелёное большинство"!

5. У Зеленского уходит много сил, чтобы гасить скандалы внутри "Слуги народа", - СМИ.
NB - Тонкий намёк на то, что преЗЕдент опять устал и ему опять пора в отпуск? Но после кончины оманского султана ни одна нормальная страна его на "отдых" не примет. Если только ЦРУ не проведёт спецоперацию по отпускному десантированию Вовы в КНДР. Правда, перед этим ещё каким-то образом должны выжить Швейцария и Израиль...

6. Принятие законопроекта о дезинформации позволяет привлечь любого к ответственности за перепост из соцсетей - "Институт массовой информации".
NB - Демократия всьо! Это вам не времена Порошенко, когда можно было с утра до вечера поливать грязью как его самого, так и Украину в целом. И больше всего старался на этом поприще тот, кто нынешний закон инициировал. Так что не вздумайте репостить мои тексты, а то пойдёте в буцегарню "паровозиком" за клевету на солнцеликого.

7. Курьёзы от ЗЕ: утром 21 января киевлянке Ирине Костюченко принесли повестку, в которой в армию призывают ее 12-летнего сына.
NB - На месте Ирины Костюченко я бы перенаправил эту повестку Кириллу Зеленскому. Тоже несовершеннолетний?
"А какая разница?"

8. О приключениях нашей делегации в Давосе напишу отдельно, а пока маленький анекдот от Шарпа:
Объявление в Борисполе: "Уважаемые слуги народа, вылетающие в Давос, прекратите корчить рожи народу, вылетающему в Жмеринку!"
Слуги - такие слуги...

В Украине отменяют концерты "кроликов" Данильца и Моисеенко - не куплено ни одного билета. В Сызрань, суки малоросские, в Сызрань! Украинцы, я люблю вас.

У Раді анонсували реформу державних символів. Це як? Тризуб у зелений колір пофарбують? Чи заспівають: "Ще не вмерли ні Володя, ні Богдан, ні Мендель?" Чи лісапед на прапорі намалюють? От навіщо лізти туди, що віками чудово й без вас жило?

Стефанчук о работе Рады: у нас нет понимания, что такое законы. Феерично-запоздалый каминг-аут. Лучше бы просто признали, что... хм - короче, сами посмотрите, что такое каминг-аут в его прямом значении.)

"Украина может выпуститься из МВФ", - Маркарова. Сотрудничество с МВФ - чуть ли не главный сигнал иностранным инвесторам о финансовом благополучии страны такого ряда, как Украина. "Выпуск из МВФ" нужен исключительно Коломойскому для возврата контроля над Приватом и всей финансовой системой страны.
Следующая остановка - Таёжный союз.
Выпустятся они...
Helgi Sharp
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Да идите вы нах с вашим холокостом .
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Везде "зрада" для порохоботов. Главное не статья и смысл который хотели через неё донести, главное есть фамилия ...
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Это все равно как пойти в кино, а перед входом подарить свои билеты....

Так зачем ты перся туда за народные деньги, а Вован??? Шаурмы пожрать?
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пєрєжить концлагєря, газові камери, расстрєли, крєматорії та дожити до цього часу - це який ксєноморф способєн на такойє???
Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3930
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Всё правильно сделал! Потому что негоже сидеть на церемониях в одном зале, вместе с убийцем и дьяволом Путиным...
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Пейсатые уступили свои места пейсатым... Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2898
В чём подвох, хто в курсе ??? Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2006
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