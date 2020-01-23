 Украинская делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию, - Зеленский

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль", - написал Зеленский в четверг утром на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, президент Украины 23-24 января осуществляет рабочий визит в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста.
https://maxim-nm.livejournal.com/560283.html
Или они здоровее тех кто "не переживал трагедии".
Какой преЗЕдент - такая и система. Конченая
1. Сегодня - День Соборности. В январе 1918 года была создана УНР, а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи - ЗУНР. В декабре 1918-го лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт Великої Злуки, был обнародован в Киеве на Софийской площади. И хотя стране в то время не удалось сохранить единство, Акт Злуки стал первым воплощением вековой мечты украинцев о суверенном государстве.
2. Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения. Министр обороны: "С кем разводиться, если они должны разоружаться?"
NB - Первые вменяемые слова от нынешнего военного руководства. После печальных результатов "разведения" на первых трёх участках, кто-то понял, что играть с шулером в поддавки - не только бессмысленно, но и опасно. Сомневаюсь, что это понял ЗЕ-Главком: в своём последнем интервью он дал понять, что продолжит игру с шулером: на кону украинские жизни и земли - ему не жалко.
Для справки: январь 2019 - 6 убитых бойцов ВСУ, январь 2020 -11.
"Нужно просто перестать стрелять..."
3. Президенты Литвы и Польши отказались ехать в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста.
NB - Причина очевидна - присутствие и выступление там Путина. Наш Вова поездку не отменил, ибо нашего Вову "прёт" от другого Вовы. Этот другой Вова истребляет сейчас литовцев в Литве и поляков в Польше, а не украинцев в Украине, правда? Впрочем, "какая разница".
4. Уровень средней зарплаты в Украине снизился. На сегодня он составляет 9 322 гривен 61 копейку. А вот в октябре этот показатель был выше на 234 гривны.
NB - Закон физики: если где-то убывает, значит где-то прибывает. У населения убыло, у министров и государственных топ-менеджеров прибыло. Они опять сделали нас вместе, "зелёное большинство"!
5. У Зеленского уходит много сил, чтобы гасить скандалы внутри "Слуги народа", - СМИ.
NB - Тонкий намёк на то, что преЗЕдент опять устал и ему опять пора в отпуск? Но после кончины оманского султана ни одна нормальная страна его на "отдых" не примет. Если только ЦРУ не проведёт спецоперацию по отпускному десантированию Вовы в КНДР. Правда, перед этим ещё каким-то образом должны выжить Швейцария и Израиль...
6. Принятие законопроекта о дезинформации позволяет привлечь любого к ответственности за перепост из соцсетей - "Институт массовой информации".
NB - Демократия всьо! Это вам не времена Порошенко, когда можно было с утра до вечера поливать грязью как его самого, так и Украину в целом. И больше всего старался на этом поприще тот, кто нынешний закон инициировал. Так что не вздумайте репостить мои тексты, а то пойдёте в буцегарню "паровозиком" за клевету на солнцеликого.
7. Курьёзы от ЗЕ: утром 21 января киевлянке Ирине Костюченко принесли повестку, в которой в армию призывают ее 12-летнего сына.
NB - На месте Ирины Костюченко я бы перенаправил эту повестку Кириллу Зеленскому. Тоже несовершеннолетний?
"А какая разница?"
8. О приключениях нашей делегации в Давосе напишу отдельно, а пока маленький анекдот от Шарпа:
Объявление в Борисполе: "Уважаемые слуги народа, вылетающие в Давос, прекратите корчить рожи народу, вылетающему в Жмеринку!"
Слуги - такие слуги...
В Украине отменяют концерты "кроликов" Данильца и Моисеенко - не куплено ни одного билета. В Сызрань, суки малоросские, в Сызрань! Украинцы, я люблю вас.
У Раді анонсували реформу державних символів. Це як? Тризуб у зелений колір пофарбують? Чи заспівають: "Ще не вмерли ні Володя, ні Богдан, ні Мендель?" Чи лісапед на прапорі намалюють? От навіщо лізти туди, що віками чудово й без вас жило?
Стефанчук о работе Рады: у нас нет понимания, что такое законы. Феерично-запоздалый каминг-аут. Лучше бы просто признали, что... хм - короче, сами посмотрите, что такое каминг-аут в его прямом значении.)
"Украина может выпуститься из МВФ", - Маркарова. Сотрудничество с МВФ - чуть ли не главный сигнал иностранным инвесторам о финансовом благополучии страны такого ряда, как Украина. "Выпуск из МВФ" нужен исключительно Коломойскому для возврата контроля над Приватом и всей финансовой системой страны.
Следующая остановка - Таёжный союз.
Выпустятся они...
Helgi Sharp
Так зачем ты перся туда за народные деньги, а Вован??? Шаурмы пожрать?
В чём подвох, хто в курсе ???