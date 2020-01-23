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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Давос (313) инвесторы (246) Гончарук_Алексей (562)

 Гончарук обещает персональных менеджеров и украинским, и зарубежным крупным инвесторам

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предоставления персонального менеджера от правительства инвесторам на сумму от $100 млн - будет распространяться как на новых инвесторов, так и на уже существующих, в том числе внутренних.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал 23 января в Давосе на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука, отвечая на вопрос украинского бизнесмена Александра Ярославского.

"Для тех людей, кто инвестирует в Украину уже сейчас, отношения точно должно быть не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь", - сказал он.

Гончарук пояснил, что цель - построить прямой контакт инвестора с правительством, который хочет комфорта уже сейчас, не дожидаясь результата всех запущенных реформ, на достижение которого потребуется время.

"Задача - не в ручном режиме решать проблему, а максимально быстро получать сигнал, где система дает сбой", - отметил премьер-министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171410
 
   
 Топ комментарии
 
у Коломойского уже есть персональный менеджер Зеленский.....
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Смотрящие , - Всегда нужно говорить как оно Есть , а то Буржуазное слово Менеджер.
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система дает с бой начиная с кабмина прямо с премьерминистра!! главный сбой!!
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просто таких как вы нет в правительстве , а то бы мы зажили ...
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ну вот видите, ви даже сейчас обычный носитель чужих картинок …. а в жизни вы наверное "успешный" бизнесмен и "реформатор" ...
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ну показать картинку с навозом , много ума не нужно. Я так понимаю что большего вам в вашей ботоферме не поручают . Это связанно с ограничением по уму или по возрасту ?
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Это все, что вы имеете мне сказать существенного по сути вопроса? Или картинки не отражают всю суть происходящего в стране ******** власти? .Картинки? Так в картинках к вам, зебилам, легче доходит. Проверено эмпирически. Дословные цитаты самих тел не нравятся? Все вопросы к вашим кумирам "рехформаторам"
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можно узнать про ваш успешный бизнес который похерила новая власть ?
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один в кіно на велику їздив, а нині з ескортом, а тобі дурник без державного диплому ось самокатик новий!
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це ви "тіпа" так по темі спілкуєтесь ?
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Бред дебилов. Он то обещает...но все люди, иностранцы с баблом понимают его уровень и сколько ему осталось обещать.
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у Коломойского уже есть персональный менеджер Зеленский.....
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Смотрящие , - Всегда нужно говорить как оно Есть , а то Буржуазное слово Менеджер.
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Его новая должность Предводитель Гей Прайдов с Нефёдовым.
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Ну да - как в Приватбанке - карту Голд взял - и персональный менегер в придачу получил.
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Купа родичів і друзів потребу працевлаштування? А зарплатня - не менше 100к? На таке навіть корінні жителі Антарктиди пінгвіни не погодяться.
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По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги. Это не рецессия, это - жопа! Но это всё фигня, главное что курс классный и на зарплату (у кого она еще есть) можно купить больше импорта!
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а с чего оно состоит , промпроизводство Украины ? Что мы такого производим , чем может по праву гордиться ?
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Вот и меня интересует, что мы такого масштабного производим? В магазинах один Китай продают, где наше производство????
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Малому бизнесу кассовые аппараты, а иностранным инвесторам на 5 лет освобождение от налога на прибыль... ха-ха-ха лохотрон высшего разряда, а казалось что хуже Порошенка быть не может, а оно он как выходит.
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"Задача - не в ручном режиме решать проблему, а максимально быстро получать сигнал, где система дает сбой", - отметил премьер-министр.

Все верно...
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в любой нормальной стране главный инвестор это ее граждане! а у нас получается граждане это главные враги страны если отталкиватся от того как власть над гражданами измывается!!
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Наши граждани уже были инвесторами с сертификатами, потом выросли Ахметки, Тигипки и тд.
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Между прочим: этот подход к бизнесу был разработан, и проводится КГБ, с конча 80.
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Китайским компаниям сдали дорожно-строительную отрасль.
Те колотят бабло. (китаецы на руководящих должностях в своей канторе по 10 тысш баксов имеют.)
Наши роботяги - по 5-8 тысш гривен.
А те кто их сюда пустил - нихрена не делая гребут откаты.
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У меня под домом эта кантора дорогу вокруг Житомира ложит.
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ну кладёт и что, вы не довольны, к ямам привыкши уже ? или они перед вами по зарплатам и откатам отчитываются , или все про это "знают" ?
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Если не "в ручном режиме" то должен быть принят пакет законов. Реформирована налоговая и куча контролирующих органов. Законодательство по производству, качеству и т.п. адаптировано под европейское.
А "персональный менеджер" вместо всего этого - это как раз управление в ручном режиме.
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