 Гончарук обещает персональных менеджеров и украинским, и зарубежным крупным инвесторам

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал 23 января в Давосе на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука, отвечая на вопрос украинского бизнесмена Александра Ярославского.
"Для тех людей, кто инвестирует в Украину уже сейчас, отношения точно должно быть не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь", - сказал он.
Гончарук пояснил, что цель - построить прямой контакт инвестора с правительством, который хочет комфорта уже сейчас, не дожидаясь результата всех запущенных реформ, на достижение которого потребуется время.
"Задача - не в ручном режиме решать проблему, а максимально быстро получать сигнал, где система дает сбой", - отметил премьер-министр.
один в кіно на велику їздив, а нині з ескортом, а тобі дурник без державного диплому ось самокатик новий!
Все верно...
Те колотят бабло. (китаецы на руководящих должностях в своей канторе по 10 тысш баксов имеют.)
Наши роботяги - по 5-8 тысш гривен.
А те кто их сюда пустил - нихрена не делая гребут откаты.
😁
А "персональный менеджер" вместо всего этого - это как раз управление в ручном режиме.