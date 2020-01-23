 Гончарук обещает персональных менеджеров и украинским, и зарубежным крупным инвесторам

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал 23 января в Давосе на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука, отвечая на вопрос украинского бизнесмена Александра Ярославского.

"Для тех людей, кто инвестирует в Украину уже сейчас, отношения точно должно быть не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь", - сказал он.

Гончарук пояснил, что цель - построить прямой контакт инвестора с правительством, который хочет комфорта уже сейчас, не дожидаясь результата всех запущенных реформ, на достижение которого потребуется время.

"Задача - не в ручном режиме решать проблему, а максимально быстро получать сигнал, где система дает сбой", - отметил премьер-министр.

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