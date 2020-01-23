 "Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - Гончарук. ВИДЕО

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци". "Это экосистемное, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.
Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".
Как сообщалось, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця".
При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в Твиттер Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
хитросделанные надеются поживиться за счёт немцев ?
В 1625 году несколько голландских семей отправились на остров Манхэттен и основали поселение. Для защиты от индейцев и других европейских стран в поселении был возведен форт Амстердам. Но с ростом колонии название Форт Амстердам со временем сменили на Новый Амстердам. В 1626 г. произошло эпохальное событие, когда Питер Минуит купил у индейцев территорию современного Манхэттена. Общая стоимость сделки оценивается в 24$? именно на такую сумму Минуит передал индейцам одежду, металлические предметы и разнообразные побрякушки. многие упоминают данную сделку как образец коммерческой проницательности, забывая упомянуть о том, что индейцы банально не понимали, что передают права на землю. В том же 1626 в Новый Амстердам завезли первых чернокожих африканских рабов.Первоначально единственным источником дохода для поселенцев стала торговля бобровыми шкурами. В Нидерландах из них делали шапки, сами шкуры выменивались у индейцев. к 1628 году в Новом Амстердаме проживало 270 жителей. В дальнейшие десятилетия в колонию потянулись поселенцы из самых разных мест. В 1639 к северу от Манхэттена переселился датчанин Йоханнес Бронк, в честь которого назван современный район Нью-Йорка Бронкс. В 1654 году 23 еврейских беженца из Бразилии основали в будущем Нью-Йорке Шеарит Израэль...
есть прикормленные судьи, такие же подонки
Посмотрю как биомасса завоет через некоторое время Они думают что немцы приходят чтобы "убрать воров", а немцы приходят чтобы заработать денюшку.
Перестанут ездить в пригородных электричках, так как там по полвагона льготники. Значит отменят те электрички и дело с концом.
Или вы хотите ездить дешево
А какие немцы это хотят: подставные жулики или реальные менеджеры?
Такая же фигня.
Порядок есть в Англии и Японии.
Чистої води хохлізм.