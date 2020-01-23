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 Политика Украины
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Все про:Германия (3511) Укрзализныця (1785) Гончарук_Алексей (562)

 "Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - Гончарук. ВИДЕО

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця", заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 5 канал

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци". "Это экосистемное, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкий Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".

Как сообщалось, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця".

При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в Твиттер Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

Источник: https://censor.net.ua/n3171408
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай краще німцям, чим нашій Бидло та постБидлоИліті
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Є, как єто какимто немцам, за что деды в 45м воевали???? малоросы не поймут...
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Дуже розумне рішення. Понаскуповували металобрухту, нехай тепер і їздять, бо залізниця вийде недешево.
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Не забываем , что Дойче Банк подозревается в самом большом обьеме отмывания кремлевских денег.
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что значит на 10 лет ?
хитросделанные надеются поживиться за счёт немцев ?
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будет распил, отдавать необходимо навсегда
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взага-лі то хорошим рішення було би віддати в концесію німакам всю аваківську поліцію "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5159
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Изверги,столько братвы на железке кормилось а вы фрицам?
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...ще трохи історії
"Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8039
В 1625 году несколько голландских семей отправились на остров Манхэттен и основали поселение. Для защиты от индейцев и других европейских стран в поселении был возведен форт Амстердам. Но с ростом колонии название Форт Амстердам со временем сменили на Новый Амстердам. В 1626 г. произошло эпохальное событие, когда Питер Минуит купил у индейцев территорию современного Манхэттена. Общая стоимость сделки оценивается в 24$? именно на такую сумму Минуит передал индейцам одежду, металлические предметы и разнообразные побрякушки. многие упоминают данную сделку как образец коммерческой проницательности, забывая упомянуть о том, что индейцы банально не понимали, что передают права на землю. В том же 1626 в Новый Амстердам завезли первых чернокожих африканских рабов.Первоначально единственным источником дохода для поселенцев стала торговля бобровыми шкурами. В Нидерландах из них делали шапки, сами шкуры выменивались у индейцев. к 1628 году в Новом Амстердаме проживало 270 жителей. В дальнейшие десятилетия в колонию потянулись поселенцы из самых разных мест. В 1639 к северу от Манхэттена переселился датчанин Йоханнес Бронк, в честь которого назван современный район Нью-Йорка Бронкс. В 1654 году 23 еврейских беженца из Бразилии основали в будущем Нью-Йорке Шеарит Израэль...
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Упрямо называют «районами». Это не районы , а города инкорпорированные в Ню-Йорк со своими мэрами и мэриями!
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Оно наверное и к лучшему. Хоть обосраных вонючих туалетов в поездах не будет
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Да щас. Для этого надо сменить почти весь вагонный парк. И плюс быдлу перестать мочиться мимо очка.
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и кресло президента и ВР и Кабмин всё отдайте немцам, что б мы вас больше не видели...
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Да, в Давосе много лыжников и инструкторов к ним...
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Мы вообще должны, ради будущего наших детей и внуков, отдать всю страну лет так на 25 под управление Германии или США. Вот тогда можно будет помечтать о "светлом будущем". Иначе нам удачи не видать. "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4786 "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4786 "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4786
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скорее всего решили прокидать немцев, у подонков
есть прикормленные судьи, такие же подонки
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Готуйтесь до підняття цін на проїзд залізницею. У Німеччині ціни на залізничний транспорт високі
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Изюминка в том, что ДойчеБан - это бизнес, им нужна прибыль. Чтобы иметь прибыль, надо упразднить льготный проезд социальщикам (пенсы, чернобыльцы и т.п.) + поднять цены на проезд.
Посмотрю как биомасса завоет через некоторое время Они думают что немцы приходят чтобы "убрать воров", а немцы приходят чтобы заработать денюшку.
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если никто ездить не будет, то какой это бизнес?
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Будут. Немцы не дураки, они просчитают такую цену чтоб ездили.
Перестанут ездить в пригородных электричках, так как там по полвагона льготники. Значит отменят те электрички и дело с концом.
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Так вы уж определитесь, вы хотите ездить быстро с комфортном в удобное время, не отбиваться на вокзалах от бомжей, цыган, клофелинщиц и бомбил (меньше чем за 500 грн и заводится не буду).
Или вы хотите ездить дешево
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А чо только Укржелезку? Давай все отдадим. И лет на 700.
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А давайте всё продадим, поделим, и разъедемся кто куда!
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А немцы этого хотят?
А какие немцы это хотят: подставные жулики или реальные менеджеры?
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Тю так может и в раду немцев посадить вместо вас? Или лучше Швейцарцев???
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пеця в шоке.этож сколько бабла мимо кармана.вот лохи
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Зразу Шредеру віддай,той точно корупцію переможе.Чи "будівельникам" Сп-2,там також одні переможці корупції,тільки німецькі, зібралися.
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Типо у немцев на ЖД порядок лучше, чем у нас?
Такая же фигня.
Порядок есть в Англии и Японии.
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в Англии и Японии у них нету родственников или однокласников
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Тем самым немцам, которые за СП-2 "тельняшку рвали"?

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Чем отличаются новые от папередников? То же самое дерьмо. Только то было шоколадного цвета а теперь позеленело.
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Гончарук, уверен что наши прадеды сложившие головы во время второй мировой, если бы воскресли они б тебя голыми руками разорвали за твой идиотизм. Как только такие становятся премьерами?
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Ага, дидывоевали, чтобы ты жил в говне и кормил корупционеров
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Главное потом не забудьте приватизировать за 1грн когда немцы все наладят и не забудьте закрыть транспортные институты, они теперь не нужны.
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Как порохобот скажу, что это хорошая идея. Немцы поднимут не только качество перевозок, но и цены. Но для меня это не минус. Я готов платить за комфорт и качество. И желательно отдать в управление немцам всю страну, чтобы у зебилов скрепы задымили.
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Віддайте німцям корупційний Укравтодор. Вони нарешті швидко та якісно збудують автобани та інші дороги.
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Так а на х...... вы там нужны? Только зарплату получать? Все раздадим и на моря.
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Железной дорогой можно разарить страну и скупить по дешевке.Это только начало.Бизнес в колониях это не благотвортельность.
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Шановні нємці. Візьміть від нас отих гончаруків та інший зелений непотріб "в управлєніє".
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а про незалежність тут мовчимо в тряпочку
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Скажемо так. Я готовий бути залежним від німців та американців, щоби не бути залежним від московії. А ти?
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на кой нам нажратые судьи ? может лучше суд и закон немцам отдать ?
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Если немцы будут лишь модернизировать управление, а сама ж.д. будет оставаться под контролем Украины, то какая от этого выгода немцам? Или это будут частники, которые возьмут дорогу в аренду на 10 лет?
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Один "неЛох" вже віддав Київобленерго, Рівнеенерго всесвітньовідомій американській AES яка їх так розвивавала, що стовби по області на проводах весіли, потім швиденько скинула кацапам, з лужниківської банди VS Energy.
Чистої води хохлізм.
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их будущая специализация после продажи и сдачи в аренду всего и вся - управление движением воздушных масс над украиной
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