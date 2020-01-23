 Правительство не уходит в отставку, это слухи, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время Ukrainian Breakfast 2020 в давосе.
"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать.Мы не планируем никаких отставок, это слухи", - заявил Гончарук.
По его словам, вокруг правительства сейчас идет множество провокаций, манипуляций и "сливов" и "грязных игр".
Он подчеркнул, что эти провокации себе позволяют группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством.
"Мы будем оставаться на столько долго, на сколько нам позволит доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет", - отметил Гончарук.
"Я не планирую никуда уходить, у нас отличные отношения внутри команды с президентом. У нас замечательное беспрецедентное взаимодействие со всем наивысшими органами власти", - подытожил он.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.
Організація Transparency International оприлюднено щорічній рейтинг індексу сприйняттів Корупції за 2019 рік. Україна получила в ньом 30 балів з 100 можливо і зайнять 126 місце з 180. Таким чином, позиція України погіршілася - в рейтингу за 2018 рік, в якому вона Займаюсь 120 місце.Істочнік: https://censor.net.ua/n3171403
ура!!!
Давос четко показал. Когда объявили выстуление віслюка, слушатели покинули зал, кроме десятка оплаченной массовки слуг народа.
ваша шобла на очереди.
Перепрошую, але у мене професійний інтерес. Це хто в уряді спілкується 5-ма мовами? Колеги-перекладачі, може знаєте?
Ну є у Києві кілька полілінгвів такого рівня, але ж вони не у Гончарука сидять. Що їм робити у Кабміні?
Які це мовні пари мають бути, англійська-німецька-французька… Іще китайська? Але навіщо? Якщо йдеться про глобального інвестора, все одно робочою мовою буде англійська.
Тобто Зеленський думає, що в Україну вкладе 100 мільйонів компанія, члени ради директорів якої не мають єдиної мови спілкування. З Вавилону, чи що?
І такій компанії виділять одного, як вони там сказали, няньку?
Маю єдине пояснення, звідки взявся цей 5-мовний синхроніст. Бідолаху просто уб'ють по завершенню проекту, а одного убити дешевше, ніж п'ятьох.
Так от, я відповідально заявляю, що перекладацька спільнота проти. Нас і так мало.
Это были не слухи, а НАДЕЖДЫ и МЕЧТЫ!
А вы их жестоко растоптали.