EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1594  37
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11531) отставка (2501) Гончарук_Алексей (562)

 Правительство не уходит в отставку, это слухи, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг слухи об отставке правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время Ukrainian Breakfast 2020 в давосе.

"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать.Мы не планируем никаких отставок, это слухи", - заявил Гончарук.

По его словам, вокруг правительства сейчас идет множество провокаций, манипуляций и "сливов" и "грязных игр".

Он подчеркнул, что эти провокации себе позволяют группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством. 

"Мы будем оставаться на столько долго, на сколько нам позволит доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет", - отметил Гончарук.

"Я не планирую никуда уходить, у нас отличные отношения внутри команды с президентом. У нас замечательное беспрецедентное взаимодействие со всем наивысшими органами власти", - подытожил он.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 2-3 министра могут быть уволены, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3171406
 
 
 Топ комментарии
 
Правительство не уходит в отставку, это шлюхи
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас меньше, но всё-равно нехило получилось...
 показать весь комментарий
 
Правительство не уходит в отставку, это шлюхи
 показать весь комментарий
 
 
Символ кабінету міністрів - самокат, Гройся розігнав його - він їхав поки не став, а розганяти нікому - бо туман в голові.
 показать весь комментарий
 
 
Грося ж крав, а цей не краде. Чекаю картинку де він каже як потрібно красти.
 показать весь комментарий
 
 
Вечно оправдываться? Пошлите всех шлеперов в пять букв.!
 показать весь комментарий
 
Доверие в Команде , - А в Обществе. Для Команды Вы уже деньги Добавили и не Маленькие , так , что они не будут Против.
 показать весь комментарий
 
 
Впевнена йдемо "вперьйот" назустріч параші Правительство не уходит в отставку, это слухи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9296

Організація Transparency International оприлюднено щорічній рейтинг індексу сприйняттів Корупції за 2019 рік. Україна получила в ньом 30 балів з 100 можливо і зайнять 126 місце з 180. Таким чином, позиція України погіршілася - в рейтингу за 2018 рік, в якому вона Займаюсь 120 місце.Істочнік: https://censor.net.ua/n3171403
 показать весь комментарий
 
 
Под знаменами Великой Зелупы - продолжим валить экономику до полного истребления хохло-малоросов!
ура!!!
 показать весь комментарий
 
 
И просрать доверие к стране. Вернее, уже просрали.
Давос четко показал. Когда объявили выстуление віслюка, слушатели покинули зал, кроме десятка оплаченной массовки слуг народа.
 показать весь комментарий
 
 
Це той чувак на самокаті який просрав все.
 показать весь комментарий
 
 
"Это был политический жест", "мы пошутили", "не стоит принимать всерьез". В этом вся квартальная власть.
 показать весь комментарий
 
 
это не правительство - вы гребаный стыд.....
 показать весь комментарий
 
 
Як сказав б дід Панас: "отака х..я, малята"...
 показать весь комментарий
 
 
Вы уходите не в отставку, вы уходите на Ростов!
 показать весь комментарий
 
 
так еще ни одно правительство не ушло в отставку по причине провала экономики! Все говорили: Мы лучшие! Но все равно ушли.
ваша шобла на очереди.
 показать весь комментарий
 
 
Тамара Горіха Зерня

Перепрошую, але у мене професійний інтерес. Це хто в уряді спілкується 5-ма мовами? Колеги-перекладачі, може знаєте?

Ну є у Києві кілька полілінгвів такого рівня, але ж вони не у Гончарука сидять. Що їм робити у Кабміні?

Які це мовні пари мають бути, англійська-німецька-французька… Іще китайська? Але навіщо? Якщо йдеться про глобального інвестора, все одно робочою мовою буде англійська.
Тобто Зеленський думає, що в Україну вкладе 100 мільйонів компанія, члени ради директорів якої не мають єдиної мови спілкування. З Вавилону, чи що?

І такій компанії виділять одного, як вони там сказали, няньку?

Маю єдине пояснення, звідки взявся цей 5-мовний синхроніст. Бідолаху просто уб'ють по завершенню проекту, а одного убити дешевше, ніж п'ятьох.

Так от, я відповідально заявляю, що перекладацька спільнота проти. Нас і так мало.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а як ви підете, коли ви не знаєте на чиє ім'я заяви про звільнення писати? Наслав Господь на Україну зелену саранчу.
 показать весь комментарий
 
Посадовити цих неуків на самокати і нехай звиздують звідси. у свій квартал.
Уряд не йде у відставку, це чутки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8361
 показать весь комментарий
 
 
Моя заява на звільнення - не заява! Ми "пашутілі"! Туману в голові Зеленсткого немає - там вакуум! Ми ще не повністю зруйнували економіку та не знищили авторитет України в світі! Тому ми продовжимо працювати.
 показать весь комментарий
 
Аууу!
Это были не слухи, а НАДЕЖДЫ и МЕЧТЫ!
А вы их жестоко растоптали.

 показать весь комментарий
 
Для вас слуг уродов...в отставку это слишком мягко и пафосно....ПНХ вот это конкретнее.
 показать весь комментарий
 
 
А заявление? Это же не слух. Это реальность, пусть и искореженная. Как и вся эта зебилоидная власть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх