 Правительство не уходит в отставку, это слухи, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время Ukrainian Breakfast 2020 в давосе.

"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать.Мы не планируем никаких отставок, это слухи", - заявил Гончарук.

По его словам, вокруг правительства сейчас идет множество провокаций, манипуляций и "сливов" и "грязных игр".

Он подчеркнул, что эти провокации себе позволяют группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством.

"Мы будем оставаться на столько долго, на сколько нам позволит доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет", - отметил Гончарук.

"Я не планирую никуда уходить, у нас отличные отношения внутри команды с президентом. У нас замечательное беспрецедентное взаимодействие со всем наивысшими органами власти", - подытожил он.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

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