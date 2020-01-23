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 Политика Украины
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Все про:Transparency International (101) коррупция (7612) рейтинг (1275)

 Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Организация Transparency International обнародовала ежегодный рейтинг индекса восприятия коррупции за 2019 год. Украина получила в нем 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место из 180. Таким образом, позиция Украины ухудшилась – в рейтинге за 2018 год, в котором она занимала 120 место.

Как сообщается на сайте Transparency International, Украина вернулась к показателям 2017 года, передает Цензор.НЕТ.

Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

Оценка Украины, как сообщается, сформировалась из 9 различных исследований. Три показали незначительный рост, три нулевую динамику, а три — снижение. В то же время в организации отмечают, что, как и другие рейтинги, "Индекс" может достаточно медленно отражать фактические изменения по стране.

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Украина среди соседей опережает Россию, которая сохранила свои позиции (28 очков, 137 место). Среди соседей лидерские позиции занимают Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). Беларусь добавила один пункт и теперь имеет 45 баллов и 66 место. В этом году наблюдается снижение индекса у Румынии (минус 3 балла), Венгрии (на 2 балла) и Молдовы (на 1 балл).

Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International 01
Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International 02
Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International 03

Лидеры рейтинга существенно не изменились. На первом месте — Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов. В конце списка оказались страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты и где правительства лишь частично контролируют территорию страны — Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).

По сравнению с предыдущим годом больше всего баллов (+7) добавила Армения (всего 42), где после революции 2018 года правительство продвигает антикоррупционную политику.

Источник: https://censor.net.ua/n3171403
 
 
 Топ комментарии
 
Если барыга-мародер уже почти как год не крадет, то где деньги зебобики?
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да... да... на самом деле всё гораздо хуже... Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International - Цензор.НЕТ 2832
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індекс не встигає збагнути весь ***дець, на який прирік Україну вибір зелених чувачків.
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Как раз насчет РФ я согласен, но ведь в Украине и красть то нечего.
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и что, почему не обращать внимания? именно на этот рейтинг смотрят инвесторы, принимая решение заходить ли им в Украину, или лучше куда-то в Турцию или Армению
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Ну вот откуда в "Freedom House" знают сколько воруют в Украине чтобы ставить ее рядом с Бурунди и всякими Лимпопо?
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Смешно. При "коррупционере" Порошенко Украина только улучшала свою позицию в этом индексе, а при "честном" Зеленском снова пошла вниз.
Коррупция только начинается, а трындеж и игра куем на рояле как-то не очень помогают делу, только наоборот.
В общем, ребятки, вот теперь вы увидите настоящую коррупцию.
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З нашими людьми потрібно так говорити - виродки ви тупоголові! Корупція, воровство (пишу саме так бо українське слово крадіжка виглядає в наших маштабах чимсь таким не винним), хитрожопість це зло яке вас ослаблює та знищує з середини. Для когось хто скориставшись такою тупістю переважної більшості населення це наче б то і "благо", бо вдалося урвати, а для інших це лише дуже поганий приклад! І такий деструктивний стиль життя завжди дуже погано закінчується. Коли ви кричите - караул, грабують! То ви волаєте не із-за того, що твориться зло і ви цьому хочете запобігти, а тому, що вам зараз дуже прикро, що це зло зараз робите не ви. І доки ви будете, як раби мріяти про халяву і про те, що хочете "запанувати" у своїй сторонці, над такими самими, як і ви, доти будете жити в болоті, як останні виродки!
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Соевые идиоты, я так понимаю, что все коррупционеры при Святом Пэтре сидели ниже травы и тише воды, а сейчас воспряли духом и начали "коррупционировать"? О чем тут ваши тупые писульки?
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К власти вернулись бывшие рыги и дали отмащку "работать" и хапать
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У рейтинга название слегка дебильное. Получается что в Новой Зеландии коррупцию лучше всех воспринимают, а в Сомали ее на дух не переносят. Назвали бы рейтингом неприятия коррупции лучше.
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В общем, факт налицо - зебилы угробили страну.
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Бабло,бабло,бабло.
Кто ж от него откажется.
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Порошенко и его ботва на свободе - вот индекс и пошёл вниз, несмотря на все успехи команды Зе по противодействию схематозу и коррупции.
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Индекс пошёл вниз , - вот что основное Україна за рік впала на шість позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International - Цензор.НЕТ 4351 .. А причины этого , для международной организации это уже второстепенно .. Это проблемы влады , которые влада решать не хочет . "Оглушительные успехи" влады , Transparency International не интересуют ,, её интересуют только факты и результат .
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Та що там казати, якщо в кріслі президента сидить перший корупціонер!? Де декларація янелоха, де б були б зазначені витрати на поїздку в Оман??? Якщо за свої (фантастичний варіант) - де відображення витрат??? Якщо хтось профінансував (можливий варіант) - де відображення подарунку??? Якщо за бюджетні (найбільш вірогідно) - де відкриті торги на закупівлю туристичних послуг в Прозорро ДУСі???
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При всех антикоррупционных органах из крупных коррупционеров так никто и не сел, отсюда соответствующее восприятие коррупции и рейтинг.
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