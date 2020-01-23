 Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Как сообщается на сайте Transparency International, Украина вернулась к показателям 2017 года, передает Цензор.НЕТ.

Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

Оценка Украины, как сообщается, сформировалась из 9 различных исследований. Три показали незначительный рост, три нулевую динамику, а три — снижение. В то же время в организации отмечают, что, как и другие рейтинги, "Индекс" может достаточно медленно отражать фактические изменения по стране.

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Украина среди соседей опережает Россию, которая сохранила свои позиции (28 очков, 137 место). Среди соседей лидерские позиции занимают Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). Беларусь добавила один пункт и теперь имеет 45 баллов и 66 место. В этом году наблюдается снижение индекса у Румынии (минус 3 балла), Венгрии (на 2 балла) и Молдовы (на 1 балл).







Лидеры рейтинга существенно не изменились. На первом месте — Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов. В конце списка оказались страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты и где правительства лишь частично контролируют территорию страны — Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).

По сравнению с предыдущим годом больше всего баллов (+7) добавила Армения (всего 42), где после революции 2018 года правительство продвигает антикоррупционную политику.