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Все про:Литва (1369) Россия (74794)

 Из-за связи с РФ литовскому депутату Розовой инициировали вотум недоверия

Парламентская оппозиция в литовском парламенте, ее члены из Комитета нацбезопасности и обороны (КНБО), не дожидаясь окончания расследования, решили инициировать вотум недоверия депутату парламента Литвы Ирине Розовой

Об этом сообщает портал Delfi, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается госпожи Розовой, есть документ от 18 января 2018 года, который стал публичным, все мы видим два конкретных, объективных момента, написанных черным по белому. В нашей присяге ясно сказано, что человек должен быть верен Литовскому государству. Также ясно указано основание для ограничения доступа к секретной информации ДГБ (Департамент госбезопасности Литвы. - Ред.). Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству"", – сказала социал-демократ Довиле Шакалене.

Она считает, что указанной информации достаточно для инициирования вотума недоверия депутату Сейма Ирине Розовой.

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Данные ДГБ от 18 января 2018 года свидетельствуют о том, что Розова, встречаясь с представителем российской дипломатии, говорила о финансовой помощи Русскому альянсу в Литве, обсуждала возможности объединения Альянса с Избирательной акцией поляков Литвы для участия в выборах. Также упоминается общение Розовой с генеральным консулом РФ Владимиром Малыгиным, которого выслали из Литвы за деятельность, несогласующуюся со статусом дипломата. Его подозревают в сборе информации о Литве для российских спецслужб. Сама Розова, согласно документу, пыталась скрыть эти контакты.

Текст вотума недоверия подготовил литовский депутат Лауринас Кащюнас. В документе упоминается материалы ДГБ от 18 января 2018 года, а также постановление парламента от 24 сентября 2019 года о том, что КНБО должен провести расследование по делу Розовой.

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Подписи под вотумом недоверия начинают собирают сегодня, 22 января. Председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас сказал, что подпишет документ.

Источник: https://censor.net.ua/n3171397
 
   
 Топ комментарии
 
Я не розумію, рашка на Литву напала чи все ж таки на нас ???
Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
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Все білше та більше поважаю Литву... на жаль Украінська влада зараз еврейско кацапськє ООО... ім та Украіна до одного місця
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Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
--

мабуть за цих потвор хтось проголосував...
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Я не розумію, рашка на Литву напала чи все ж таки на нас ???
Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
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Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
--

мабуть за цих потвор хтось проголосував...
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Так. Але і цю депутатку теж обирали, але за працю на іншу країну її виженуть з парламенту.
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Да. В Литве нет войны, литовцы не погибают каждый день от рос. снарядов и там выразили вотум недоверия за связь с РФ. А у нас зеленые рептилии хоть одному кацапскому шпиону в Раде сказали что он шпион? Хоть одного выгнали из Рады и осудили? У нас президенты дружат и общаются с кумом Путина и спокойно воспринимают поездки к агрессору. Разница огромная в менталитете власти, поэтому Литовцы в ЕС т живут раз в 10 лучше нас.А у нас власть практически предательская и антинародная была и есть.Она служит криминальному олигархату,у которого нет ни совести, ни Родины, ни страны, ни национальности. И беда в том, что сам народ этого не понимает, сам народ избирает себе в руководство палачей и молчит.
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Бо в Литві є нація, а в Україні не відбулася. Нажаль.
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вы можете представить, что бы нашего депутата подвергли абстракции с такой формулеровкой?
Я нет....
И к тому же потом всякие ПАСЕ заклюют нас за ущемление прав оппозиции...
А Литве похер... - есть национальные интересы.., и все кто против идут нах...

Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству"", - сказала социал-демократ Довиле Шакалене.Источник: https://censor.net.ua/n3171397
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ПАСЕ пішло на три букви.
Вони повернули рашку в свої стіни. Нехай їхніми порушеннями займаються.
Було би в нас менше кацапського лайна в парламенті ПАСЕ і уваги би на певні речі не звертало б.
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Литовцы жгут балтийскую вату, а нас в раде просто ватные залежи.
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наглядно - чем Литва отличается от Малоросни...., и почему нам скоро придет пипец...

Из-за связи с РФ литовскому депутату Розовой инициировали вотум недоверия - Цензор.НЕТ 2573
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Кого лохи обрали до ВР, ті і сидять там. Які обирали, таких і обрали.
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так и есть...
это не агенты Московии которых вычислила разведка..., это агенты Московии которых завело в ВР население ненавидящее собственную страну...
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Ну так прибалти зробили прививку від таких лохів - зробили їх "нєгражданами", поки ті не вивчать мову і не здадуть екзамен з історії... І все, проблема вирішена -"рюсскаязичная чєлюсть" недозволяє тим нєгражданам мову опанувати!

І нам так треба було в 1991!
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У нас була сама комуняча республіка і вчорашні савєцкіє люді тримались за камуняк як воша за кожух. Згадай скільки років вони сиділи в Раді. Їх же хтось обирав туди.
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Якщо подивитися, приміром, на Латвію, то там % русскоязичних плюс-мінус такий самий, як і у нас - у них 27%, у нас 29%... Різниця лише в тому, що в нас серед цих 29% є частка проукраїнськи налаштованих, а у них всі 27% - вата. І це не завадило їм зробити "нєграждан"!

Я спеціально про Латвію пишу (а не про Литву), бо там цей % найвищий з країн Балтії. Але при цьому саме у Латвії найжорсткіші закони про громадянство!
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Кремблівську агентуру нафіг звідусіль. Це тільки у нас вони почувають себе як вдома.
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Все білше та більше поважаю Литву... на жаль Украінська влада зараз еврейско кацапськє ООО... ім та Украіна до одного місця
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У нас із цих підстав потрібно мінімум 80% Ради розігнать, і весь офіс ***********
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У нас Медведчук открыто работает на врага. И ниче. Все зетипиллы в восторге. Ара-хам дает интервью макшаням о том шо просто надо прекратить стрелять, ВСУ, и все, войне с Московией конец.
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У нас таких в советники берут и на высокие посты назначают.
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ірина мойшевна розова як і більшість політиків-ашкєназі активно"воюює"за відновлення совка - ж=ського щастя... В 1917р їм майже вдалось зробити щоб ґої рабували а"богообрані" керували-жирували.. Через зв'язок з РФ литовській депутатці Розовій ініціювали вотум недовіри - Цензор.НЕТ 6234
А зараз всі ті їхні "конструкції" розвалюються...
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Литва как всегда на высоте. У нас в Украине половину ВР так можно уволить.
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Закон в дії:якщо ти тут живеш і сереш проти країни-на хер ...а не в владу...борімося-поборемо.
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А вы знаете что до передачи города Вильно(Вильнюс) Литве в 1939-м году литовское население города составляло всего 2%?


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И что из этого следует? В Украине в ВКП(б)У украинцы в 1929 году составляли всего 9%, а евреи 40%. А население больших городов составляли в основном переселенцы из Российских губерний. И какие из этого ты сделаешь выводы?
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А население больших городов составляли в основном переселенцы из Российских губерний. Что вы такое пишете? Вы хотите сказать что украинцы это вовсе не украинцы?
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А ты думаешь откуда взялась пятая колонна, которая выбирает себе кацапских уголовников овощей и клоунов на царство?
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Te vremena bolsinstvo byli jevreji v gorodax.Mesnije v derevniax zyli
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Мде, продавали души дьяволу за ништяки, а сейчас строят из себя невинных жертв. Хотя время было такое, непростое.
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Сейчас ничем не лучше и так же продают души дьяволу за ништяки. Вот украинцы и борятся как могут за свою страну. Только среди украинцев также хватает полезных путинских идиотов.
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Xotel sprosit skolko naselenyje ruskix zylo v Kionesberge do 1945 goda?
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Ну да, Кенигсберг как и Вильнюс захваченный город.
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Клоун, а ты знаешь, что целая национальность - литвины и конфедеративное государство ВКЛ было уничтожено москвой? А ты знаешь, кто основал Вильно? Какое вообще отношение москва имеет к истории этой земли, кроме как ливонской войны? Даже Псков и Новгород никакого отношения к московии не имели. Это были другие народы, другая культура, вера, язык. Ничего мокшанско-татарского пока на их землю не пришли московиты
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А причем здесь вообще москали? В Вильно в основном жили поляки и евреи. Большевики отняли Вильнюс(литовцы тоже принимали в этом активное участие) у Польши.
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А ще до того поляки віджали його у литовців.
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Vilniusa osnovatel jest Kniaz Gediminas.Kak vy dolzny poniat cysto litovskoje imia.
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"Из-за связи с РФ литовскому депутату Розовой инициировали вотум недоверия" - Медведчуку, Рабиновичу, Бойко и другим таким же, такое не грозит, особенно в свете секретных оманских переговоров.
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Jedinsveni deputat ruskix jest ona i to pri poderzke poliakov vysla v seim po spisku.Nenado dumat i to sto ona otkrita poderzyvajet ruskix,ona govorit ja neznala,ja neponiala.
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А какая разница, что она "не знала"?)) Полезным путинским идиотам то же нечего делать в парламентах Литвы и Украины. От них только вред стране и народу.
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Nu da ona jest 1 iz 141 deputatov.Tak i vybrosit ejio iz seima bez prava tuda vernutsia Через зв'язок з РФ литовській депутатці Розовій ініціювали вотум недовіри - Цензор.НЕТ 1360
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