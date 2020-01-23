 Из-за связи с РФ литовскому депутату Розовой инициировали вотум недоверия

Об этом сообщает портал Delfi, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается госпожи Розовой, есть документ от 18 января 2018 года, который стал публичным, все мы видим два конкретных, объективных момента, написанных черным по белому. В нашей присяге ясно сказано, что человек должен быть верен Литовскому государству. Также ясно указано основание для ограничения доступа к секретной информации ДГБ (Департамент госбезопасности Литвы. - Ред.). Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству"", – сказала социал-демократ Довиле Шакалене.

Она считает, что указанной информации достаточно для инициирования вотума недоверия депутату Сейма Ирине Розовой.

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Данные ДГБ от 18 января 2018 года свидетельствуют о том, что Розова, встречаясь с представителем российской дипломатии, говорила о финансовой помощи Русскому альянсу в Литве, обсуждала возможности объединения Альянса с Избирательной акцией поляков Литвы для участия в выборах. Также упоминается общение Розовой с генеральным консулом РФ Владимиром Малыгиным, которого выслали из Литвы за деятельность, несогласующуюся со статусом дипломата. Его подозревают в сборе информации о Литве для российских спецслужб. Сама Розова, согласно документу, пыталась скрыть эти контакты.

Текст вотума недоверия подготовил литовский депутат Лауринас Кащюнас. В документе упоминается материалы ДГБ от 18 января 2018 года, а также постановление парламента от 24 сентября 2019 года о том, что КНБО должен провести расследование по делу Розовой.

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Подписи под вотумом недоверия начинают собирают сегодня, 22 января. Председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас сказал, что подпишет документ.