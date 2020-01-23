 2-3 министра могут быть уволены, - Арахамия

Об этом он сказал в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, 2-3 министра могут. Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак (министр развития общин и территорий. - Ред.) обнаружила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля (главу Ивано-Франковской ОГА, экс топ-менеджера ДТЭК. - Ред.). Что касается других ... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое", - отметил Арахамия.
Отвечая на вопрос, останется ли на своей должности глава МВД Арсен Аваков, Арахамия сказал: "Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решение".
Тут ведь какое дело,- могут написать, а могут и не написать... Демократия, однако.
У них ещё могут быть дети!
И что с Кулебой не поделил? Тот тебя так крыл, что полиции пришлось вмешаться. Ась, Арахамия? Ну это так, чисто с интереса.
Вопрос риторический.
Mikhail Golub
@golub
·13 мин
Министерство финансов Украины перестало публиковать данные по государственному долгу с ноября 2019 года
Арахамії треба погуглити, що таке технократичний уряд... Підказка: міністрами-технократами можуть бути професори профільних вузів, а не малолєтки без досвіду роботи!
Yevgen Zinchenko
8 год
Арахамія у Давосі жваво спілкувався з представниками російського телебачення.
Пряма мова: "Надо понимать, что там (на Донбассе) ежедневно с обоих сторон гибнут люди".
И каждый из нас министр.
его избирателей