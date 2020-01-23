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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (998) США (16064) Помпео (204)

 США взяли на себя обязательства по помощи в сохранении суверенитета Украины, - Помпео

Соединенные Штаты поддерживают Украину, поскольку помнят о своих обязательствах по Будапештскому меморандуму, заботятся о развитии демократии в Европе, считают Украину крупным партнером и имеют ряд других важных интересов.

Об этом заявил Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью информагентству Bloomberg, стенограмму которого обнародовал в среду Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина находится на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы", - пояснил глава американской дипломатии в ответ на вопрос, почему политика США на украинском направлении имеет значение для рядового американца.

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"Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства, которые означали, что мы поможем им (украинцам – ред.) в целом ряде вещей, чтобы они могли оставаться суверенной нацией в безопасности", - продолжил глава Госдепартамента.

Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты "заботятся о демократии" везде в мире.

"Они (Украинское государство – ред.) являются крупным торговым партнером для США. Америка имеет ряд интересов в контексте Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы выделили на этом направлении, отражает уровень нашей заинтересованности", - добавил государственный секретарь США.

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Он также отметил, что американская политика в отношении Украины основывается на фундаментальных принципах уменьшение остатков коррупции и помощи украинскому народу в усилении демократии, которая находится под угрозой со стороны РФ".

"Украина находится под колоссальным давлением со стороны России и президент (Трамп. - Ред.) предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама. Мы предоставили оборонительное оружие украинцам с тем, чтобы они могли себя защищать. Мы поддерживаем президента Владимира Зеленского в его усилиях по искоренению коррупции и укреплению демократии", - сказал госсекретарь, пишет РБК-Украина.

Источник: https://censor.net.ua/n3171395
 
   
 Топ комментарии
 
Что ты делаешь тут, рузкий брат?! Затерялся в ночи?!
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Вся надія на нашу армію і США.
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Слышь, урод ольгинский, это кто, США лезет в Украину? Ты поц совсем охренел от слекломоя и забыл где ты тут сейчас пишешь? Это не ваш мухосранский вестник где пашарной биомассе такое вот дерьмо втирают!
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Ну а чо? Зал повний. На третину (як сказав М. Вересень).
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А чому ти демонізуєш штати, а не рашку ?
Скажи но, скільки українців вбито американцями ?
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Конечно. Она же верит, что США хочет процветания Украины, а не просто сдвинуть Россию с мировой арены.
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Було б дуже добре якби піндоси не лізли у внутрішні справи України.
Без їхнього втручання - не було б і нинішніх проблем.
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Что ты делаешь тут, рузкий брат?! Затерялся в ночи?!
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Слышь, урод ольгинский, это кто, США лезет в Украину? Ты поц совсем охренел от слекломоя и забыл где ты тут сейчас пишешь? Это не ваш мухосранский вестник где пашарной биомассе такое вот дерьмо втирают!
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Это Америка Крым навинтила и на Донбассе войну развязала?) Ты не просто зебил,а Зебил в кубе.
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Що сталося на майдані 2013-14 років? Хто воює на Донбасі ?
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;Смицький;. Він нік змінив. Знову взяв нік АТОвця, до речі.
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Було б дуже добре,аби до твого прізвища дописали літеру,,В,, Ти б тоді виглядав як справжній *********-кацап. А так...........
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Шо, опять??? Был будапештский меморандум, и теперь вот снова обещают сохранять независимость? В паРаше небось ржут в голос... Но с другой стороны это наверное лучше чем если бы ничего не обещали.

Украине следует самой обеспечивать свой суверенитет. И начать следует с чисток в верхних эшелонах власти и "работать" с пятой колонной...
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Оце ж такі розумні втекли до Канадії і тепер повчають нас з-за бугра.
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"Чистки" вже все перечистили, і п'ята колона при владі. Перейти червоні лінії їм Америка не дасть, а ось знищити економіку вони можуть і до того йдуть семимильними кроками.
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Главное посадить колому и быстрый импичмент главзебилу. И Украину ещё можно спасти . Ах да и паспорта негражданина всему ордло и 73% манкуртам ☝️☝️☝️
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Темочка, мы в своей стране разберемся и без ольгинских.
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Оно канешно.
Особенно это было заметно при прошлом президенте аббаме.
Для армии поставили сотню матрасов, взамен американское посольство финансировало прорыв украинской границы и деятельность всяческих подонков, типо лещенки, наемы, сракошвило.
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Скоро штаты накроются медным тазом.
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Это всего лишь твои поллюции, обтекай
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А где наше будущее? С нарассеей?

Быть другом Америки наоборот престижно и безопасно. Так что сиди тихо в своём тандеме раша- зимбабве и не лезь к приличным странам и людям со своими тупыми советами
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Первая ссылка на блог магаданского ватника,"координатора" донбасских попочленцев. Фуфлыжные цифры оттуда же.
В википедии макс. численность 22.000.
Дешево, Петя, по-кацапски.
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Всё верно, только Киссинджера звали Генри. )))
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После таких слов, все больше уважаю США. Это действительно брат, это не кацапы со своей краденной историй, религией, названием. Спасибо США за помощь!
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Про территориальную целостность ни слова, а суверенитет можно и на территории Киевской области сохранять...
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Задача,что у кацапов,что у амеров,это бедная Украина,в этом им помогает 5 колона в Украине и куча люмпенов,так грабить неньку легче.
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точно, а Парнас и «ещё один крендель»
это передовой отряд помощников
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