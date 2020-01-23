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 Иран должен передать черные ящики самолета МАУ другой стране, - Трюдо

Учитывая нехватку необходимого опыта и технических возможностей, Ирану следует передать черные ящики со сбитого самолета МАУ другой стране.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, что черные ящики - ключевые для расследования. Существуют правила, которые позволят удостовериться, что в подобных случаях их анализируют быстро и должным образом. Речь идет не только о наличии необходимых экспертов, но и существенные технологические требования, которые отсутствуют в Иране", - сказал Трюдо.

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По его словам, лучшей страной для этой цели была бы Франция. "Именно поэтому мы призываем Иран передать черные ящики надежной третьей стране, которая имеет технологическую возможность и людей, способных правильно проанализировать эти ящики. В международном сообществе сложился широкий консенсус, что на эту роль лучше всего подходит Франция, и мы призываем Иран сделать это", - отметил глава правительства Канады.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3171394
 
   
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Казалось бы, если все правдв, что озвучил Иран, почему не отдавать ящики ? Ответ на поверхности - не все правда.
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угу... расшифровать не могут, а попортить - так запросто...
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Ответ на поверхности: у тебя мозгов маловато. Объясняю: бортовые самописцы - вещественное доказательство по уголовному делу. И передавать их Иран никому не обязан. И следователь их передавать никому не обязан. Следователь обязан решить вопрос о направлении их в экспертное учреждение для исследования. Из экспертного учреждения эти самописцы (вместе с экспертным заключением) вновь вернутся в Иран (если экспертиза будет проводиться не в Иране) и будут приобщены к материалам уголовного дела. Но в Иране, как выясняется, таких экспертных учреждений нет (нет оборудования).
В соответствии с правилами Чикагской конвенции, Иран может направить самописцы на исследование в страну-эксплуатанта, страну-разработчика, страну-изготовителя. Американцам они их не направят (по вполне понятным причинам). Вам тоже (ваши официальные лица столько "пурги" нанесли (другого слова не подберешь) и такую позицию заняли, что направить их вам можно только в крайнем случае).
Вот они и решают на дипломатическом уровне - кому направить. Только и всего.
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Насчет "пурги". Где Вы ее увидели? Такого взвешенного и дипломатичного подхода к Ирану я, признаться, даже не ожидал. Пургу несете Вы, уважаемый...)
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Это был не "взвешенный и дипломатический подход", а скорее безразличный и равнодушный.
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Объясняю.
Как назвать официальное лицо, которое делая официальное заявление, делает его так, что оно (заявление) можно толковать по-разному (в зависимости от обстановки)? Мудрый политик.
Как назвать официальное лицо, которое, опираясь на авторитет своего государства (военный, политический, экономический - без разницы) делает категоричное заявление, и, в дальнейшем, его неуклонно и прямо поддерживает? Твердый политик.
А как назвать официальное лицо, которое говорит сначала, что события нет, потом, что событие есть, и одновременно разъясняет, что оно (лицо) заранее знало, что событие было, но оно (лицо) намеренно свои знания скрывало с целью вывести своего партнера на чистую воду и прилюдно его обвинить во лжи? Идиот. Вот как это называется. А на языке протокола "маловзвешенная позиция".
Напомню. Сначала ваши официальные лица высказались в том духе, что достоверных сведений о том, что самолет был сбит ракетой у них нет, и они будут активно сотрудничать с Ираном в духе добросовестности и добрососедства в целях выяснения настоящих причин. Потом, ваш Президент "озвучил" (как сказали бы ревнители ново-русской словесности), что да, у него была информация об истинных причинах катастрофы, но информация, так сказать "неофициальная".
Потом, когда его уличили в неискренности (лица, передавшие информацию, и уличили, кстати говоря), поправился, что да, информация была вполне "официальной", достоверной и полной, и мы с самого начала знали, что ракета, но не хотели обострять.
Вот это "не хотели обострять", как перевести на русский язык? А только так: "мы ждали, пока наш партнер "спалится", как последний лох. А уж, как "спалится", вот тогда-то мы его пинать и начнем. Вместе с другими".
О таких мелочах, как заявления о том, что с Ираном уже достигнута договоренность в передаче бортовых самописцев, я не говорю.
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Извини за долгий ответ, анонимайзер тупит.
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Скорее всего для Ирана из политических соображений важен вопрос кому именно передавать регистраторы, которые фактически нужны только для юридического подтверждения факта сбития самолета. Информацию о том кто сбил, откуда летели ракеты и кто отдал приказ из регистраторов не узнаешь.
Разве что в переговорах экипажа может быть что-то заслуживающее внимания.
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Совершенно верно: исключительно из политических - и лицо сохранить, и беспристрастность обеспечить.
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В международном сообществе сложился не только консенсус упомянутый Трюдо, а ещё и тот, который определяет отсутствие политической субъектности Франции не только лишь во всём, а даже в производстве коробок скоростей для танков - одна скорость вперёд и шесть назад.
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