EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  456  8
Все про:визит (2351) Госдепартамент США (998) США (16064) Помпео (204)

 Я собираюсь посетить Украину в скором времени, - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео обещает посетить Украину в ближайшем будущем, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Американский телеканал CNBC в свою очередь отмечает, что этот визит может состояться в течение следующей недели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помпео отменил запланированную на начало января поездку в Украину и еще в четыре страны в связи с ростом напряженности между США и Ираном, напоминает телеканал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео пообещал проверить, не вели ли за Йованович незаконную слежку

Помпео объяснил, что из-за проблем на Ближнем Востоке, ему пришлось отложить ранее запланированную поездку в Киев, пишет РБК-Украина.

"Да, я собираюсь поехать туда. У меня была запланирована поездка, но возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Эти проблемы еще не решены и предстоит сделать еще многое, но я посещу Украину в скором времени" - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3171393
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
когда-нибудь.
может быть.
но это не точно...

======
да никто в мире не хочет связываться с додиком и подавать ему руку.
руку подал - потом не отмоешься.
а в политике ценится репутация.
 показать весь комментарий
 
Для американських політиків і військових -- двері завжди відкриті.
 показать весь комментарий
 
приїде а тут нема нікого....по давосах усі повтікали
 показать весь комментарий
 
главное, чтобы Аваков не приказал Зеленскому Помпео в кутузку отправить
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх