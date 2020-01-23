 Один украинский воин погиб, один - ранен. За минувшие сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 23 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Водяное - из 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сводке.
"Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета", - добавили в штабе ОС.
К сожалению, вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
"С началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - констатировали в штабе ОС.
блогер пишет о том, что его, как и побратимов, волнует очень, что уже шестой погибший защитник в январе 2020-го, за январь 2019-го погибших было трое. Это в разгар так называемого «перемирия», когда нашим бойцам была дана команда открывать ответный огонь только в критических ситуациях.
Прозапас пишет, бойцы гибнут, а от Верховного Главнокомандующего не слышно абсолютно никакой реакции. Также президент Зеленский никак не комментирует абсолютно неправдивые слова своего НГШ о том, что договоренности работают, а ситуацию подогревают только политические спекуляции. Не волнуют Зеленского заявления своего министра обороны о том, что полное перемирие наступило с 1 января 2020 года.
По словам ветерана АТО, соответственно, если президент молчит, а СМИ лишь украдкой сообщают о потерях, то весь народ находится в уверенности, что дело идет к «миру».
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Не хочеться згадувати слова передвиборчої кампанії Зелєнского, але висновок вже можна зробити зараз - наша міжнародна політика в кризі.
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.