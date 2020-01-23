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 Общество
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 Один украинский воин погиб, один - ранен. За минувшие сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 23 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Водяное - из 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сводке.

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"Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета", - добавили в штабе ОС.

К сожалению, вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

"С началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - констатировали в штабе ОС.

Один украинский воин погиб, один - ранен. За минувшие сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, один - ранен. За минувшие сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171392
 
 
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Ветеран АТО: больше всего удручает, что Главнокомандующий не реагирует на потери, продолжая утверждать, что у нас перемирие

блогер пишет о том, что его, как и побратимов, волнует очень, что уже шестой погибший защитник в январе 2020-го, за январь 2019-го погибших было трое. Это в разгар так называемого «перемирия», когда нашим бойцам была дана команда открывать ответный огонь только в критических ситуациях.

Прозапас пишет, бойцы гибнут, а от Верховного Главнокомандующего не слышно абсолютно никакой реакции. Также президент Зеленский никак не комментирует абсолютно неправдивые слова своего НГШ о том, что договоренности работают, а ситуацию подогревают только политические спекуляции. Не волнуют Зеленского заявления своего министра обороны о том, что полное перемирие наступило с 1 января 2020 года.

По словам ветерана АТО, соответственно, если президент молчит, а СМИ лишь украдкой сообщают о потерях, то весь народ находится в уверенности, что дело идет к «миру».
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Ветеран АТО: больше всего удручает, что Главнокомандующий не реагирует на потери, продолжая утверждать, что у нас перемирие

блогер пишет о том, что его, как и побратимов, волнует очень, что уже шестой погибший защитник в январе 2020-го, за январь 2019-го погибших было трое. Это в разгар так называемого «перемирия», когда нашим бойцам была дана команда открывать ответный огонь только в критических ситуациях.

Прозапас пишет, бойцы гибнут, а от Верховного Главнокомандующего не слышно абсолютно никакой реакции. Также президент Зеленский никак не комментирует абсолютно неправдивые слова своего НГШ о том, что договоренности работают, а ситуацию подогревают только политические спекуляции. Не волнуют Зеленского заявления своего министра обороны о том, что полное перемирие наступило с 1 января 2020 года.

По словам ветерана АТО, соответственно, если президент молчит, а СМИ лишь украдкой сообщают о потерях, то весь народ находится в уверенности, что дело идет к «миру».
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Когда-то один клоун в предвыборной програме утверждал, что главнокомандующий зарабатывает на войне, и на смертях....- Что изменилось с тех пор??? - НИЧЕГО, кроме того что сам клоун стал президентом. Поэтому со спокойной душой можно спросить этого клоуна сколько он заработал за вчерашний день....
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Смерть клятой расії!!!!
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Щодня загиблі є...
Не хочеться згадувати слова передвиборчої кампанії Зелєнского, але висновок вже можна зробити зараз - наша міжнародна політика в кризі.
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Нужно просто перестать стрелять и отвести подальше войска!!!
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....если ГИБНУТ войны , значит СТРАНА делает недостаточно чтоб ПОБЕДИТЬ (((((
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Жидовско-хохлядская-кацапская власть у Украине так доуправлялась, что благодаря сепарам Севухам платят пенсии снайперам сепарским по 14-16 тыс гривен, с отчислений родителей Василия Мухи бойца который сегодня "загинув" от снайперской пули. Снайпера-маргиналы получает пенсию с бюджета Украины с отчислений родственников бойца Василия Мухи. Скажете это неправда, а я скажу правда можете в Ютюбе почитать исповеди маргиналов донецких, они и пенсии с Украины получают и с РФ доплаты за своё предательства. Правда думаю вам не понравилась, но жрите 73%. Где помпезность жиденка при почтении памяти погибшего бойца???? где 73% дебилы ???
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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