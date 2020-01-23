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Все про:вирус (112) инфекции (126) Китай (1032)

 Новый коронавирус унес жизни 17 человек в Китае

22 января количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 17 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Global Times.

В ночь на 23 января число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 550 человек..

Штаб по борьбе с эпидемией в городе, где впервые подтвердили новый тип вируса, предупредил, что 23 января в городе будет приостановлена работа всего общественного транспорта, сообщает канал CGTN. В 10.00 по местному времени в городе перекроют пути сообщения с аэропортами и железными дорогами.

Телеканал отмечает, что большинство заболевших – жители Ухана или люди, которые посещали город. Власти страны просят горожан не покидать Ухан без "особых на то причин".

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Национальная комиссия по здравоохранению заявила 22 января, что источник инфекции пока не обнаружен, а способы его передачи неясны.

"Эксперты в области здравоохранения согласны с тем, что существует возможность мутации вируса", – сказано в сообщении.

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. По состоянию на утро 22 января количество заболевших в Китае составляло более 400 человек, погибших было девять.

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3171391
 
 
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а там из Шанхая недалеко до изгойной засрашки , так что ждем падежа мордвы и удмуртоов.
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Кажись, эта хворь про-китайская.

Дело в том, что предыдущие вариации (версии, виды, штаммы) данного возбудителя поражали почему-то носителей паспортов КНР, фото погибших не публиковали, а хлоркой во время его обнаружения мыли обрабатывали интерьеры зданий и салоны транспортных средств только на территории Поднебесной.
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