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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Давос (290) инвестиции (933) Сенцов (1104)

 Внешнюю инвестрекламу Украины в условиях агрессии России нужно строить на дешевизне и перспективности вложений, - Сенцов

Украине в привлечении внешних инвесторов в страну стоит делать упор на дешевизне активов и перспективности вложений, а не о быстром окончании конфликта с Россией, считает бывший политзаключенный Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов.

"Говорить о быстрой победе (над Россией) – это обман", - сказал он в Давосе в "Украинском доме",передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина.

Этому предшествовал вопрос украинского бизнесмена Игоря Лиски, который отметил диссонанс у внешних инвесторов от сообщений из Украины одновременно о войне и необходимости инвестиций и предложил обсудить стратегию привлечения внешних инвесторов, построенную на тезисе, что Украина "уже на пути к победе, уже почти победила".

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"Мы не победим через два года. Выходит тогда, что мы обманули? Наша победа – если мы выстоим. Путинский режим – не вечный", – высказал свое мнение Сенцов. По его словам, основным тезисом должно стать то, что "вкладывать в Украину – это дешево и перспективно".

Кинорежиссер считает слабой нынешнюю позицию президента Украины Владимира Зеленского или президента Франции Эммануэля Макрона, которые рассчитывают договориться с Путиным о мире, расположить его к себе.

"Странно слышать это от взрослых людей. Я в это не верю. Но пока про "зраду" говорить рано, надо посмотреть, к чему это приведет", - сказал Сенцов. По его мнению, Украине следует сосредоточиться на своем развитии и дожидаться смены власти в России, когда откроется окно возможностей для мирного возврата Донбасса, и, возможно, Крыма, над которыми потерян контроль.

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"Единый сценарий – это заморозка конфликта и развитие Украины", – подчеркнул кинорежиссер.

Он призвал уже сейчас сформировать в мире общую позицию к новому руководству России, которое придет после Путина, что оно будет признано только после возвращения Украине ее территорий.

Сенцов также отметил, что в настоящее время занимается только общественной деятельностью, избегая политики. "Буду ли заниматься (политикой) в будущем – вопрос еще для меня открытый. Я его просто не обдумываю и ничего не делаю в этом направлении", - сказал бывший политзаключенный.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171390
 
   
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скоро Сєнцову доведеця перебиратись до Парижу, або Лондону, бо тут намічаєця вхождєнійє в імперію губєрніямі
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Вкладывать конечно можно, но только вопрос во что?
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Вопрос: а получишь ли назад свои деньги ?
Отберут всё
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Ну отобрать вряд-ли, а вот обобрать могут.
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В наших реалиях только в дешевую рабочую силу. Но тут Украина конкурирует со многими странами где нет войны. Все жирные сферы в Украине уже давно прибраны к рукам нашими олигархами. Для инвесторов было бы ещё интересно вкладываться в растущий бизнес но у нас душат малый и средний бизнес не давая ему развиваться.
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Олежка. не делай умное лицо. У тебя плохо получается.
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Наверное, Сенцов был экономистом в седьмом поколении, а мы не знали...
А привлекать инвестиции в рок-кафе, это вообще ход гения!

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ЁТМ...еще один сиделец учит как делать детей...
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Вкладати гроші в Україну треба, але після закінчення каденції цієї влади.
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На наполовину Сенцов прав. Только вот ***** не даст заморозить конфликт так как ето не в его интересах. А то что развивать Украину нужно назло Рашке так ето факт. Самый большой удар для кремля ето высокий уровень жизни украинцев. Если кацапы ето увидят они сами ***** удавят. Только что сегодняшняя что прошлая власти сделали все чтобы етого не произошло. Вместо улучшать жизнь народу они кормят олигархат и беспредел. Вместо того чтобы поднять акцизы на росийские товары и пустить в Украину дешевые европейские товары, которые через дырявую границу и окупированные территории будут просачиваться на Рашку и ударят по росийскому производителю, отчего ей самой пришлось бы от Украины отгораживаться, украинская власть наоборот впустила контрабанду из РФ и держит пошлины на европейские импорт.
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Об этом будет очередной фильм гениального кинорежиссёра.
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