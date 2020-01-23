 "Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахмия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Арахамия отметил: "Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями.
В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.
Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении.
Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз.
Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.
У Європі бідні люди не їздять на БМВ чи Ауді, а купують маленькі Форд Фієста, Рено Кліо чи Шкода Фабія з економічними дизельними моторами 1,2-1,5 л. Чому ж у нас не так???
Краще відповіси на питання - як це хватає коштів на утримання камазів, Мазів які чадять як кацапський "Адмірал Кузнєцов"
І що прості люди на Камазах їздять з родиною?))))
То есть вы открыто признаетесь, что жульничаете и требуете, чтобы страна беспрепятственно потакала вашему жульничеству? Так может быть потому Украина и не выполняет конвенцию, что столько жуликов ей пользуются?
Стамбульская конвенция не распространяется на личный транспорт - жулики же оформляют личный транспорт как коммерческий, но при этом пользуются им как личным - это 100% обман и жульничество.
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Потому и отказались от этой идеи, что ЕС против.
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Отказались от статуса таможенного союза, ибо в ЕС были категорически против.
Но при этом суть таможенного союза разбили на отдельные пункты и пытаются договориться по каждому отдельно.
"Но видимо ЗЕкоманда ведет Украину в Таежный Союз с путеным"
Разве что в ваших методичках.
- Судимость за изнасилование есть?
- Нет.
- По российским каналам будете ходить?
- Я брезгую этим.
- Но Вы хотя бы шлюх в ВР будете заказывать?
- Нет, даже не планировал.
- А Вы против евроинтеграции?
- Наоборот, я за!
- Извините, но Вам к нам пока рано.
Все верно...
"интересы Украины" = интересам Коломойского, Фирташа, Ахметова, ...
Зеленский - " Та какая разница".
🤣
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так бєларусь і масква какби в Еуропі
Я не боюсь министра . Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.