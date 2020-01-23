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 Политика Украины
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Все про:Евросоюз (12741) Арахамия (212)

 "Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахмия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Арахамия отметил: "Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями.

В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.

Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении.

Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз.

Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

Источник: https://censor.net.ua/n3171388
 
   
 Топ комментарии
 
неправильно поняли мои неправильные слова
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Продовжуй, Арахамія. Ваші зеприхильники вже готові до ліквідації інвестиції та безвізу. А якщо ти заплутався, то йди у відставку.
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неправильно поняли мои неправильные слова
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Нікогда такого нєбило і вот снова вирвалі опять із контєкста
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типа никто слов не понимает... пи3ливые циничные зе-твари
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"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно."Источник: https://censor.net.ua/n3171386"
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сложності пєрєвода с арахамської на українську - lost in translate
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Я не я,і хата не моя.Щось часто вас там "неправильно толкуют".То міністерша,що на 36 тис.грн. не може утримувати дитину,якої нема,то Арахамія
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Продовжуй, Арахамія. Ваші зеприхильники вже готові до ліквідації інвестиції та безвізу. А якщо ти заплутався, то йди у відставку.
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Ты видишь,на лету переобуваются сУчки крашенные...
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Интересно почему тогда Украина уже столько лет не выполняет Стамбульскую конвенцию по беспрепятственном перемещении автомобилей на номерах Евросоюза?
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Стамбульська конвенція стосується тільки КОМЕРЦІЙНОГО транспорту! Почитайте її для початку... Вона не стосується приватних авто!
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Легковые автомобили так же как и грузовые зарегистрированы на иностранные комерческие фирмы "Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахмия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали - Цензор.НЕТ 8874
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Просте питання, яке задаю всім прихильникам блях. Я чудово розумію прагнення людей мати дешеву тачку, бо грошей мало. Але якщо грошей на машину мало, то чому на бляхах ввозять старі машини бізнес-класу Ауді А6, БМВ 5, Мерседес Е-класа? Вони ж жруть багато і запчастини для німців дорогі. За які бабки бідна людина буде їх утримувати???

У Європі бідні люди не їздять на БМВ чи Ауді, а купують маленькі Форд Фієста, Рено Кліо чи Шкода Фабія з економічними дизельними моторами 1,2-1,5 л. Чому ж у нас не так???
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Багато ти знаєш про ЄС "Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахмия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали - Цензор.НЕТ 4809 Жруть вони як і ти що придбані у салонах України.

Краще відповіси на питання - як це хватає коштів на утримання камазів, Мазів які чадять як кацапський "Адмірал Кузнєцов"
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У салонах БМВ і Мерси купують багаті люди, а бляхи ж вибирають бідні українці. Смисл купувати БМВ за 3000 євро, якщо вона навіть з дизелем жере більше 10 л по місту? А якщо турбіна в дизелі полетить, то нова коштуватиме 1500 євро - як половина бляхи тої! А в дизельних БМВ з пробігом за 200 тис. км турбіни летять ПОСТІЙНО!

І що прості люди на Камазах їздять з родиною?))))
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Так, для довідки - ТОП-3 найпопулярніших машин в ЄС за 2019: 1) Фольксваген Гольф; 2) Рено Кліо; 3) Фольксваген Поло/
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Ввозят авто какие подешевле а не какие самые крутые. Ну кто виноват что 10-ти летний Мерседес или Ауди в Европе стоит в 3 раза дешевле чем в Украине 10-ти летний лАнус. Кстати и форды и рено тоже завозят только вы их почему то не замечаете. Видно что вы тусуетесь в центре возле клубов, а не в селах где люди картошку на них возят. Да и по доверенности ездить не запрещено ни в Европе ни в Украине так что не надо. И наперед забегая, скажу что сам на евробляхе не езжу но понимаю их и знаю что такие пошлины на растаможку ето бандитизм и беспредел. Кстати почему то в разных таможнях одна и та же цена растаможки отличается чуть ли не в 1,5 раза. Смотря сколько таможеннику занесешь денег и разница достигает 100тыс. грн. Теперь умножь на сотни тысяч растаможенных машин за год и представь суммы. Вот кто руками и ногами держит высокую растаможку и понятно зачем. А не для блага пенсионэров как Петушок нам в уши напевал.
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Кстати машины что ты назвал ето далеко не бизнескласс. Может для выходца из совка ето и роскошь но ето распространенные автомобили в Германии и Европе. Да и не нужно пугать ценами на запчасти. У меня кроме тоеты авенсис есть еще опель вектра. И запчасти для него не намного дороже чем на лАнус. Да и руководствуясь твоей логикой я не против чтобы Европа отменила безвизовый режим с Украиной. Если у тебя есть деньги на путешествия по Европе то и за визу какие то 30Евро раз в 5 лет ты сможешь заплатить. ето всего пару пачек сигарет.
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"Легковые автомобили так же как и грузовые зарегистрированы на иностранные комерческие фирмы"
То есть вы открыто признаетесь, что жульничаете и требуете, чтобы страна беспрепятственно потакала вашему жульничеству? Так может быть потому Украина и не выполняет конвенцию, что столько жуликов ей пользуются?
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Нет. Жульничество ето когда украинские гастарбайтеры под видом туристов без виз едут в ЕС и там нелегально работают. А так же жульничество ето когда таможенник с брокером берет в карман 1000-2000Евро за растаможку одной машины.
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И то жульничество, и другое - тоже жульничество. Не надо кивать на кого-то, если ты сам жулик.
Стамбульская конвенция не распространяется на личный транспорт - жулики же оформляют личный транспорт как коммерческий, но при этом пользуются им как личным - это 100% обман и жульничество.
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Мало того, правохранительные органы под молчаливое согласие властей совершают бандитские нападения на владельцев етих автомобилей и отбирают их без суда и обяснений.
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Емм, власники цих машин зареєстровані у Польщі/Литві, а в Україні не власники, українці користуються бляхами по довіреності...
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Опа! А купа зеботів уже висловили йому свою підтримку в коментах))) Тепер їм міняють методичку?))
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Щоб постійно не перевзуватись у повітрі Зебанати завжди ходять босі

"Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахмия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали - Цензор.НЕТ 2241
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Звиздун . Как быть с отказом от таможенного союза с ЕС ?

..
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А ЕС нам предлагает этот Таможенный союз? Нет, не предлагает.
Потому и отказались от этой идеи, что ЕС против.
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ЕС ничего предлагать не будет . Надо настаивать и добиваться как это делал Порошено с безвизом . Но видимо ЗЕкоманда ведет Украину в Таежный Союз с путеным .

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....
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"ЕС ничего предлагать не будет . Надо настаивать и добиваться"
Отказались от статуса таможенного союза, ибо в ЕС были категорически против.
Но при этом суть таможенного союза разбили на отдельные пункты и пытаются договориться по каждому отдельно.

"Но видимо ЗЕкоманда ведет Украину в Таежный Союз с путеным"
Разве что в ваших методичках.
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Ага, "евроинтеграции быть", но только остановиться и ничего не делать, а ещё лучше - интегрироваться с Россией. Мы всё правильно поняли.
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Не долго музьіка іграла, недолго Арахамія танцевал(с).
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******, собрали фракцию:
- Судимость за изнасилование есть?
- Нет.
- По российским каналам будете ходить?
- Я брезгую этим.
- Но Вы хотя бы шлюх в ВР будете заказывать?
- Нет, даже не планировал.
- А Вы против евроинтеграции?
- Наоборот, я за!
- Извините, но Вам к нам пока рано.
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В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.

Все верно...
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вот только у них:
"интересы Украины" = интересам Коломойского, Фирташа, Ахметова, ...
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Закидывают удочку и смотрят как лохторат будет реагировать..Прошло - отлично, не прокатило, ну ладно ещё раз забросим чутка попозжее
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали. Источник: https://censor.net.ua/n3171388

"Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахмия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали - Цензор.НЕТ 7344
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"Арахмия заявил, что его слова об отказе от европейского законодательства неправильно истолковали"

Зеленский - " Та какая разница".
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Тот не тому и не ту заяву подал, этот не то чтобы имел, но не совсем как бы-что они там курят!?
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Наволтерил, мля, на гражданина США..
🤣
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Евроинтеграции быть
---------------------------------
так бєларусь і масква какби в Еуропі
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Арахамия прав, отстаивать нужно интересі государства Украина, а не безграмотное блеяние тупых комментаторов.
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А чем тебе, кацап, американцы не угодили?
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Как за помощью-к Америке! Как бабло тырить-американское. А как советы -сами разберётесь?)))) нарозбирались уже. Сиди и слушай- может научился чему-то.
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«Ну не американцев же»- ты, кацапское дерьмо сиди в своей задрипанной России и не лазь на украинские ресурсы! Вы насоветуете, мрази.
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В общем, как говорили классики:
Я не боюсь министра . Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.
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Ара, говори ТАК, чтоб тебя правильно поняли и люди-слушатели и переводчики-специалисты. И давно уже известно: что может быть неправильно истолковано то обязательно будет неправильно истолковано. Ты ж бизнецмен, слушай....
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Дрессируют ЗЕбилов технике переобувания в прыжке))
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Всі все правильно зрозуміли, арахамія.
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вот все ничего, но шо понту умняк корчить с небритой харей, типо Кончиты с бодуна... А кста , кто слышал, где она?... пощезла, як ii й не було...
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