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 Политика Украины
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 "Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахамия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что он является твердым сторонником евроинтеграции, а его слова о несвоевременности гармонизации украинского законодательства с законами ЕС не так истолковали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Арахамия отметил: "Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями.

В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.

Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении.

Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз.

Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

Источник: https://censor.net.ua/n3171388
 
 
 Топ комментарии
 
неправильно поняли мои неправильные слова
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Дуже вірно він каже і чітко розуміє яка доля і участь уготовано нам в цьому черговому союзі...Для цього місцевим коментаторам треба було б хоч поїздити по цій самій Європі.Вона ж для всіх різна.Поспілкуватися з албанцем,боснійцем,чорногорцем,хорватом,болгарином чи сербом.Вони вам розкажуть де ділися їхні заводи,і чому вони змушені кидати сім'ї і їхати на заробітки...Не для того українці одне ярмо скинули щоб іти і в друге самому голову засовувати(чи вам бриттів то ніщо).Якісь як не люди а нерозумні вівці-де сіно показали там і господар...Читайте Т.Ґ.Шевченко хто освічений,там все написано,з тих пір нічого не змінилося,як були ми для німця ніхто і ніщо- то так і є.
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Нікчемо,сиди в лайні і чекай коли бабуся жопу витре.Україна буде квітучою коли такі совки як ти і їхні вилупки щезнуть.Ти манкурте зі своїми лаптьоногими пращурами звикло стояти раком перед польським паном,кацапським царем,австріяком,сесеровським генсеком..
Коли в тебе ***** відбирало Крим та Донбас ти як молитву повторяло Туреччина і НАТО тебе захистить,і що?Тьху на тебе убоге,плазуй нахєр на сортовню до пшека.
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Мокша, не скули.Но, приятно, что *********** вынуждены учить соловїну, чтобы заработать на фанфарик боярышника))
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Ти ж навіть не зрозуміло що там написано,манкурте.А свій"фанфарик боярышника"після того як заглотнеш ,по вашому стародавньому лаптьоногому звичаю засунеш сам собі в дупу.Тоді тобі дійсно стане"приятно".
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Ти не правильно Поставив Свою думку.Справа не в тім , щоб Нас любили , справа відношення німців До Саміх Себе , як вони дорожать своїми Людьми. І гастарбайтер не Буде Сидіти коли німець працює . І сама важка праця не на німцях .І відношення нашої Влади до Простих Людей. Ось у чому річ.Укрїнці хотять Поваги по відношенню до Себе і Від Усіх.
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В чому не правий цей чоловік.Він застерігає,що це буде ж той самий Будапештський договір,тільки економічний,з такими ж самими наслідками,тільки в економіці.Де ж так само всі фігуранти ,по черзі,витруть об нас ноги і будуть довго сміятися з телепнів...Знаєте,я не хочу щоб мої діти і онуки гасали по заходам і сходам для того щоб вижити,і чому це взагалі повинно бути в найбільшій і потенційно найбагатшій країні Європи.
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Влада , говорить всігда Те , Що ми хочемо Почути. А робить , що їм Вигідно. Дивіться до чого вони Нас підводять і Зрячого не веде Сліпий . В Чому резонанс. Люди поїхали і побачили на свої Очі як Живуть Люди. І євреїв 40 років водили по пустині, а Нас Тисячоліттями , а це уже Перебор.Люди хотять Українського Моісея і вже пелена з Очей спала . Справа за Народом.
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Так у німців хо гарний "асфальт", а в нас ось такий.
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Сегодня Украйна напоминает Украйну Януковича. Все теже слова.
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Арахамия прав. Это не гармонизация, это подчинение Суть рабства не меняется от того, добровольное ли оно , или принудительное От одной кабалы не избавились, а уже лезем в другую
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В смысле? Вы вообще понимаете о чем вы говорите? Горманизация это подчинение? А вам кто то сказал, что без Горманизация может быть членство в ЕС? И как вы представляете себе такой союз?
28 стран (при чем с куда более развитой экономикой) не жалуются на подчинение, только Украйна одна боится? В евразийский союз вам дорога. Там точно не будет подчинение никому
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Лично я боюсь, что за дело берутся такие грамотеи как вы.
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классную команду собрали кураторы моники
.... по уничтожению украины
шаг в сторону кремля, завякали?
полшага в обратно... нарид и успокоился )))
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У арахамії таке щире евроінтеграційне хлебвльце , що плакати хочеться 😁😁😁
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политик должен думать прежде чем рот открывать .. не правильно истолковали... так говори членораздельно а не пополняй помойную яму рамблера домыслами там только и ждут кто что то не так ляпнет
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Ду-май! Перш ніж говорити.А то слова вилітають із рота швидше чим думає голова.
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То что думал, то и сказал, а потом понял, что штирлиц прокололся
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Anna Maximenko
У мене таке просте питання: на що конкретно дитинці пані Новосад не вистачає мамкиних 36 тисяч?
Маю три версіі: пані Новосад п'є, курить, вживає наркотики і користується послугами елітних повій обох статей, бо страждає на "бєшенство матки". За таких умов, звісно, 36 тис. мамці і на себе не вистачає, не те, щоб одягнути і прогодувати дитинку.
Версія друга: пані Новосад шкідливих звичок не має, але дитинка підсіла на важкі наркотики і вже виносить з дому останнє.
Версія третя: пані Новосад турботлива мамка і розуміє, що дитинку необхідно терміново відправити вчитись десь у Лондон, щоб там її навчили хоч читати і писати, бо в Україні завдяки пані Новосад і ЗЕленій команді це буде вже неможливо.
P. S.
Всім дуже дякую. З коментарів дізналась, що в пані Новосад дітей нема.
Тому лишається версія номер 1.
Нічого дивного в цьому нема з огляду на ще недовге, але з толком прожите життя ЗЕкоманди.
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В пані Новосад Дітей ще немає . Вона сказала , чим вона буде годувати ,- Свою Ще не народжену Дитину.
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в киеве школа более 10к гривен в месяц, или вы при камунизьме живёте ?
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Это цветочки, еще 4 года впереди, толи еще будет ойо-йой.
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Говорите и всегда в невпопад , а затем уходите в Отказ , -Это какое то Безобразие.
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Вначале Кулеба говорит об отказе от таможенного союза с ЕС, потом вылазит арахамия и озвучивает об отказе гармонизации украинского законодательства с европейским (а это и борьба с коррупцией, и законы на укрепление демократии,и прозрачность налогообложения, и стандарты уровня жизни и т.д), а потом заявляет, что его не так поняли.Нет, поняли именно так как это и было сказано -Украина не будет стремиться стать членом ЕС.Так что выступление "величайшего политика современности" при пустом зале это результат донесенных ваших месенджей.Тут уж никакие "няни" не помогут
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1) не так зрозуміли
2) не то мав на увазі
3) ці слова були вирвані з контексту
жрі-ТЄ зєлєбобіки!
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