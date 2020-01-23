 "Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахамия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Арахамия отметил: "Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями.
В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.
Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении.
Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз.
Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.
Коли в тебе ***** відбирало Крим та Донбас ти як молитву повторяло Туреччина і НАТО тебе захистить,і що?Тьху на тебе убоге,плазуй нахєр на сортовню до пшека.
28 стран (при чем с куда более развитой экономикой) не жалуются на подчинение, только Украйна одна боится? В евразийский союз вам дорога. Там точно не будет подчинение никому
.... по уничтожению украины
шаг в сторону кремля, завякали?
полшага в обратно... нарид и успокоился )))
У мене таке просте питання: на що конкретно дитинці пані Новосад не вистачає мамкиних 36 тисяч?
Маю три версіі: пані Новосад п'є, курить, вживає наркотики і користується послугами елітних повій обох статей, бо страждає на "бєшенство матки". За таких умов, звісно, 36 тис. мамці і на себе не вистачає, не те, щоб одягнути і прогодувати дитинку.
Версія друга: пані Новосад шкідливих звичок не має, але дитинка підсіла на важкі наркотики і вже виносить з дому останнє.
Версія третя: пані Новосад турботлива мамка і розуміє, що дитинку необхідно терміново відправити вчитись десь у Лондон, щоб там її навчили хоч читати і писати, бо в Україні завдяки пані Новосад і ЗЕленій команді це буде вже неможливо.
P. S.
Всім дуже дякую. З коментарів дізналась, що в пані Новосад дітей нема.
Тому лишається версія номер 1.
Нічого дивного в цьому нема з огляду на ще недовге, але з толком прожите життя ЗЕкоманди.
2) не то мав на увазі
3) ці слова були вирвані з контексту
жрі-ТЄ зєлєбобіки!