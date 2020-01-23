Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал он.
По словам Арахамии, Украина должна создать "уникальные правила" для привлечения инвесторов.
"Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или еще где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – сказал он.
Украине необходимо создать "свои правила игры" и использовать "конкурентные преимущества", подчеркнул Арахамия.
"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", – добавил он.
Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.
Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
такое ощущение что мы в дурдоме живем. Новости уже страшно читать.
Думаешь, ну все, уже хуже не будет. Вылазит арахамия и мочит очередной перл.
может нам со свинособаками синхронизироваться, он на это намекал???
и очень даже хорошо вышло
Арахамия, не вешайте нам лапшу на уши - вы крутитесь как гады на сковородке, только бы назад в тайгу отползти.
"красные линии мы не переступаем, мы их немножко подвигаем" ?
не поможет !
больше 60 % украинцев за ЕС и НАТО,
а что бывает с теми, кто против ветра писает, сами знаете
Риторичні питання.