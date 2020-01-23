 Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия

Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".



"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал он.



По словам Арахамии, Украина должна создать "уникальные правила" для привлечения инвесторов.



"Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или еще где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – сказал он.



Украине необходимо создать "свои правила игры" и использовать "конкурентные преимущества", подчеркнул Арахамия.



"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", – добавил он.

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