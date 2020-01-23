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 Политика Украины
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 Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал он.

По словам Арахамии, Украина должна создать "уникальные правила" для привлечения инвесторов.

"Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или еще где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – сказал он.

Украине необходимо создать "свои правила игры" и использовать "конкурентные преимущества", подчеркнул Арахамия.

"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о рынке земли с учетом внесенных правок может быть принят в начале февраля, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3171386
 
   
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это что за очередной бред???
такое ощущение что мы в дурдоме живем. Новости уже страшно читать.
Думаешь, ну все, уже хуже не будет. Вылазит арахамия и мочит очередной перл.
может нам со свинособаками синхронизироваться, он на это намекал???
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Арахамло в очередной раз отказывается от интеграции Украины в ЕС. С такой властью мы из болота никогда и не выберемся. Эти зеленые рептилии разворачивают вектор Украины на восток. Геть, рептилоиды, из власти!
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при Порохе такого не было: и ассоциацию и безвиз с ЕС гармонизировали.

и очень даже хорошо вышло

Арахамия, не вешайте нам лапшу на уши - вы крутитесь как гады на сковородке, только бы назад в тайгу отползти.
"красные линии мы не переступаем, мы их немножко подвигаем" ?

не поможет !
больше 60 % украинцев за ЕС и НАТО,
а что бывает с теми, кто против ветра писает, сами знаете
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какая умница...весь огонь на себя вызывает..думает наверное если лицо глупое то не тронут.
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щас Словения нашего посла вызовет. И будет права. Как тут кто-то писал: в очереди страшно стоять, вокруг одни дебилы. И арахамия среди них 1ый.
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Але ж не пєця, який гармонізував з ЄС законодавство України🤣
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а может Украине стоит отказаться от таких депутатов ?! ну пока Украина не станет сильнее, что бы безболезненно переносить таких депутатов-имбицилов !!
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бородатое чмо, хватит подтираться конституцией
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Да чого вже там? Відмовляйтеся взагалі від ЄС. Тільки но річниця (йолки) минула.
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могут яныка с азаровым сюда пригласить. Для моральной поддержки.
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Ара говорит не от большого ума, а по московской указке. В ответ можно сказать только одно-Чемодан-Вокзал-Россия.
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Зелю в Омане опустили на уровень Януковича. Скоро услышим про отказ от НАТО... 😎
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у него своя ниша - продать тюрьмы, до тако в ес не додумались
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у них наверное дежурство там заведено по графику - вчера гончарук идиот, сегодня арахноид, а если все болеют, то выпускают киву
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так сегодня кива уже отметился. А этот чего-то без очереди вылез ))
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даже для глупого плана у них не хватает глупости
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Neimeja odinakovix pravilov,serioznim investorom vy neinteresni.Ix nebudet
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Что плохого в европейском законодательстве? Оно же рассчитано на защиту своих интересов. А тут получается наша новая власть хочет делать всё в интересах инвесторов, а на наш бизнес будет болт класть?
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С такими бл..ми как вы, страна займет уникальное место ...возле российского сортира!
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Иди, умойся, специалист по гармонизации
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Это правильная позиция. Нам не дадут становиться сильнее. Нам не дадут прижучить олигархов. Нам не дадут ужесточить криминальную ответственность. Нам будут навязывать ЕСПЧ. Нам будут навязывать всякого рода северные потоки. Дяди из европы заботятся только о своём благополучии за счет других.
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вот в твоей вонючей коцапии нет еспч, и живешь ты лучше олигархов?
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И мы адин нарот-жидокацапские свинособаки(слуганарода=единаярасея)!
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зебилы уже не скрываясь выполняют план куйла
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Гнати тупу бидлоту з влади.На хрін було йти до влади,коли голова пуста.
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Для того чтобы стать успешным спортсменом нужно избегать крупных международных соревнований и ни в коем случае не состязаться с более сильным соперником. Совковым тленом повеяло.
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В общем-то он прав: что мы можем предложить Европе такого чего у неё нет? Дешёвую рабсилу? Лес, янтарь. Ну ещё газопровод. В ответ мы можем покупать у них ВСЕ продукты промышленного производства. В итоге у них рабочие места, а у нас... один голый электорат.
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вони інвестиції хочуть? Вони хочуть, щоб іноземці розібрались в українському законодавстві?
Риторичні питання.
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