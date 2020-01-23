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 Политика Украины, Экономика
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 Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета

Премьер-министр Алексей Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Facebook.

"Первое заседание Национального инвестиционного совета с момента избрания нового Президента состоялось сегодня в Давосе под моим председательством. Члены Совета - крупнейшие иностранные компании в Украине, которые уже много лет успешно работают в Украине и вносят неоценимый вклад в развитие нашей экономики", - написал Гончарук.

По словам премьер-министра, участники Национального инвестсовета обсудили потенциал дальнейшего партнерства с Украиной.

"Сейчас самый подходящий момент вкладывать в Украину. Об этом я говорю нашим партнерам", - отметил он.

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Глава Кабмина напомнил, что Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 году; инфляция замедляется - 4,1% в 2019 году; в Украине для улучшения условий ведения бизнеса заработал Кодекс о банкротстве, вступил в действие Закон о стимулировании инвестиционной деятельности; отменен квазиналог в виде паевого взноса (с 2021 года).

"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - заявил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171385
 
 
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заседайте, три-четыре,
не страшны инфляция с стагнацией
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"ноги шире, клюв пошире" - за что банить такой веселый комментарий?
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Как была олигархическая неконкурентная экономика с феодальной структурой собственности - так и осталась. Как было рейдерство в том числе государственное, так и осталось. О каких инвестициях и инвесторах может идти речь? Не надо думать,что иностранцы не знают,что здесь творится. Знают и еще как! Государственные деятели, а столько глупостей уже в Давосе мировой элите наговорили! Ганьба!
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"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - заявил Гончарук Источник: https://censor.net.ua/n3171385
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Для багатьох релігійних людей таке посилання на релігію є неприйнятним, тому таке посилання є непрофесійним і образливим.
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там у него есть ссылки на гос.статистику - можете посмотреть ...

Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета - Цензор.НЕТ 3549 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги. Это не рецессия, это - жопа! Но это всё фигня, главное что курс классный и на зарплату (у кого она еще есть) можно купить больше импорта!

...Причем наибольшее годовое падение (более 10%) показало машиностроение и энергетика (уголь, электричество). Вы чё со страной сделали, долбодятлы?!

Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+. И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее. Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации". Я предупредил!
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Надеюсь проведение совещаний в Давосе или Куршавеле станет доброй и славной традицией....
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Ну теперь фсе шейте карманы поглубже, ща инвестор попрет деньгами нас засыпать. Ах, да, забыл что 5 лет ни копейки инвестор в бюджет холопам платить не будет. А через 5 лет заберет деньги у ищи свищи.
Кстати, *******, вы уже поблагодарили своего кормильца всеяукраины, как вы утверждали, господина Ахметова за то что он заплатил газпромбанку 350лямов долларов которые заработал на *зеленых тарифах*?
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крекс-пекс-фекс,закапывайте денежки в стране дураков,держи карман шире дефективный.
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