 Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Facebook.

"Первое заседание Национального инвестиционного совета с момента избрания нового Президента состоялось сегодня в Давосе под моим председательством. Члены Совета - крупнейшие иностранные компании в Украине, которые уже много лет успешно работают в Украине и вносят неоценимый вклад в развитие нашей экономики", - написал Гончарук.

По словам премьер-министра, участники Национального инвестсовета обсудили потенциал дальнейшего партнерства с Украиной.

"Сейчас самый подходящий момент вкладывать в Украину. Об этом я говорю нашим партнерам", - отметил он.

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Глава Кабмина напомнил, что Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 году; инфляция замедляется - 4,1% в 2019 году; в Украине для улучшения условий ведения бизнеса заработал Кодекс о банкротстве, вступил в действие Закон о стимулировании инвестиционной деятельности; отменен квазиналог в виде паевого взноса (с 2021 года).

"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - заявил Гончарук.

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