 Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Facebook.
"Первое заседание Национального инвестиционного совета с момента избрания нового Президента состоялось сегодня в Давосе под моим председательством. Члены Совета - крупнейшие иностранные компании в Украине, которые уже много лет успешно работают в Украине и вносят неоценимый вклад в развитие нашей экономики", - написал Гончарук.
По словам премьер-министра, участники Национального инвестсовета обсудили потенциал дальнейшего партнерства с Украиной.
"Сейчас самый подходящий момент вкладывать в Украину. Об этом я говорю нашим партнерам", - отметил он.
Глава Кабмина напомнил, что Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 году; инфляция замедляется - 4,1% в 2019 году; в Украине для улучшения условий ведения бизнеса заработал Кодекс о банкротстве, вступил в действие Закон о стимулировании инвестиционной деятельности; отменен квазиналог в виде паевого взноса (с 2021 года).
"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - заявил Гончарук.
не страшны инфляция с стагнацией
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Для багатьох релігійних людей таке посилання на релігію є неприйнятним, тому таке посилання є непрофесійним і образливим.
там у него есть ссылки на гос.статистику - можете посмотреть ...
Адам Смит
@_Smithchenko
·3 ч
По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги. Это не рецессия, это - жопа! Но это всё фигня, главное что курс классный и на зарплату (у кого она еще есть) можно купить больше импорта!
...Причем наибольшее годовое падение (более 10%) показало машиностроение и энергетика (уголь, электричество). Вы чё со страной сделали, долбодятлы?!
Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+. И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее. Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации". Я предупредил!
Кстати, *******, вы уже поблагодарили своего кормильца всеяукраины, как вы утверждали, господина Ахметова за то что он заплатил газпромбанку 350лямов долларов которые заработал на *зеленых тарифах*?