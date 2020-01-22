EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  352  4
Материалы по теме:
Все про:правоохранительные органы (834) преступления против Майдана (81) ГБР (872)

 Следователи ГБР готовят к передаче в суд одно из дел Майдана, - пресс-служба

Недавно созданное специальное следственное подразделение Государственного бюро расследований по "делам Майдана" проинформировало семьи Героев Небесной Сотни и их представителей о первых результатах работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Бюро рассказали о плане своей работы во время брифинга с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни", участниками Революции Достоинства и Офиса генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской

Следователи ГБР сообщили, что продолжается прием уголовных производств от Офиса генпрокурора, а по уже принятым делам формируются планы дальнейших следственных действий.

"Специальный следственный отдел Государственного бюро расследований был окончательно укомплектован только 11 января 2020 года. В Бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений совершенных во время Революции Достоинства. Несмотря на короткий срок работы подразделения, в данный момент следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

Также смотрите: Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР. ВИДЕО

11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.

Источник: https://censor.net.ua/n3171383
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для чого нам окозамилювання, якщо беркут вже на росії?
 показать весь комментарий
 
 
НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Новая партия "белых ниток" уже поступила? И кто на этот раз будет "назначен" козлом отпущения?
Лично я не верю нашей правоохрЕнительной системе, и тем более судебной системе ! ( привет Цемаху и отпущенному Беркуту)
 показать весь комментарий
 
 
Героям Небесной Сотни
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
И сердцами зажгли его свет.
Мы не ради наград пролагали дорогу,
Для победы, идущим вослед.
И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,
Что напрасно был спущен курок,
Только разве поймут эти рабские души -
Сколько стоит свободы глоток !
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
Не за деньги - за правду и честь!
И на нашей крови прорастет понемногу
Та мечта, победившая смерть!
© Александр, 19.11.18
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх