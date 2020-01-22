 Следователи ГБР готовят к передаче в суд одно из дел Майдана, - пресс-служба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Сообщается, что следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Бюро рассказали о плане своей работы во время брифинга с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни", участниками Революции Достоинства и Офиса генерального прокурора.
Следователи ГБР сообщили, что продолжается прием уголовных производств от Офиса генпрокурора, а по уже принятым делам формируются планы дальнейших следственных действий.
"Специальный следственный отдел Государственного бюро расследований был окончательно укомплектован только 11 января 2020 года. В Бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений совершенных во время Революции Достоинства. Несмотря на короткий срок работы подразделения, в данный момент следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.
2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.
11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.
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Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лично я не верю нашей правоохрЕнительной системе, и тем более судебной системе ! ( привет Цемаху и отпущенному Беркуту)
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
И сердцами зажгли его свет.
Мы не ради наград пролагали дорогу,
Для победы, идущим вослед.
И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,
Что напрасно был спущен курок,
Только разве поймут эти рабские души -
Сколько стоит свободы глоток !
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
Не за деньги - за правду и честь!
И на нашей крови прорастет понемногу
Та мечта, победившая смерть!
© Александр, 19.11.18