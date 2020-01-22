 Хватит давосничать: врать и побираться. Дайте украинцам свободно работать, - блогер Иванов-Малявин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Фейсбуке.

Автор подчеркнул: "Не будет иностранный инвестор свободен и успешен в стране, где не свободен и не успешен внутренний инвестор.

Не будет иностранный инвестор независим, пока его украинские партнеры зависимы.

Не может иностранный партнер принимать верховные гарантии, когда таких гарантий нет у украинца, который вместе с ним или на него работает.\

Не будет иностранный бизнесмен на равных с фискальной службой или социальной инспекцией, пока при их появлении в офисе будут вздрагивать украинские граждане.

Не будет у нас искоренен совок, пока президент угождает не своим избирателям-предпринимателям, а иностранным кредиторам.

Хватит давосничать: врать и побираться. Дайте украинцам свободно работать.

И прежде всего — свободно от вас, забредшие в будущее последыши большевиков".

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