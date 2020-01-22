 Хватит давосничать: врать и побираться. Дайте украинцам свободно работать, - блогер Иванов-Малявин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Фейсбуке.
Автор подчеркнул: "Не будет иностранный инвестор свободен и успешен в стране, где не свободен и не успешен внутренний инвестор.
Не будет иностранный инвестор независим, пока его украинские партнеры зависимы.
Не может иностранный партнер принимать верховные гарантии, когда таких гарантий нет у украинца, который вместе с ним или на него работает.\
Не будет иностранный бизнесмен на равных с фискальной службой или социальной инспекцией, пока при их появлении в офисе будут вздрагивать украинские граждане.
Не будет у нас искоренен совок, пока президент угождает не своим избирателям-предпринимателям, а иностранным кредиторам.
Хватит давосничать: врать и побираться. Дайте украинцам свободно работать.
И прежде всего — свободно от вас, забредшие в будущее последыши большевиков".
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Только группе,которая пишет тексты и сценарии для озвучивания их президентом Зеленским,на суть наплевать. Они просто получают зарплату. А самому "генералиссимусу"- это все очень сложно и непонятно.
З РНБО вже перезапуск відбувся...
Нипарядак!!!
А что за тело этот "блогер", что его афтаритетное мнение мне за истину в последней инстанции предлагают?
"Сергей Иванов-Малявин
23 квітня 2019 р. ·
Не дозволяти нацьковувати українців на українців через їхній вибір.
Розуміти і поважати один одного.
Я розумію, що захищали мої друзі, коли голосували за Порошенка і впевнений, що це був біль і тривога саме за Україну, а не за якесь прізвище.
Я хотів би, щоб вони розуміли, що коли я голосував проти цього прізвища, то робив це з тих самих міркувань - мене хвилювала незалежність і майбутнє України.
Хто з нас правий - покаже час.
Але весь цей час нас має не роз'єднувати голосування 21 квітня, а об'єднувати хвилювання за Україну і робота на Україну.
̶2̶5̶%̶ ̶7̶5̶%̶"
Одне цікаво :Час вже показав чиюсь правоту ?
Лидер которого мы заслужили...
попугаев парадировал..
https://www.youtube.com/watch?v=1pfqSt1Os6g&feature=share