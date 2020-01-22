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 Общество
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Все про:Давос (290) Зеленский (4336)

 Хватит давосничать: врать и побираться. Дайте украинцам свободно работать, - блогер Иванов-Малявин

Блогер Сергей Иванов-Малявин жестко раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давос.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Фейсбуке.

Автор подчеркнул: "Не будет иностранный инвестор свободен и успешен в стране, где не свободен и не успешен внутренний инвестор.

Не будет иностранный инвестор независим, пока его украинские партнеры зависимы.

Не может иностранный партнер принимать верховные гарантии, когда таких гарантий нет у украинца, который вместе с ним или на него работает.\

Не будет иностранный бизнесмен на равных с фискальной службой или социальной инспекцией, пока при их появлении в офисе будут вздрагивать украинские граждане.

Не будет у нас искоренен совок, пока президент угождает не своим избирателям-предпринимателям, а иностранным кредиторам.

Хватит давосничать: врать и побираться. Дайте украинцам свободно работать.

И прежде всего — свободно от вас, забредшие в будущее последыши большевиков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил Украинский дом в Давосе , - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3171382
 
   
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Зеля готов принять и спереди и сзади, но порноактрисе уже 42 и им брезгуют.
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Автору -респект!
Только группе,которая пишет тексты и сценарии для озвучивания их президентом Зеленским,на суть наплевать. Они просто получают зарплату. А самому "генералиссимусу"- это все очень сложно и непонятно.
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Автору -респект!
Только группе,которая пишет тексты и сценарии для озвучивания их президентом Зеленским,на суть наплевать. Они просто получают зарплату. А самому "генералиссимусу"- это все очень сложно и непонятно.
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Зраднюківському блохєру ?Пхе ! Достатньо подивитись,якої він співав рік тому.
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Зеленский анонсировал перезапуск СБУ -- ну что граждане Украины? Хаваете ? Как вам подают , перезапуск ? А что по факту ? По факту будет набираться своих людей , для подавления протестов и вечного правлении еврейской мафии в Украине, не ? Не правда ?
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А Захєр у генеральській фуражці командував би цим кодлом.
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А что говорит баба Роза с хутора Кукуево? Почему ее речи не печатают здесь?
Нипарядак!!!
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Водички выпей, коль "горит".
А что за тело этот "блогер", что его афтаритетное мнение мне за истину в последней инстанции предлагают?
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аа царя абидели... нихадяии как пасмели царя батюшку абижать! ВОт если бы это про Порошенко написали вот бы довольный лайкал, ога...
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это же "бостууга", лучший друг зеленого подруга
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так тебе и не дано понять не только вышеизложенный текст ,но и таблицу умножения.
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Зеля готов принять и спереди и сзади, но порноактрисе уже 42 и им брезгуют.
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из жизни - при януке у меня были задержки по зарплате рекорд 6 месяцев, при порохе все вовремя и зарплата индексировалась регулярно, при зелохе - опять денех нет, казначейство зажилило... все как при овоще
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У них уже сейчас есть все шансы стать Енакиево.
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Епоха бідності закінчилась, що було в казні - просрав і поїхав побиратись.
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уже пришла идея тюрьмы продать, дно. в казне тоже дно видимо
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посадки отменяются ? землю продать,тюрьмы продать - кого сажать,куды сажать...?
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Уже высер любого блохера является поводом для новости? Первый раз слышу про такого. Что ли и себе заделаться блохером и про меня тоже тогда будут в новостях писать.
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Блогер Патриций, а че звучит.
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Ты уже всех бьешь, интересно в этот раз чем я тебе не угодил, Порошенко твоего не вспоминал.
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Мені пофігу що ти там пишеш. Ти в списку тріпачів і я тобі нагадую про це.
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Я думала, що ви його за «че» б'єте. Особисто я би за «че» вбила.
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Серед зраднюків-ненависників Пороха,це досить відоме прізвище.Тих,що голосували "проти Порошенка" В принципі,однодумець Бутусова.

"Сергей Иванов-Малявин
23 квітня 2019 р. ·

Не дозволяти нацьковувати українців на українців через їхній вибір.
Розуміти і поважати один одного.
Я розумію, що захищали мої друзі, коли голосували за Порошенка і впевнений, що це був біль і тривога саме за Україну, а не за якесь прізвище.
Я хотів би, щоб вони розуміли, що коли я голосував проти цього прізвища, то робив це з тих самих міркувань - мене хвилювала незалежність і майбутнє України.
Хто з нас правий - покаже час.
Але весь цей час нас має не роз'єднувати голосування 21 квітня, а об'єднувати хвилювання за Україну і робота на Україну.
̶2̶5̶%̶ ̶7̶5̶%̶"

Одне цікаво :Час вже показав чиюсь правоту ?
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Проститутка поехала в позу ставить как героиня.... Ну вы в курсе
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Циничную барыгу в Давос не пустили теперь все продбарыжники исходят ан говно по поводу Давоса. А когда Петя туда ездил усердно вылизывали шоколадное очко по этому поводу.
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Так при Пете экономика росла и Петя в Давосе выглядел как в своей тарелке, а вот ЗЕкловун который всего за пол года обокрал бюджет на 50 миллиардов в Давосе смотрица очень смешно и нелепо...
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Походу деньги заканчиваются и курс гривны сдерживать все сложнее. И продавать уже нечего остались тюрьмы и вузы
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Ще конюшні,курятники і свиноферми продадуть.Бо це за словами Гончарука,розсадник корупції.ЗЕкономіка від зебілів
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Автору респект та пошана!!! Повністю з ним погоджуюсь!!!
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не фотошоп...
Лидер которого мы заслужили...

Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати, - блогер Іванов-Малявін - Цензор.НЕТ 5108

Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати, - блогер Іванов-Малявін - Цензор.НЕТ 7387
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Сепарок винторогий долго ещё тут будешь срать картинками с Однокласников и Вконтактика?
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Как вы порохоботы срете картинками против Зеленского, то это по вашему нормально.
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на нижнем фото Хазанов....
попугаев парадировал..
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Блогер звертається до Зе, хоча сам називає їх більшовиками. Від більшовиків нічого доброго не дочекаєтеся.
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Днипробот сам себе лайк поставил,мама любит скорость
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Шо за дебільне прізвище у блохєра?
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каждый думаючый человек посмотри это видео .

https://www.youtube.com/watch?v=1pfqSt1Os6g&feature=share
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Лучше сказать: хватит давоствовать. Но для этого нужно сменить ботву у руля на людей.
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