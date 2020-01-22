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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1991) чиновник (1385) Минобразования (1172) Новосад (71)

 Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате

Министр образования и науки Анна Новосад признала неудачность формулировки относительно зарплаты в 36 тысяч гривен.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня должность министра - это точно не способ получения больших доходов. Мне важно воплотить те изменения, которые мы как правительство пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор", - отметила глава ведомства.

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Она подчеркнула: "Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки. Я осознаю, что изменений в системе образования и науки не будет до тех пор, пока мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ - рост заработных плат педагогов и ученых".

В то же время, Новосад поддерживает позицию правительства, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. "Это должна быть четкая и прозрачная система", - сообщила она.

Министр признала: "Формулировка в моем интервью была неудачной. У нас до сих пор есть значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко.

Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно".

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Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате 01

Напомним, глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что ее зарплаты не хватило бы на то, чтобы содержать ребенка. По словам министра, зарплаты в 36 тысяч гривен ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы "нормально прожить", но сумма ее не устраивает.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171380
 
 
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Я считаю, что министрам, депутатам говорить о малой зарплате - аморально и гнустно, потому что сейчас война и потому что власть не может обеспечить выживание самых незащищенных категорий населения - инвалидов ,детей, пенсионеров и т.д. Пенсии сейчас какие ? 1600- 2000 и люди как -то живут, а этой профуре подавай 50 тыс. Иди на другое место работы и не занимай чужое место. С тебя толку как с козла молока.
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Виноват Зеленский! Это он подло выстрелил в Кеннеди и убил его.
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Почему всю жизнь, кто во власть попадает, начинает грести под себя деньги, и все им мало. Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате - Цензор.НЕТ 3955
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бо знають що їм за це нічого не буде,бо прийдуть такі самі через 5 років. Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате - Цензор.НЕТ 8541
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Звісно, ж ні - просто нагода скористатися "соціальним ліфтом", де гроші - входять в соціальний пакет...
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36 тисяч грн для багатьох теж космічна зарелата, а більше треба отримувати за результатами, яких нема.
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ок, прозрачная система, прозрачно объясните за что она наработала такую зп. учителя хоть уроки проводят явно
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Почему-то я ей не верю.Когда она требовала себе больше денег,она правдивей выглядела.
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признала неудачность формулировки )))))ЗЕленая субстанция с неприятным запахом должна признать неудачность самого своего существования на планете ЗЕмля, и улететь на ракете осваивать другие миры.

Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате - Цензор.НЕТ 3127
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