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 Политика Украины
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Все про:Давос (290) Зеленский (4336)

 Зеленский посетил Украинский дом в Давосе , - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе, где ознакомился с видеороликом, который призывает инвестировать в украинскую экономику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду вечером.

"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", - отметил президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.

Зеленский поблагодарил авторов видеоролика, который призывает инвестировать в украинскую экономику.

Мультиформатный хаб Ukraine House Davos функционирует уже третий раз в рамках Всемирного экономического форума и демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украины и ее экономику, которая быстро растет.

В информации пресс-службы ОП отмечается, что в 2020 году "многоформатное пространство" Украинского дома стало крупнейшим за всю свою историю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3171379
 
 
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
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!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !?!
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СЛЕПЦЫ !
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !?!
.
СЛЕПЦЫ !
,
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ и РАГУЛИ-ЗАВИСТНИКИ !
,
,
,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.
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Ты в каждой теме будешь эту чушь городить?
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Свет в конце тунеля - увидет тот кто побывал за чертой!
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Маца бесплатно? Видать набрало гнида полные карманы.
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"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо.

.. намакияженное, отретушированное и отфотошопленное лицо.
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belge

"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. .. намакияженное, отретушированное и отфотошопленное лицо.

В улюбленому форматі відеороликів... Зеленский посетил Украинский дом в Давосе , - Офис президента - Цензор.НЕТ 9830
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На виступі Петра Порошенка, п'ятого президента України в Давосі зал був заповнений повністю і журналістам довелося тіснитися між рядами. У той же час на виступ Зеленського прийшли в основному тільки особи, що його супроводжували. Як пише Тарас Березовець, після виступу президента Пакистану повинен був виступати Зеленський і відразу ж зал спорожнів. Зеленський говорив українською з невеликим акцентом. Петро Порошенко виступав англійською мовою,
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И шо он рассказал про 8 млрд списанных бене гривен?
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Он не только посетил Укоаинский Дом, но и успел пообщаться с рашистскими пропагандонами
https://www.obozrevatel.com/politics/budet-reshat-s-putinyim-zelenskij-v-davose-poobschalsya-s-propagandistami-kremlya-video.htm
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