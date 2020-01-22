 Зеленский посетил Украинский дом в Давосе , - Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду вечером.
"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", - отметил президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.
Зеленский поблагодарил авторов видеоролика, который призывает инвестировать в украинскую экономику.
Мультиформатный хаб Ukraine House Davos функционирует уже третий раз в рамках Всемирного экономического форума и демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украины и ее экономику, которая быстро растет.
В информации пресс-службы ОП отмечается, что в 2020 году "многоформатное пространство" Украинского дома стало крупнейшим за всю свою историю.
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Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !?!
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СЛЕПЦЫ !
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ТЕЛЕЗРИТЕЛИ и РАГУЛИ-ЗАВИСТНИКИ !
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https://maxim-nm.livejournal.com/560283.html
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.. намакияженное, отретушированное и отфотошопленное лицо.
"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. .. намакияженное, отретушированное и отфотошопленное лицо.
В улюбленому форматі відеороликів...
https://www.obozrevatel.com/politics/budet-reshat-s-putinyim-zelenskij-v-davose-poobschalsya-s-propagandistami-kremlya-video.htm
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