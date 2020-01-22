EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1255  22
Все про:внешний долг (41) облигации (101) евробонды (14) Гончарук_Алексей (562)

 Правительство разместило облигации на 1,25 млрд евро по самым низким в истории Украины ставкам, - Гончарук

Правительство разместило евробонды на 1,25 млрд евро по самым низким в истории Украины процентными ставками.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сегодня правительство заимствует 1,25 млрд евро под 4.375% годовых. Благодаря этому экономия для государственного бюджета составит 2 млн грн в день. 

"В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентами. На сегодня это - самая большая статья расходов Госбюджета, которая в среднем до 2022 года составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому равительство разместило евробонды по самым дешевым в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства", - пояснил Гончарук.

Читайте также: "Украине никто не доверяет", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3171378
 
 
 Топ комментарии
 
поздно пить боржоми. когда зарабатывать а не брать начнешь, человек с непонятным дипломом?
 показать весь комментарий
 
Врешь.Звучало так "Кто угодно, только не Порошенко".
 показать весь комментарий
 
Теория папередников уже не работает, надо что-то новое. Видимо все плохо, раз взялись за то, что уже совсем сгнило.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
поздно пить боржоми. когда зарабатывать а не брать начнешь, человек с непонятным дипломом?
 показать весь комментарий
 
 
Теория папередников уже не работает, надо что-то новое. Видимо все плохо, раз взялись за то, что уже совсем сгнило.
 показать весь комментарий
 
 
НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !?!
.
СЛЕПЦЫ !
,
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ и РАГУЛИ-ЗАВИСТНИКИ !
,
,
,.......

.
....
 показать весь комментарий
 
Как раз ПУКинская лошадь сказала,шо парашен лучший выбор для Украины
 показать весь комментарий
 
 
Врешь.Звучало так "Кто угодно, только не Порошенко".
 показать весь комментарий
 
 
Шото с памятью моей стало...
https://uc.xyz/1nJK9F?pub=link
 показать весь комментарий
 
хороший бізнес - бумагу продавати за бумагу )))
 показать весь комментарий
 
 
"- Кредит, - толковал он Коле Персианову Бубочке , - это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг - клац! - они есть!
- Однако, mon cher, если потребуют уплаты? - картавил Коля Бубочка.
- Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить - ну, и опять кредит! Еще платить - еще кредит! Нынче все государства так живут!"(с) Салтыков-Щедрин
 показать весь комментарий
 
А перед цим ви брали під 18%. Тому ви вже загнали Україну у боргову пастку.
 показать весь комментарий
 
 
А почему тогда доллар растет?! В этом мотивчике слышится какая-то фальшь! Как и во всех заявлениях клоунов!
 показать весь комментарий
 
Интересная економикакак у проститутки. Ты нечно продаешь и у тебя опять ето нечно остается и навар еще есть.
 показать весь комментарий
 
Это какой то ПЗДЦ! )))))))))) Допустим Я, взял на работу урода, который должен обеспечить модернизацию, рост производства, рост прибыли моего предприятия. Через время докладывают- все ОК, везде ЖОПА, но зато кредитов набрали под низкий процент!
Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх