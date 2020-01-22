 Правительство разместило облигации на 1,25 млрд евро по самым низким в истории Украины ставкам, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сегодня правительство заимствует 1,25 млрд евро под 4.375% годовых. Благодаря этому экономия для государственного бюджета составит 2 млн грн в день.
"В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентами. На сегодня это - самая большая статья расходов Госбюджета, которая в среднем до 2022 года составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому равительство разместило евробонды по самым дешевым в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства", - пояснил Гончарук.
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Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
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Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо