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Все про:Китай (1032) посольство Украины (230) эпидемия (728)

 Избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными, мыть руки с мылом, - посольство опубликовало рекомендации для едущих в Китай

В посольстве Украины советуют находящимся в Китае не контактировать с людьми с выраженными признаками респираторных заболеваний и употреблять в пищу термически обработанные продукты животного происхождения.

В связи с особой эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины в КНР распространило рекомендации, передает Цензор.НЕТ.

В частности, при планировании путешествия в КНР или внутри страны рекомендуется уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в город Ухань (провинция Хубэй), в котором есть наибольший риск заражения.

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Также советуют принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу, избегать контакта с животными (живыми или мертвыми); рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и подобного; не контактировать с людьми с выраженными признаками респираторных заболеваний.

Для защиты органов дыхания в Китае стоит использовать специальные маски, мыть руки с мылом (особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи), пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, необходимо минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Украинцам также советуют следить за оперативной информацией на сайтах посольства Украины в КНР и МИД Украины, сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.

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В случае чрезвычайной ситуации - немедленно звонить на горячую линию посольства: +86 137 0123 0647", - говорится в сообщении.

Напомним, в мире зарегистрированы 440 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 9 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Накануне Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Источник: https://censor.net.ua/n3171377
 
 
 Топ комментарии
 
Багато пасажирів в громадському транспорті навіть рукою рота не прикривають коли кашляють. Про носіння захисних масок навіть говорити не хочеться. Чи то наслідки совка, чи просто дебіли - важко сказати.
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Нам оттуда привезут, имею чуйку. А потом уже мой, не мой... Уникати контактів із людьми з ознаками ГРВІ і тваринами, мити руки з милом, - посольство опублікувало рекомендації для тих, хто їде в Китай - Цензор.НЕТ 951
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Та все це єрунда.
Краще не їхати в той Китай.
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Тобто ваші бажання та їх наслідки - це ваші проблеми...
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Тим хто не їде в Китай мити руки без мила?
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Нам оттуда привезут, имею чуйку. А потом уже мой, не мой...
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Та все це єрунда.
Краще не їхати в той Китай.
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Избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными, мыть руки с мылом

==================
а якщо кацапа зустрінеш в Китаї то потім руки з милом мити чи нехай в крові трохи побудуть? Уникати контактів із людьми з ознаками ГРВІ і тваринами, мити руки з милом, - посольство опублікувало рекомендації для тих, хто їде в Китай - Цензор.НЕТ 83
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Багато пасажирів в громадському транспорті навіть рукою рота не прикривають коли кашляють. Про носіння захисних масок навіть говорити не хочеться. Чи то наслідки совка, чи просто дебіли - важко сказати.
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ківа теж чихнув і гризло клешнею не прикрив... Уникати контактів із людьми з ознаками ГРВІ і тваринами, мити руки з милом, - посольство опублікувало рекомендації для тих, хто їде в Китай - Цензор.НЕТ 3656
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це "майже" як у фільмі про "війну світів"...!!
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Увидел падазрительнаго- умой глаза хозяйственным
мылом или или пристрели его!!
🤣🤣
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Вот так украинская власть защищает Украину от разных эпидемий - раздает рекомендации.
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Для чого то міністерство охорони здоров'я з космічними зарплатами? Роздайте всім по шматку мила - більше користі буде.
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жена такие рекомендации внуку дает - пришел с улицы,
помой руки с мылом, садишься кушать - помой руки с мылом...
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Сейчас Китай свой Новый Год празднует.
Две недели, аж до 1 февраля.
Так, что эпидемию остановить никак не получится.
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Анекдот згадала:
Штирлиц шёл на встречу со связным. Он сразу его узнал. В россии опять были перебои с мылом.
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