 Избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными, мыть руки с мылом, - посольство опубликовало рекомендации для едущих в Китай

В связи с особой эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины в КНР распространило рекомендации, передает Цензор.НЕТ.

В частности, при планировании путешествия в КНР или внутри страны рекомендуется уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в город Ухань (провинция Хубэй), в котором есть наибольший риск заражения.

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Также советуют принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу, избегать контакта с животными (живыми или мертвыми); рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и подобного; не контактировать с людьми с выраженными признаками респираторных заболеваний.

Для защиты органов дыхания в Китае стоит использовать специальные маски, мыть руки с мылом (особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи), пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, необходимо минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Украинцам также советуют следить за оперативной информацией на сайтах посольства Украины в КНР и МИД Украины, сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.

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В случае чрезвычайной ситуации - немедленно звонить на горячую линию посольства: +86 137 0123 0647", - говорится в сообщении.

Напомним, в мире зарегистрированы 440 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 9 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Накануне Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.