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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Германия (3511) Укрзализныця (1785) Мининфраструктуры (663) Гончарук_Алексей (562)

 Немецкий Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю"

Сегодня в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Сразу хочу отбросить все слухи - ни про какую продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта как Укрзализныця речь не идет", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Deutsche Bahn рассматривает возможность инвестирования в "Укрзализныцю", - немецкий политик

Он добавил, что после встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе, они пришли к пониманию формата сотрудничества: Украина полностью сохраняет за собой контроль над Укрзализныцей. Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныци", - подчеркнул Гончарук.

Читайте также: Есть интересные планы для инвесторов, и первый, кто инвестирует, - получит наибольшую прибыль, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3171375
 
   
 Топ комментарии
 
"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныци", - подчеркнул Гончарук.

Бла-бла-бла. Он что, поставит немцев управлять Укрзалiзницей? Или они на уровне советников у наших воров будут с коррупцией бороться?
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Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук

Поможет. Как мёртвому припарки. Петя уже кого только из-за границы не выписывал. Потом не знал, как сдыхаться. Потому что звонко прокукарекать - это одно, но они ж-то, суки, воровать мешают.
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Подстаканники и кондёры скажет где можно купить по бросовым ценам.
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Що б підсказати укр. прводникам не продавати пассажирам постіль Дружба 2
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врос правильный в свету, что сами немцы собираются до 2026 года улучшить свои перевозки. Лажают много.
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"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныци", - подчеркнул Гончарук.

Бла-бла-бла. Он что, поставит немцев управлять Укрзалiзницей? Или они на уровне советников у наших воров будут с коррупцией бороться?
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Не. Просто бабло попилят и всё. Я так думаю))
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А які захмарні зряплати "рехформатораи"?
Вже, якщо склероз дозаоляє-був вже поляк?
🤣
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Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук

Поможет. Как мёртвому припарки. Петя уже кого только из-за границы не выписывал. Потом не знал, как сдыхаться. Потому что звонко прокукарекать - это одно, но они ж-то, суки, воровать мешают.
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"Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства."(с)
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вот и"чудненько"..."Приват" Коломойскому, "Укрзализницю" -немцам,а землю кацабам и арабам... Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9932 ну просто -1917 от "СН"...
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Надо сделать магистральные дороги между крупными вокзалами-хабами для скоростей 180-200 км/час (для начала). Тогда можно что-то реформировать. А пока рельсы кладут примерно так:
Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4141
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А, немцам, что взамен? Вряд ли, они, бескорыстно, будут пытаться научить папуасов с "Укразализныци", подтирать зад бумагой, а не пальцами, размазывая, потом, г...о, по стенам.
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Это какой то ПЗДЦ! Приходит ************ петух, рассказывает, что у вас все очень плохо, все срочно менять, а Я, мол весь в красивом, герой, порешаю прямо сразу! Проходит 3 (ТРИ) месяца, и эта курица кукарекает-радуйтесь, я позвала дядю, который все порешает. ))) Вопрос-а НАХ ты ЛИЧНО нам обосрался, ИШАК, за сотни тысяч зарплаты!!!! Нам дяде платить, или тебе ОСЛУ ???.
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Это прогресс и успех-ДБ-в тройке лидеров Европы и их нынешнее переоснащение и обновление для ЖД Украины будет однозначно на пользу."Зрада" только в том,как такой оператор согласился работать с коррумпированой "Укрзализницей",хотя рынок там огромнейший и перспективы немалые-видимо гарантии от правительства получили на защиту от ворья.
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Они никогда не ездили нашим "первым" классом.
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Будут отстреливать воров которыми кишит УЗ? Помочь можно только так
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Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук



ну конешно рехвормируют -

билет по 100 евро как в германии и супердаходы гарантированы

а че нет??
газ по немецкому хабу берут в украите? берут
ну и билет пущай по немескаму хабу берут

зарплаты залезничнекав по хабу??

нунеееет

ахахаха


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Речь не идет не только о приватизации. Речь идет о ниочем! Максимум-немцы за ОДУРЕННЫЕ деньги могут консультировать как разделить жд.на 3 части. Поскольку у нынешних "гениев" в голове дырка от бублика и все чего оне умеют- брать кредиты и тратить деньги.
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вангую, что через какое-то непродолжительное время, немцы плюнут на этих кретинов и сами уйдут
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Продолжение истории с выступлением Гончарука на нацистском концерте.

Подписался в собственной некомпетентности, признал арийскую расу как высшую.
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