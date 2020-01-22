 Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.
"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Сразу хочу отбросить все слухи - ни про какую продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта как Укрзализныця речь не идет", - сказал премьер.
Он добавил, что после встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе, они пришли к пониманию формата сотрудничества: Украина полностью сохраняет за собой контроль над Укрзализныцей. Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныци", - подчеркнул Гончарук.
Бла-бла-бла. Он что, поставит немцев управлять Укрзалiзницей? Или они на уровне советников у наших воров будут с коррупцией бороться?
Вже, якщо склероз дозаоляє-був вже поляк?
🤣
Поможет. Как мёртвому припарки. Петя уже кого только из-за границы не выписывал. Потом не знал, как сдыхаться. Потому что звонко прокукарекать - это одно, но они ж-то, суки, воровать мешают.