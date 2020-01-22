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Все про:Крым (22288) Чубаров (799) крымские татары (2232)

 Чубаров анонсировал на май марш крымских татар на оккупированный полуостров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 2 мая текущего года крымские татары планируют массово пересечь админграницу с аннексированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

По словам Чубарова, акцию ненасильственного сопротивления проведут, чтобы международные организации, которые "постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями", приобщившись к пересечению админграницы.

Председатель Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает, что будет силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.

"Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году ", - заявил политик.

6 декабря 2019 Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение шествия с материковой части Украины в аннексированного Россией Крыма. По словам председателя Меджлиса, организаторы намерены также обратиться к ряду стран и международных организаций, чтобы они приняли участие в марше. Чубаров добавил, что уже создан штаб, состав которого назовут после консультаций, а дата акции будет известна позже, поскольку подготовка "может занять не один, и не два месяца".

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Источник: https://censor.net.ua/n3171374
 
 
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Он Президент Украиньі, у которой Россия подло оккупировала Крьім.
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С этим не поспоришь, но каким боком он к этому маршу?Состоит в Меджлисе/является этническим татарином/может международный наблюдатель?
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Раскафєдєраскє, треба нагадувати, що Крим, то вкрадена у України територія.
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Пойду звонить тогда Баканова по поводу этого чорта, у меня газовая колонка чего-то барахлит, хай починит. В конце-концов он Президент или шо?
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Зеленский сейчас Президент Украиньі, у которой Россия подло оккупировала Крьім.
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Петро.Он,как главный асвабадитель всего,шо можно асвабадить, должен возглавить этот марш.Как никак 5 лет асвабаждал крым.
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Он должен пойти первым иначе будет как с кулей в лоб.
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И куда они направятся ? Партизанить в горах Крыма , а не на Печерских холмах?
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Нужно в Киеве провести факельный марш , в честь годовщины взятия Мацквы крымским ханом Девлет Гиреем .где половина была украинцев .
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Зачем?
Пуйло повяжет - как мы возвращать будем?
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чуйка... - если пойдут, то ничем хорошим не закончится...
Ни для Украины, ни для самих татар( если только татары не в сговоре с путиным...)
Надеюсь что нет..., не в сговоре...
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то в тебе не чуйка а думка на ізмєнє...
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Копия как рейд пороха? А не хочет он их возглавить?
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Это будет ужасное событие, все 5 крымских татар, которых РФ не пускает из Украины в Крым, будут прорываться массово.
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Надеюсь Чубаров будет в первых рядах и первым получит показательный пинок под зад....
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Ага. ***** как раз нужно новых заложников в обменный фонд
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.....

.
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Уря...!
мы возвращаемся в Таежный союз...

Чубаров анонсував на травень марш кримських татар на окупований півострів - Цензор.НЕТ 2866
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