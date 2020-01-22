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Все про:Великобритания (2277) Елизавета II (29) парламент (886) Brexit (215)

 Британский парламент поддержал закон о выходе из ЕС, теперь его должна подписать Елизавета II

Парламент Великобритании одобрил закон об условиях выхода из Европейского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Законопроект будет одобрен королевской властью до конца недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в следующую пятницу (31 января. - Ред.) после почти полувекового членства", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.

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Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам досрочных выборов 12 декабря. Благодаря этому законопроект о Brexit был одобрен палатой общин 9 января 2020 года. 

Источник: https://censor.net.ua/n3171373
 
 
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Полагаю что так. Наконец этот бесконечный тянитолкай подходит хоть к какому-то мало-мальски видимому финалу.
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Правільно роблять,ЄС зкурвився у своєму коханні до Ху"ла та росіянії.
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пусть выходят скоро пуйло сцыкунов ЕС в таежный союз загонит
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можно скоро будет поздравить Великобританию с обретением независимости... Британский парламент поддержал закон о выходе из ЕС, теперь его должна подписать Елизавета II - Цензор.НЕТ 9866
Избавилась старушка от пут ЕС с их наднациональными управляющими органами...
Свобода....
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Вони і так не повністю були інтегровані у ЕС.Великобританія самодостатня держава навіщо їм наднаціональні органи,не пропадуть.А ось Україні для подальшого розвитку потрібні європейські інституції.
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Украине нужно только НАТО на данном этапе, и 2-х сторонние экономические договора, пока она не создаст свое ЯО когда нибудь...
Европа разрушается увы...., теряя свои смыслы и ценности...
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Елизавета прогрессивный монарх, не подпишет 100 %.
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znacyt emigranty s britaniji vernutsia domoj,eto ne tak i ploxo dlia nekotoryx stran.
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Без Британии не долго ЕС будет существовать. Скоро немцы тоже х*** забьют финансировать всю европейскую злыдоту и кормить миллионы беженцев.
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