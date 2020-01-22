 "Укрпочта" выпустила марку и конверт в честь защитников Донецкого аэропорта. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства обороны в Фейсбук.

Торжественное спецгашение состоялось в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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Напоминаем, бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских воинов, ранены более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые — посмертно.