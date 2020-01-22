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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Минобороны (6241) Укрпочта (136) донецкий аэропорт (494)

 "Укрпочта" выпустила марку и конверт в честь защитников Донецкого аэропорта. ФОТО

ГП "Укрпочта" выпустила конверт с маркой "Они выстояли, не выдержал бетон!", посвященные защитникам Донецкого аэропорта и матерям погибших "киборгов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства обороны в Фейсбук.

Укрпочта выпустила марку и конверт в честь защитников Донецкого аэропорта 01

Торжественное спецгашение состоялось в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки "Героям обороны ДАП", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Напоминаем, бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских воинов, ранены более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые — посмертно.

Источник: https://censor.net.ua/n3171372
 
 
 Топ комментарии
 
Гут! Тре підкупити з пару десятків - на Козлостан буду листи слати
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Еще бы купюры с Бандерой - пенсии на Донбассе выплачивать
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Заходила на нову пошту за посилкою, там був мужчина - відправляв ящичок на росію.
Я звернула увагу на надписи - не для путіна, пнх, тощо.
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Гут! Тре підкупити з пару десятків - на Козлостан буду листи слати
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Еще бы купюры с Бандерой - пенсии на Донбассе выплачивать
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Мені шкода, нема кому туди писати. Кілька аркушів з Бандерою тримав спеціально для цього.
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Мені теж ) але наприклад в редакцію Рашка тудей чи в газету Голос расеи )
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Заходила на нову пошту за посилкою, там був мужчина - відправляв ящичок на росію.
Я звернула увагу на надписи - не для путіна, пнх, тощо.
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Можно ещё одну: "эпоха бедности закончена", с платежной з/п директора))
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на фоне зарплаты шефа укрпошты ция марка всего лишь фантик совести
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Марка это хорошо.Пусть ещё нормально взвешивают заказы,а не обвешивают.За тарифы вообще молчу.
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Даешь марки с каждым министром и его зряплатой, чтобы нащадки не забывали!
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