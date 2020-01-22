EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  1791  35
Все про:драка (1781) рестораны (162) Кива (128)

 По факту драки с участием нардепа Кивы в киевском ресторане начато производство, - Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 г., ударил потерпевшего головой в лицо", - говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только генеральный прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от ОПЗЖ Кива получил "ощутимый удар по лицу" от ветерана АТО в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщалось, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киви удар в лицо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устроивший драку в ресторане Кива заявил в полицию на давшего сдачу ветерана: "Это системные действия против меня, как оппозиционного политика"

Источник: https://censor.net.ua/n3171371
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не, ну что ты... теребонькает он справно, как мальчик в период поллюций...
 показать весь комментарий
 
 
Вы посмотрите не этого дрОчуна! Уже на людей кидается!
 показать весь комментарий
 
 
Что-то в лесу сдохло?)))
Но Кива, безусловно, доигрался.
 показать весь комментарий
 
 
Кива полез в драгу - хотел разбить человеку нос своим лбом.
Пусть он и отвечает.
А атошнику - грамоту от комитета ВР за хорошую физическую подготовку.
 показать весь комментарий
 
 
яка ше драка? там на прілічную ругань нє тянєт
 показать весь комментарий
 
 
та не скажите ..
там же псы-охраны этого долбо... набросилась на АТОшника, повалив его...
(та думаю и ругани там прилично было...)))
 показать весь комментарий
 
 
Киву вместе с Ляшко в одну камеру, будут два брата по разуму.
 показать весь комментарий
 
 
Напереглнки дрочить??? Так ляшкин же идейный... он только по фелатио выступает...
 показать весь комментарий
 
 
ну правильно... и надеть этому презервуару (или резервативу???) Пояс верности, чтобы запретить душить змея одноглазого до конца следствия... герой, ****... под прикрытием охранки геройски ударить чела... скотина опзжопная...
 показать весь комментарий
 
Кива сказал, что наклонился доброжелательно обнюхать, а тут прилетело..
 показать весь комментарий
 
 
не понравилось АТОшнику его обнюхивание, стало быть))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо, шо, а чесать илюха могет и смс-ки писать, прям как богдаша лохматый, а то шо он звиздюлину от заморыша пропустил, то бывает...
 показать весь комментарий
 
Видно таки що шуфрич ківі передав естафету....
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас это киви ещё в больницу заляжет с якобы сотрясением того, чего у него отродясь никогда не было. Жалко мало получил. Эту морду, лишенную интеллекта, можно бить даже кувалдой.
 показать весь комментарий
 
 
Киву надо лечить в психической больнице
 показать весь комментарий
 
 
Отмороженное быдло, к сожалению не лечат.
 показать весь комментарий
 
 
Кто дал вам право больных людей называть быдлом ?
 показать весь комментарий
 
Правильно мужик сделал что написал заявление.
А то, через день этот онанист уже вякал бы про покушение на жизнь народного депутата.
 показать весь комментарий
 
 
Дакари блин, чего дубинками не кидаетесь друг на друга?
 показать весь комментарий
 
Та ладно. Просто Кива не той масти. А так никто ничего бы не заметил.
 показать весь комментарий
 
«В ответ мужчина наносит удар КивИ в лицо»...
Птица Ківі....
 показать весь комментарий
 
 
Так по факту или в отношении народного депутата Украины?

Офис даже с этим не может определиться ... По факту драки с участием нардепа Кивы в киевском ресторане начато производство, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9237
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх