 Руководящий комитет по вопросам совершенствования земельных отношений создан в Украине, - Минэкономики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"15 января на учредительном заседании создан Руководящий комитет по вопросам совершенствования земельных отношений. Деятельность Руководящего комитета направлена на координацию проектов и разработку предложений по совершенствованию управления земельными отношениями в сельской и городской местности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о рынке земли с учетом внесенных правок может быть принят в начале февраля, - Арахамия

Предполагается создание ряда рабочих групп для функционирования комитета: по созданию и внедрению системы мониторинга земельных отношений, по созданию и внедрению Государственного аграрного реестра и рабочая группа по разработке и внедрению национальной инфраструктуры геопространственных данных.

В состав Руководящего комитета вошли представители Минэкономики, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, ГП "Национальные информационные системы", Национального банка Украины и других органов государственной власти, которые формируют и/или реализуют государственную политику в сфере, на которую направлена деятельность комитета.

Руководящий комитет создан в рамках проекта международной технической помощи ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине". Представители от Всемирного банка и ЕС примут участие в его работе в качестве наблюдателей. Заседание Руководящего комитета будут проводиться один раз в три месяца.

Также читайте: Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас