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 Политика Украины
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 Руководящий комитет по вопросам совершенствования земельных отношений создан в Украине, - Минэкономики

Руководящий комитет по вопросам совершенствования земельных отношений создан в рамках проекта международной технической помощи ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"15 января на учредительном заседании создан Руководящий комитет по вопросам совершенствования земельных отношений. Деятельность Руководящего комитета направлена на координацию проектов и разработку предложений по совершенствованию управления земельными отношениями в сельской и городской местности", - говорится в сообщении.

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Предполагается создание ряда рабочих групп для функционирования комитета: по созданию и внедрению системы мониторинга земельных отношений, по созданию и внедрению Государственного аграрного реестра и рабочая группа по разработке и внедрению национальной инфраструктуры геопространственных данных.

В состав Руководящего комитета вошли представители Минэкономики, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, ГП "Национальные информационные системы", Национального банка Украины и других органов государственной власти, которые формируют и/или реализуют государственную политику в сфере, на которую направлена деятельность комитета.

Руководящий комитет создан в рамках проекта международной технической помощи ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине". Представители от Всемирного банка и ЕС примут участие в его работе в качестве наблюдателей. Заседание Руководящего комитета будут проводиться один раз в три месяца.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171370
 
 
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совершенствуй, не совершенствуй, чернозем зеленым все равно не станет
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на каждый выдох - рабочая группа
на каждый вдох - комиссия или комитет...
много родственников-друзей осталось не пристроенными к кормушке?
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