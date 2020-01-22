 Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и Абдуллаев отметили важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.

На встрече стороны также обсудили реализацию новых проектов компанией SOCAR, договоренности о которых были достигнуты во время визита Зеленского в Азербайджан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на бизнес-форуме в Баку: "Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину"