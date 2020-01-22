 Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский и Абдуллаев отметили важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.
На встрече стороны также обсудили реализацию новых проектов компанией SOCAR, договоренности о которых были достигнуты во время визита Зеленского в Азербайджан.
Глава наблюдательного совета НБУ Данилишин продолжает попытки решить вопрос с "Приватбанком" путем непрямой компенсации убытков Коломойскому. Последние предложения Коломойского - НБУ взымает его долги с государственного "ПриватБанка".
Не успела Украина оманские инвестиции освоить уже с Азербайджана вагон денег. Зе гений инвестирования!
Це не залишилося поза увагою користувачів соцмереж, які здебільшого з гумором прокоментували відсутність інтересу до виступу глави держави.
Дописувачі жартують, що під час роботи Зеленського у шоу "Квартал 95" на нього приходило подивитися значно більше глядачів.
кратко об экономических успехах приЗедента-какаяразница в 2-х твиттерских сообщениях..
Виговський Іван
@DEN04089
·2 ч
Падаємо...
Промислове виробництво:
-7,5
Падіння в металургії:
Грудень: -20,5%
Легка промисловість: -10,1%
Деревообробна: -8,6%
Машинобудування: -12,7%
Але є й зростання... безробіття:
Жовтень - 259 300
Листопад - 288 900
Грудень - 338 200
Є по вугіллю:
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Моніка Янєлох
@Monicahuilo
·2 ч
Докладываю. Звонила жена в детдом, спрашивала что подкупить деткам. Сказали, что прекратили финансирование и у деток нет лекарств снимающих спазмы Вообще. Завтра закинем. Зато Зеля своему ублюдку Лего за 9 тыс покупает.
Только в сегодняшей ситуации глупых собачек уже всех сожрали а матерые псы даже носа в сторону леса не хотят показывать.