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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Азербайджан (298) Давос (290) Зеленский (4336)

 Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе встретился с президентом азербайджанской компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину 01

Зеленский и Абдуллаев отметили важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.

На встрече стороны также обсудили реализацию новых проектов компанией SOCAR, договоренности о которых были достигнуты во время визита Зеленского в Азербайджан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на бизнес-форуме в Баку: "Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину"

Источник: https://censor.net.ua/n3171369
 
   
 Топ комментарии
 
Это что за кладовая? Там только банки хранить, а он там деньги вымаливает.
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Интересно, что думает господин Абдулаев глядя на наше зеленое счастя?)
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Тобто окрім колишніх совків ніхто не зацікавився ?
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Это что за кладовая? Там только банки хранить, а он там деньги вымаливает.
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швейцару велено этого шлемазла в нормальные помещения не пускать...
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Тобто окрім колишніх совків ніхто не зацікавився ?
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Интересно, что думает господин Абдулаев глядя на наше зеленое счастя?)
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Какие на хрен инвестиции? Кто вам поверит?

Глава наблюдательного совета НБУ Данилишин продолжает попытки решить вопрос с "Приватбанком" путем непрямой компенсации убытков Коломойскому. Последние предложения Коломойского - НБУ взымает его долги с государственного "ПриватБанка".
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А ваще крутяшно.
Не успела Украина оманские инвестиции освоить уже с Азербайджана вагон денег. Зе гений инвестирования!
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ЗЕ астанавись. Да сколько можно етих инвестиций. Украина уже трещит от етих инвестиций и из Европы и Японии. Теперь из Омана, Израиля и Азербайджана инвестиции попрут. Уже мешков на деньги не хватает. Дурачек ***
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ЗЕля, ты же обещал потрусить украинских олигархов? Ларёк покрасить?
Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1418
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дайте кто нибуть денег а то все потратели
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Ему на это дело жена больше сотни баксов не выделяет. А этой не хватит соточки.
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Чем порох отличается от Зеленского, тот как попрашайка клянчил у всех деньги, которые распиливал между собой и прихлебателями своими, а Зеленский просит, чтобы все страны влаживали в Украину инвестиции для поднятия экономики.
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Таки влаживают??? Танюха, ты бесподобна!
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Нет такого слова в современном русском "влаживали", Полиграфович.
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Виступ президента України Володимира Зеленського у Давосі пройшов майже при порожніх місцях.
Це не залишилося поза увагою користувачів соцмереж, які здебільшого з гумором прокоментували відсутність інтересу до виступу глави держави.
Дописувачі жартують, що під час роботи Зеленського у шоу "Квартал 95" на нього приходило подивитися значно більше глядачів.

Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1108
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по ходу, каково помещение, такие будут и инвестиции
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Не сегодня-завтра ЗЕ подпишет капитуляцию. Уже не говорю про беспредел времен 90-х который творится в стране. Какой слабоймный сюда хоть копейку вложит, если даже украинские олигофрены вывозят вагонами деньги из Украины в офшоры.
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кратко об экономических успехах приЗедента-какаяразница в 2-х твиттерских сообщениях..

Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 3705 Виговський Іван

@DEN04089

·2 ч

Падаємо...
Промислове виробництво:
-7,5
Падіння в металургії:
Грудень: -20,5%
Легка промисловість: -10,1%
Деревообробна: -8,6%
Машинобудування: -12,7%

Але є й зростання... безробіття:
Жовтень - 259 300
Листопад - 288 900
Грудень - 338 200

Є по вугіллю:
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%




Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 4129 Моніка Янєлох

@Monicahuilo

·2 ч

Докладываю. Звонила жена в детдом, спрашивала что подкупить деткам. Сказали, что прекратили финансирование и у деток нет лекарств снимающих спазмы Вообще. Завтра закинем. Зато Зеля своему ублюдку Лего за 9 тыс покупает.
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А что, оманские инвестиции уже все освоили?
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Еще три АЗС на Бориспольской дороге построят?
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Весь етот цирк напоминает охоту матерых волков. Когда стая волков (олигархов) ждет в лесу в засаде а на полянку выгнали для приманки молодого дурачка (ЗЕ) который прыгает и завлекает к себе дворовых собак. Глупые собаки срываются с цепей и бегут за волчонком и попадают в засаду матерых волков которые хорошо ужинают глупыми собачками.
Только в сегодняшей ситуации глупых собачек уже всех сожрали а матерые псы даже носа в сторону леса не хотят показывать.
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