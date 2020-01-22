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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (124) журналистика (2564) законопроект (2304) Министерство культуры, молодежи и спорта (19)

 Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины

Украинское правительство уважать саморегуляцию и автономию журналистов и не вмешиваться в этот процесс.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикардо Гутьерреса относительно законопроекта Министерства культуры, молодежи и спорта к законопроекту о противодействии дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов их прав. ЕФЖ решительно отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и накладывать какие-либо ограничения на журналистов", - подчеркнул Гутьеррес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом "борьбы с дезинформацией" у Зеленского хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью, - Сюмар

Напомним, проект закона "О противодействии дезинформации" предусматривает создание "единой пресс-карты", которую государство будет признавать в качестве подтверждения статуса профессии, введение Индекса доверия и должности Уполномоченного по вопросам информации.

На 28 января назначен следующий этап публичного обсуждения законопроекту о дезинформации.

Источник: https://censor.net.ua/n3171368
 
   
 Топ комментарии
 
Полюбляє владна пліснява, коли їх писком у їхнє лайно тикають... Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины - Цензор.НЕТ 2106
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Цей закон спрямований на придушення свободи слова. Це вибір 73%.
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Та звісно. Демократична країна не може дозволити собі приймати подібні диктаторські закони.
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Совет форумчанПравила форума
 
Все,що треба знати про НСЖУ і українську псевдожурналістику.
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Бородянский на этом не одну премию сожрал. Ему же жрать надо и немало, прожорливый ведь. Как и вся эта зеленая саранча. А на ваших осуждениях и похудать недолго.
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Ай-яй-яй! А шо ж такоє? Так нііззя? А єсліхоцца, як у пуцина?
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Хаха... ВК разблокируйте, потому что это ограничение доступа к информации.
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а может еще и телеканал "звезда" транслировать?
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Ну так был в Киеве містоТВ транслирует 112 а остальные по т2 не смотрят.
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А с каких это пор российская помойка,которую курирует гебня, стала журналистской деятельностью?
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Та звісно. Демократична країна не може дозволити собі приймати подібні диктаторські закони.
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це вже тобі або з окулістом, або з психіатром консультуватись....
про мій німецький пост, який виник в твоїй уяві.
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Цей закон спрямований на придушення свободи слова. Це вибір 73%.
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Без паники. В России таких баранов ещё больше.
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та і нас незабаром до такої ж цифіри оскотинять.
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Так росія має ментально ґншу пчихологію, ніж Україна.
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Охрененный комментарий - как вроде меня должно утешать, что в рашке идиотов больше. Да это все и так знают.
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Ерунда. Психологией здесь отличается очень незначительный процент. Вот он и бунтует. Просто его критической массы здесь хватает. Все остальные граждане - такие же бездумные бараны, как и в Росси.
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Отим "73%" доступ до інформації не потрібен. Їм достатньо "кварталів" і тупих коміксів.
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Тогда пусть Медведчуки, Портновы и т.п. агенты Кремля и дальше ведут подрывную деятельность в Украине.
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Шо ты несешь? Им что, законы или их отсутствие когда-то мешали? Нет. Мало того. Этот закон - их плод деятельности.
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******** владна пліснява, коли їх писком у їхнє лайно тикають... Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины - Цензор.НЕТ 2106
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На 28 января назначен следующий этап публичного обсуждения
О как. Уже и "єтап обсуждения" оказывается был
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а це шо за диктатор?
-та, вовка это...бородач Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины - Цензор.НЕТ 4836
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Цікаво, а от ті, хто розганяв фейки про Порошенка (що він єврей «вальцман», вбивство брата, підірвані склади, мародерство, вкрадені мільярди і т.д. і т.д.), все це ж розкручувалось на тв в Україні, і в блогосфері...
То, як ?
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Норм закон. Может уменьшится количество журналюг, а станет больше журналистов, которые будут перепроверять данные и запасться доказательствами в подтверждение своих статей, а не писать всякую хрень.
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